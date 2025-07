“El Manu Ginóbili de pelo largo fue uno de los mejores”: el particular elogio de dos leyendas de la NBA que se hizo viral

Kevin Garnett y Paul Pierce recordaron al basquetbolista bahiense y su descripción se hizo viral

Manu Ginóbili ha dejado una huella imborrable en la NBA. En 16 temporadas con San Antonio Spurs, el bahiense logró 4 anillos en 1.275 partidos, en los que promedió 14 puntos por noche. Además, fue dos veces elegido para el Juego de las Estrellas (All-Star) y estuvo muy cerca de ser el MVP de las finales de la 2004/05. En aquella liga, el argentino estuvo en su máximo esplendor y con un rasgo inconfundible: el pelo largo.

Aquel Ginóbili impresionó al mundo de la NBA y los elogios no paraban de llegar para un jugador que había dado muestras de su talento en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 (medalla de oro) y el Mundial de Indianápolis 2002 (plata). Aquellas actuaciones no pasaron inadvertidas en un podcast conducido por dos Paul Pierce y Kevin Garnett, dos leyendas que sufrieron (y a la vez disfrutaron) de las genialidades de Manu.

En medio del programa, que se emitió en 2024, a los ex jugadores de Boston Celtics les pidieron una opinión sobre Manu Ginóbili y ambos lanzaron grandes elogios que se hicieron virales, ya que tanto Pierce como Garnett lo enfrentaron en Indianápolis, donde Argentina derrotó al Dream Team por primera vez en su historia.

“No quiero mentir, pero Manu ha sido uno de los cinco jugadores que más difíciles que tuve que defender. Sabes, te engañaba con el Euro-step (una de sus jugadas predilectas para atacar el aro). Lo empezó a implementar (Sarunas) Marciulionis (jugador lituano que pasó por la NBA), pero Ginóbili lo llevó al siguiente nivel porque encima la volcaba. Era un problema con sus amagues hacia el aro. El Ginóbili de pelo largo fue uno de los mejores jugadores de la liga. El Ginóbili pelado era bueno, pero el de pelo largo lo era aún más. Era realmente problemático”, reconoció Pierce.

Manu Ginóbili en su esplendor con los Spurs y su nutrida cabellera que despertó grandes elogios de colegas

Luego, le siguió su compañero Garnett: “Encima era zurdo. El Ginóbili de pelo largo podía superar a dos jugadores, pasar la pelota de faja y volcarla. Te hacía el Euro Step a toda velocidad y no sabías para dónde iba a salir. Venía y te pateaba el trasero, con su pelo como Nico Suave, venía como un Kabuki defendiendo”.

Por último, los jugadores que pasaron por aquel Dream Team de 2002, se rindieron ante Manu: “Con el equipo de Argentina desfilaron todo ese torneo y es por eso que después lo draftearon en la NBA. Se unió luego a los Spurs y hacía eso cada noche. No le dieron demasiado crédito, hizo un montón de cosas de las que no se hablaban, era una locura, nadie quería ver a ese desgraciado. Si no estuviera en San Antonio, sería 10 veces All-Star. De seguro. San Antonio fue una de las organizaciones perfectas para él“.