Llegó a la final de Wimbledon, fue N° 5 del mundo, revolucionó el tenis con su imagen y carisma, y se retiró a los 31 años

Bouchard, en pleno fragor del juego, y en su faceta como influencer

Eugenie Bouchard anunció su retiro del tenis profesional y disputará su último torneo en el Abierto de Montreal a finales de este mes, según la Federación Canadiense de Tenis. La deportista, de 31 años, recibió una invitación para competir en el torneo que marcará el cierre de su trayectoria, en la ciudad donde comenzó su carrera.

“Llegas a saber cuándo es el momento. Para mí, es ahora. Termino donde todo empezó: Montreal”, compartió Bouchard a través de sus redes sociales con imágenes de su paso por el circuito.

Bouchard alcanzó notoriedad internacional en 2014, año en que disputó la final de Wimbledon y llegó a las semifinales del Abierto de Australia y el Abierto de Francia. Con solo 20 años, finalizó como subcampeona en el césped británico frente a Petra Kvitova y, ese mismo año, logró su único título de la WTA en Núremberg. Llegó al puesto número cinco de la clasificación mundial y representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de 2016.

La carrera de Bouchard se vio interrumpida en 2015 cuando sufrió una conmoción cerebral tras resbalarse en un vestuario mojado durante el Abierto de Estados Unidos, hecho que provocó un litigio contra la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA), resuelto con una atribución parcial de responsabilidad a la organización. Este accidente marcó un punto de inflexión, ya que posteriormente no logró superar la ronda de cuartos en torneos Grand Slam.

El posteo de Bouchard con su anuncio

En 2023, Bouchard contribuyó a que Canadá consiguiera su único título en la Copa Billie Jean King, aunque en los últimos tiempos su participación en circuitos de tenis fue limitada por lesiones, incluyendo una grave afectación en el hombro reportada en 2021 y 2022. En este periodo, jugó apenas dos torneos principales de la WTA, y su desempeño más reciente fue una derrota en la primera ronda del Abierto del Salón de la Fama en Newport.

Su récord profesional incluye 299 victorias y 230 derrotas en partidos individuales. También ha incursionado en el pickleball, disciplina en la que ocupa actualmente el puesto número 12 del ranking femenino.

Valerie Tetreault, directora del Abierto de Canadá, destacó el impacto de Bouchard en el desarrollo del tenis nacional: “Ha sido una de las figuras más importantes en la historia de nuestro deporte en Canadá y una pionera que redefinió lo que el tenis del país podría ser”. En tanto, Gavin Ziv, director ejecutivo de Tennis Canada, subrayó su papel como referente y promotora del deporte a nivel local: “Estamos orgullosos de todo lo que ha hecho, como jugadora y modelo a seguir“.

No obstante, desde su irrupción en los courts, Genie, tal su apodo, también logró generar impacto lejos de la raqueta. Por ejemplo, acumula más de dos millones de seguidores en su cuenta de Instagram, muchos más que varias de las actuales integrantes del top ten del ranking de la WTA.

Genie explotó su imagen como modelo: tiene más de dos millones de seguidores en Instagram

Bouchard usufructuó su popularidad y carisma para, por ejemplo, animarse a posar en traje de baño o semidesnuda en imágenes en sus redes o para producciones de revista, como Sports Ilustrated. También supo sorprender con una subasta entre sus seguidores para mantener una cita. O con declaraciones que generaron revuelo en el mundo del tenis.

“Es un gran deporte para el atractivo sexual. Usamos faldas cortas, usamos camisetas sin mangas. Es divertido encender la televisión y ver eso. Por ejemplo, pude cerrar inmediatamente grandes acuerdos de patrocinio y me han pedido que salga en la portada de Sports Illustrated con ropa de baño. Explorar ese sendero definitivamente estaba en mi lista. Es parte de lo que soy, porque lo amo”, supo expresar en 2024.

“¿Por qué me pondría en una caja? ¿Por qué no intentamos ser más grandes o mejores, trascender el tenis o explorar otras cosas? El tenis es lo único que me mantiene ocupada, pero no puede ser lo único que haré en mi vida. Así que me pareció muy interesante estar en revistas o hacer cosas de moda y ver que a mí también me gustaban mucho esas cosas. Simplemente amplía mi base de fans, mi audiencia, lo que a su vez me ayuda a conseguir mejores ofertas y propuestas”, añadió entonces.

La participación de Eugenie Bouchard en Montreal representa la culminación de una carrera reconocida a nivel nacional e internacional y el inicio de una nueva etapa fuera de las canchas principales del tenis profesional, en la que podrá seguir buceando en otras actividades, sin dejar del todo su primer amor.

"El tenis es un gran deporte para el atractivo sexual", supo declarar

En su producción con Sports Ilustrated

"Me pareció muy interesante estar en revistas o hacer cosas de moda", supo revelar

Su futuro puede estar en el piclkeball

"Me ayudan a conseguir mejores ofertas y propuestas", dijo sobre sus producciones