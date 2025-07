El gesto de Lamine Yamal antes de dar una contundente respuesta tras la polémica que se desató por su fiesta de cumpleaños

La respuesta de Lamine Yamal en la conferencia de prensa tras recibir la 10 del Barcelona

Lamine Yamal miró para el costado a los responsables de prensa y preguntó: “¿Puedo responderla en español?“. Hasta ese momento, había contestado en catalán las preguntas que le habían hecho en catalán pero el juvenil de 18 años decidió cambiar la metodología ante la última consulta vinculada a su vida personal. “Trabajo y juego para el Barcelona, pero cuando estoy fuera de la Ciudad Deportiva, disfruto de mi vida y ya está”, fue su breve, pero contundente, mensaje. Una frase como contestación a los que criticaron su accionar fuera de la cancha tras las polémicas que protagonizó.

Previamente, había dado una mirada también sobre la “gestión” de las críticas y los elogios que también tuvo una lectura entre líneas en días donde su figura estuvo más en el foco por cuestiones extradeportivas que por rendimientos en el campo. “La verdad que tanto la crítica como el elogio si no son de mi familia, de mis amigos o de gente muy cercana a mí, me es indiferente. Al final, los días que me elogian no puedo estar arriba y los que me critican, abajo. Me es indiferente. Lo único que me importa es disfrutar: ahora ya estoy centrado en el fútbol. Eso, demostrar lo que soy y ya está”, aclaró.

Segundos antes de que Lamine Yamal tomara la palabra, el presentador había advertido: “Sé que hay muchos temas de actualidad, pero les pediría que centráramos las preguntas en el tema que nos ocupa hoy”. Pese a la petición, la expectación en torno al joven futbolista no se disipó. En el acto de renovación de su contrato con el FC Barcelona hasta 2031, el canterano recibió el dorsal ‘10’, un número que han portado leyendas como Leo Messi y Ronaldinho. La ceremonia, planteada para celebrar su continuidad y su nuevo rol en el club, se vio inevitablemente marcada por la atención mediática sobre su vida privada.

Durante la semana de su cumpleaños, la fiesta de Lamine Yamal se convirtió en tema de debate nacional. La ADEE (Asociación de Personas con Acondroplasia y Otras Displasias Esqueléticas) denunció la contratación de personas con enanismo para entretenimiento en el evento, lo que llevó incluso al Gobierno a solicitar una investigación. El revuelo mediático se sumó a otros episodios recientes, como su viaje a Brasil para conocer a Neymar y los rumores sobre una relación sentimental con una mujer 12 años mayor. Cada movimiento del futbolista, que a sus 18 años ya figura entre los grandes candidatos al Balón de Oro, se amplifica y analiza con lupa.

Yamal extendió su contrato hasta 2031 y recibió la número 10

El detalle sobre su respuesta no pasó desapercibido durante la comparecencia. El nuevo ‘10’ respondió en catalán a los medios catalanes y en castellano a los españoles, pero ante la última pregunta —formulada por Catalunya Ràdio— consultó al jefe de prensa si podía contestar en castellano. Este gesto, que podría interpretarse como una búsqueda de mayor seguridad lingüística, también sugiere la intención de que su mensaje alcanzara una audiencia más amplia. “Lamine pidió responderla en castellano para que no quedara ninguna duda y su mensaje llegara claro a todo el mundo”, lo analizó el periodista Roger Torelló del diario Mundo Deportivo. “Sabiendo que le podrían preguntar por esos hechos, Lamine podría haber decidido cambiar el idioma para que su mensaje llegase a todo el mundo. Un gesto extraño que podría tener planeado el canterano”, planteó en la misma línea el cronista Toni Munar del periódico Sport. La pregunta en catalán estaba vinculada, también, a la gestión de las críticas para que no “afecten” su rendimiento.

La organización del evento había dejado claro que la comparecencia se centraría exclusivamente en la renovación y el nuevo dorsal de Lamine Yamal. El FC Barcelona buscaba proteger a su joven estrella y garantizarle un día especial, lejos de la presión mediática generada por los acontecimientos recientes. No obstante, la atención sobre el futbolista trasciende el terreno de juego. Sus actuaciones han fascinado al mundo y cada declaración o acción suya adquiere una dimensión pública.