Con su futuro lejos de Boca, Marcos Rojo fue sondeado por otro de los equipos grandes

Marcos Rojo fue sondeado por un equipo grande del fútbol argentino

El futuro de Marcos Rojo está cada vez más lejos de Boca Juniors. Relegado en la consideración de Miguel Ángel Russo, el defensor central fue vinculado a Estudiantes de La Plata, el club que lo formó. Sin embargo, en las últimas horas un nuevo club se sumó a la puja por hacerse con los servicios del experimentado zaguero.

En este escenario, Independiente emergió como una alternativa inesperada. El interés del club no surgió por un pedido expreso del entrenador Julio Vaccari, quien, aunque busca un central zurdo, priorizó otros nombres en la lista de refuerzos.

El que hizo el contacto con Rojo fue Diego Colotto, integrante de la Secretaría Técnica del elenco de Avellaneda, que, ante la dilación de las negociaciones con el Pincha, vio la posibilidad de sumar al futbolista de 35 años, según informó Federico Bueno para ESPN.

Rojo no fue un pedido expreso de Julio Vaccari (Crédito: Captura de Video)

“Con el mercado de pases ni idea, desconozco. Tendrías que preguntarles a los dirigentes qué es lo que saben y qué es lo que te pueden aportar ellos”, lanzó Julio Vaccari tras la derrota frente a Talleres, dejando en evidencia la distancia que separa al entrenador del Rey de Copas de la CD. En ese contexto, las próximas horas serán clave para saber si la situación de Rojo se queda en un simple sondeo o avanza a una negociación concreta.

El contrato del zaguero con el Xeneize, que finaliza en diciembre, no será renovado, y tanto el club como el jugador buscan una salida que evite prolongar una relación desgastada por varios cortocircuitos. El Consejo de Fútbol de Boca, sin embargo, no planea rescindir el vínculo de manera unilateral: solo permitirá la partida del ex capitán si existe un resarcimiento económico, sin importar que el destino sea un competidor directo. Ninguna de las partes desea continuar ligada más allá de este mercado de pases, lo que acelera las gestiones para encontrar una solución.

Ayrton Costa y Nicolás Figal continúan recuperándose de sus respectivas lesiones (AP Photo/Marta Lavandier)

Luego del empate ante Unión de Santa Fe, Boca tendrá que poner la mira en el duelo de Copa Argentina frente a Atlético Tucumán, que tendrá lugar en el estadio Único Madre de Ciudades, de Santiago del Estero. Para ese partido, Russo no podrá contar con Ayrton Costa y Nicolás Figal, ya que se entrenaron de forma diferenciada durante el fin de semana, lo que prácticamente los descarta para el enfrentamiento ante el Decano.

La situación física de Costa y Figal arrastra secuelas del semestre anterior. El ex Platense continúa recuperándose de un desgarro que lo dejó fuera en el tramo final del Mundial de Clubes, mientras que Figal sufre una molestia en el gemelo que se produjo en el partido contra Argentinos Juniors.

La incógnita sobre quiénes ocuparán el eje de la zaga se centra en Lautaro Di Lollo, quien marcó el gol del empate frente a Unión, y Mateo Mendía, titular en la última práctica junto a Marco Pellegrino. La decisión final dependerá de las pruebas que realice el cuerpo técnico en los entrenamientos previos al viaje, pero todo apunta a que la defensa sufrirá modificaciones forzadas.

En el mediocampo, la noticia destacada es la inminente primera titularidad de Leandro Paredes en esta etapa con Boca. El volante, campeón del mundo, viene de cambiar la dinámica del partido en la Bombonera con una asistencia en su breve ingreso y el cuerpo técnico busca darle mayor continuidad.

La probable alineación que maneja Russo para enfrentar al elenco tucumano incluye a Leandro Brey en el arco; Juan Barinaga, Mateo Mendía, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco en defensa; Williams Alarcón, Leandro Paredes y Milton Delgado en el mediocampo; y un tridente ofensivo compuesto por Brian Aguirre, Edinson Cavani y Alan Velasco.