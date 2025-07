La emotiva despedida de Lucas Vázquez del Real Madrid: del desgarrador mensaje a su hermano al gesto de Kylian Mbappé

La emotiva despedida de Lucas Vázquez del Real Madrid

Real Madrid está atravesando un mercado de pases especial. No solo por los refuerzos que se están sumando al elenco de Xabi Alonso, sino por las emotivas despedidas de futbolistas que armaron un legado en la institución. Además de la salida del histórico Luka Modrić, que jugará la próxima temporada en el Milán de Italia, también se marchó Lucas Vázquez. En un homenaje institucional en Valdebebas, el futbolista se despidió del cuadro Merengue tras diez temporadas, una trayectoria marcada por la conquista de 23 títulos y el reconocimiento unánime de la entidad y la afición.

En un evento que estuvo atravesado por la emotividad y las lágrimas de los presentes, uno de los momentos más desgarradores pasó en el momento en el que le agradeció a su familia y a su hermano mayor, Mateo. “Gracias a mis padres, por todo vuestro sacrificio, sin pedir nada a cambio. Por vuestros valores, por vuestra humildad... Desde que soy padre entiendo aún más todo lo que hicisteis por mí. A ti Mateo, mi hermano. Gracias por pasarme tu pasión por el fútbol. Todos mis recuerdos de infancia son contigo y una pelota”, comenzó el futbolista de 34 años.

Inmediatamente, con su hermano sin poder contener las lágrimas, agregó: “Muchos partidos vistos, admirando a nuestros ídolos. Jugando en la casa, en la playa, en el colegio. Tengo claro que sin ti no habría llegado a ser futbolista. Yo cumplí el sueño de los dos, pero lo hicimos juntos. Siempre juntos. Qué suerte de hermano tengo”.

Todos los títulos que ganó Lucas Vázquez con el Real Madrid (@realmadrid)

“Este es uno de los días más importantes de mi vida y quiero dar las gracias a la afición, gracias por cada aplauso y cada gesto de apoyo, me habéis hecho sentir en casa. He tenido el privilegio de compartir vestuario con leyendas y de levantar títulos, pero sobre todo he sido feliz. Me he sentido valorado, respetado y querido. He cumplido mi sueño”, prosiguió Vázquez.

A su vez, el español no pudo contener las lágrimas: “Me voy con la conciencia tranquila, he dado todo lo que tenía dentro. He cumplido el sueño de mi vida en el club más grande del mundo. No hay mayor orgullo. Me voy, pero el Real Madrid estará siempre en mí. Soy y seré siempre Lucas Vázquez, canterano del Real Madrid”.

Durante su etapa en el club, Lucas Vázquez disputó 402 partidos en el primer equipo, convirtiéndose en uno de los jugadores más polivalentes y comprometidos del vestuario. En la última temporada, participó en 52 encuentros, su mayor registro, y se consolidó como lateral derecho, una posición a la que se adaptó para responder a las necesidades del equipo.

Mbappé y Lunin cortaron sus vacaciones para asistir al evento (@realmadrid)

El acto emotivo, además de la presencia de toda su familia y de directivos del Real Madrid, como fue el caso del presidente Florentino Pérez, se destacaron los nombres de algunos excompañeros. Uno de ellos fue Marcelo, el icónico lateral brasileño con quien compartió vestuario durante seis temporadas. Además, Kylian Mbappé y Andriy Lunin cortaron sus vacaciones con el fin de asistir al evento de Lucas Vázquez, en un detalle que no pasó desapercibido por los hinchas blancos.

El palmarés de Lucas Vázquez incluye cinco Champions League, cinco Mundiales de Clubes, cuatro Supercopas de Europa, cuatro Ligas, una Copa del Rey y cuatro Supercopas de España. El propio jugador recordó en su despedida: “Uno de mis sueños era vestir esta camiseta. Cada paso fue un regalo, y con el tiempo el Real Madrid se convirtió en mi casa. Hemos vivido noches inolvidables, 23 títulos y momentos que siempre quedarán grabados en mi memoria”.

Por su parte, a través de sus redes sociales, el futbolista compartió un sentido mensaje: “Hoy, después de más de 400 partidos, me toca decir adiós al club de mi vida. Pero me voy tranquilo, con la certeza de haberlo dado todo. Siempre he sido consciente de la responsabilidad y el privilegio que supone defender este escudo”. El lateral gallego llegó al Real Madrid en 2007, con 16 años, para incorporarse al Juvenil C y posteriormente al Castilla. Tras una cesión al RCD Espanyol, regresó y debutó con el primer equipo en septiembre de 2015.

El club, a través de un comunicado, expresó su agradecimiento y cariño al futbolista, al que calificó como “una de las grandes leyendas” de la entidad. Florentino Pérez destacó que Lucas Vázquez “representa de manera ejemplar los valores del Real Madrid, lo que le ha convertido en uno de los jugadores más queridos” por la afición, y subrayó su trabajo, perseverancia, humildad y espíritu ganador.

Marcelo se acercó a la despedida de Lucas (@realmadrid)