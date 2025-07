Las definiciones de Pablo Aimar antes del duelo de leyendas River-Barcelona: el liderazgo, cómo es dirigir a Messi y la sensación de ser campeón mundial

Pablo Aimar se refirió al liderazgo y lo que significa dirigir a Lionel Messi en la previa al partido de leyendas entre River Plate y Barcelona

El Estadio Mâs Monumental será el escenario este sábado 19 de julio del “Choque de Leyendas” entre los equipos históricos de River Plate y FC Barcelona. Más allá del atractivo deportivo entre dos clubes emblemáticos, el evento quedará marcado como la primera vez que estas dos instituciones se enfrenten en un partido con sus leyendas.

En la previa del encuentro que promete reunir generaciones de hinchas, la Fundación River organizó una charla para socios en la que Pablo Aimar, ídolo del conjunto millonario, se convirtió en centro de atención por su visión sobre el liderazgo, su experiencia como parte del cuerpo técnico campeón del mundo y su vínculo con Lionel Messi.

Aimar, quien formó parte de la inolvidable época riverplatense de finales de los 90 y principios de los 2000 y es actualmente integrante del cuerpo técnico de la Selección Argentina, se refirió a su estilo de liderazgo dentro y fuera de la cancha. “Los líderes que nosotros conocimos de jóvenes, lo eran desde la acción y no tanto desde la palabra. Esa gente era buena, eran buenos tipos, que por ahí no tenían un montón de palabras para decir, ni siquiera en algunos casos de un gran vocabulario para explicarte algo, sino siendo”, remarcó el enganche al inicio de la charla en la que estuvo presente Infobae.

En su relato, Aimar destacó el papel de la observación y la apertura para aprender de quienes lo rodeaban: “Creo que nosotros en esa etapa, viendo cómo eran esos líderes, tomamos muchos ejemplos. Solo mirando. Tenés que estar abierto también a querer que ese ejemplo te llegue y te marca. Entonces, si tuviese que decir algo de mí sería eso. Yo creo que algo bueno que me han dicho es de transmitir tranquilidad. Que es un montón. Me quedo con eso”.

Esta referencia al liderazgo, que pone la acción por sobre el discurso, tuvo un complemento en las palabras de Juan Pablo Sorín, otro referente que lució ambas camisetas y que dirá presente en el partido como integrante del conjunto catalán. El ex lateral izquierdo elogió al Payasito por su capacidad de conducir desde la pelota: “Es el líder futbolístico, más allá del grito. Es el que no se esconde. Es el que la pide en el momento difícil. Estar entre tres rivales y buscar el pase entrelíneas y pedir, y que te digan ‘dámela’. Cuando estás en un momento difícil de partido, y un enganche, pero sin que se enoje, pero con el físico de Pablo, y te dice ‘dámela igual’. Y se la daba y salía entre dos y hacía la pausa... Son líderes futbolísticos. Son tipos que aparecen en los momentos. No hace falta gritar”.

Como parte del cuerpo técnico que llevó a la selección argentina a conquistar el Mundial de Qatar 2022, una de las responsabilidades mayores de Aimar fue acompañar y potenciar a Lionel Messi. “Son un montón de palabras maravillosas, que se quedan cortas siempre al hablar del juego de quién estamos hablando. Pero también es un desafío grande, por todo el tiempo que venía la Selección estando ahí cerca de conseguir algo. Y si bien es algo muy motivante conseguir algo después de tanto tiempo, no deja de ser un desafío que podía salir mal. Y eso nos llevó obviamente a muchos momentos de tensión y de nervios, de ansiedad y de todas las palabras malas que quieren poner, pero que terminó bien. Entonces nos hizo muy felices”.

Frente a la consulta sobre lo que representó levantar la Copa del Mundo (lo hizo como jugador en el Sub 20 de Malasia 1997 y como parte del cuerpo técnico en Qatar 2022), Aimar fue directo: “Sentimos lo mismo, pero exactamente lo mismo, que todos los que fueron al Obelisco ese día. Todos los que fueron a la plaza de Río Cuarto, fue algo inigualable. El otro día hablábamos entre nosotros, qué es lo que nos había pasado. Y la sensación fue unánime. Nunca habíamos estado tan contentos. No era la palabra felicidad, no era eso. Está asociado más a lo emocional de la familia. Pero nunca habíamos estado tan contentos. Eso es lo que pasó ese día; ese día y varios días después”.

"El Choque de Leyendas": las glorias de River Plate se medirán ante las de Barcelona

El “Choque de Leyendas” no solo tiene un valor simbólico para sus protagonistas, sino también para los miles de hinchas que recordarán figuras y partidos memorables a través de sus ídolos en el campo. Por River Plate aparecen nombres como Norberto Beto Alonso, Ariel Burrito Ortega, Pablo Aimar, Jonatan Maidana, Fernando Cavenaghi, Leonardo Ponzio, Marcelo Barovero, Alejandro Chori Domínguez y Rodrigo Mora. Del lado del Barcelona Legends, la nómina incluye a Edgar Davids, Gaizka Mendieta, Frank y Ronald de Boer, Phillip Cocu, Edmílson, Vítor Baía, Nolito, Sergi Barjuan y Juan Pablo Sorín.

La jornada, promocionada como “una historia para enmarcar, un partido legendario”, espera un Monumental colmado, en una tarde que conectará generaciones a través del fútbol.