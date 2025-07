El conflicto entre una estrella del fútbol y su pareja que terminó en separación: “No crean todo lo que leen”

Cole Palmer y su ahora ex novia se separaron después de años de relación (Instagram)

Cole Palmer se consagró como una de las grandes figuras del fútbol mundial en la actualidad tras la conquista del Chelsea en el Mundial de Clubes. Pero según indican las noticias desde el Reino Unido, el delantero inglés estaría atravesando un difícil momento personal tras la separación de su pareja Connie Grace.

Tras la confirmación de su ruptura, la novedad no pasó desapercibida entre seguidores y usuarios de redes sociales, donde diversas versiones sobre los motivos cobraron fuerza. Palmer y Grace se conocieron a los 17 años gracias a amigos en común.

Durante un largo tiempoo, mantuvieron su vínculo alejado de la exposición pública. Recién en noviembre de 2023 oficializaron su relación con una aparición conjunta en los GQ Men of the Year Awards, uno de los eventos más destacados de la temporada en Londres. Desde entonces, la pareja transmitía un perfil reservado y una complicidad que suscitó interés tanto de la prensa deportiva como de la farándula británica.

A pesar de la atención mediática reciente, la relación se apoyaba en la discreción. Grace acompañó a Palmer en varios de sus logros deportivos, pero también consolidó una trayectoria personal como creadora de contenido y profesional en el sector de la estética. En Instagram, sus publicaciones, centradas en viajes y tendencias, la llevaron a construir una comunidad de más de 42.000 seguidores, posicionándola como influencer.

El fin de la relación se produjo tras los últimos 12 meses juntos, según informó el medio británico The Sun. En las últimas semanas, ambos dejaron de seguirse en redes sociales, un gesto interpretado por seguidores como señal inequívoca de que habían tomado caminos separados. Palmer viajó solo a la isla caribeña de Saint Kitts, lugar de nacimiento de su abuelo, donde permaneció varios días tras la ruptura, añadió el periódico británico.

El mensaje de la ahora ex pareja de Palmer tras la separación (Instagram)

Poco después, comenzaron a circular en redes sociales distintos rumores referentes a los motivos del quiebre. El más difundido sostenía que Palmer habría terminado la relación después de que Connie le propusiera matrimonio, a lo que el futbolista supuestamente respondió que era demasiado joven para casarse. Las especulaciones no tardaron en sumar comentarios y atención, y con ello, una ola de mensajes hacia los involucrados.

Connie Grace decidió aclarar la situación mediante un comunicado en Instagram. A su comunidad en las redes sociales, la joven desmintió los rumores sobre una supuesta propuesta de matrimonio y denunció el acoso que recibió tras la separación: “No crean todo lo que leen en línea. ¡Las mentiras que la gente publica para conseguir visitas o ‘me gusta’ son muy tristes!” escribió. En el mismo mensaje, agregó: “¡Es realmente salvaje la cantidad de abuso que he recibido de hombres adultos en las últimas 24 horas! No, nunca he propuesto matrimonio jajaja”.

Connie Grace es influencer de estética (Instagram)

Tras darse a conocer la noticia de su separación, la joven acumuló cientos de comentarios hirientes en sus posteos. “Gracias por dejarlo en paz”, “Gracias por romper con él” y “Cole Palmer es lo único que nos importa”, fueron algunos mensajes de los usuarios.

Las declaraciones de Grace desataron respuestas a favor y en contra, en medio de una conversación social sobre el rol de las redes sociales y la exposición tras una ruptura sentimental. Mientras tanto, fuentes cercanas a la pareja confirmaron a medios británicos la complejidad de sostener una relación en el foco público.“Connie y Cole se conocen desde que eran adolescentes, pero manejar una relación ante el ojo público nunca es fácil. Cortar lazos en Instagram es un gran logro para la generación joven y dice mucho. Cole tiene mucho que hacer en este momento y ha estado pasando tiempo en el Caribe para aprender más sobre sus raíces familiares”, señaló una fuente a SunSport.

Tras la obtención en el Mundial de Clubes, el futbolista nacido en Manchester y formado en el City aprovechó su estadía en Norteamérica para visitar San Cristóbal y Nieves, el país ubicado en Centroamérica y bañado por el Mar Caribe. En aquel pequeño territorio insular nació su abuelo paterno, Sterry Palmer, motivo por el cual las autoridades sancristobaleñas invitaron a la estrella del Chelsea a visitar la nación.

Palmer compartió en sus redes sociales una imagen en la que se observa una de las calles de la isla de San Cristóbal y Nieves. El futbolista agregó la ubicación para que sus seguidores supieran dónde se encontraba. Además, el Primer Ministro, Dr. Terrance Drew, compartió una galería de fotos de la estadía del jugador en su país.

Cole Palmer en la tierra donde nació su abuelo