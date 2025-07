¿Vuelve del retiro la camiseta Nº 10 de Maradona en el Napoli? La reacción de Kevin de Bruyne que causó revuelo en Europa

El volante belga se sorprendió cuando le dieron la camiseta de precalentamiento con el histórico dorsal

Diego Maradona marcó un legado imborrable con la camiseta del Napoli. Su llegada en 1984 proveniente de Barcelona inició un idilio pocas veces visto entre un futbolista y un club, que lo llevaron a ser amado en esa región italiana gracias a su talento inigualable, exhibido con la número 10 en la espalda. Sus cinco títulos (2 Serie A, 1 Copa UEFA, 1 Copa Italia y 1 Supercopa de Italia) superaron la cosecha que tenía la institución en toda su historia antes del arribo de Pelusa y llevaron a que ese mítico dorsal fuera retirado por iniciativa del club en el 2000.

Sin embargo, la insignia que caracterizó el talento del campeón del mundo con la selección argentina en Nápoles cobró mayor trascendencia en las últimas horas por un video que generó sorpresa y revuelo en Europa ante la posibilidad de que vuelva a estar disponible para la elección de los jugadores del plantel actual. Las imágenes publicadas por Napoli y la Serie A en sus redes sociales con Kevin De Bruyne en el centro de la escena podrían haber pasado de largo en las plataformas, pero una conexión con Maradona se encargó de viralizarlas.

La postal subida por los Blanquiazules lo puede ver al flamante refuerzo del equipo para esta temporada con la ropa de calentamiento, en la que luce el número “10″ en la parte inferior de la casaca, sobre su lado derecho, mientras está sentado en una colchoneta. Por otro lado, la cuenta oficial del certamen subió una fotografía con él dentro de uno de los cubículos del vestuario, donde se muestra ese mismo dorsal en el pantalón corto. Nunca utilizó esa camiseta a nivel profesional.

Kevin De Bruyne finalizó un ciclo de 10 años con Manchester City (Crédito: @SerieA/X)

Incluso, un video del Napoli en su perfil oficial de TikTok captó la sorpresa del volante belga de 34 años cuando le mostraron la vestimenta que se pondría en sus primeros movimientos como futbolista de la entidad, luego de 10 temporadas en el Manchester City. “No, no, no...”, se cansó de repetir el mediocampista creativo, sin poder creer que iba a tener el privilegio de utilizarlo. Rápidamente, la persona que estaba a su lado lo tranquilizó con un breve mensaje: “Es solo para entrenar”.

Más allá de esta aclaración, aún se desconoce cuál será el dorsal que utilizará Kevin De Bruyne de cara a la próxima temporada y los usuarios mostraron diferentes reacciones en redes sociales, aunque se distinguió un particular comentario de un perfil identificado como Ernesto Casone, que habló sobre Diego Maradona y la búsqueda de sus herederos: “Maradona es único, y nadie será jamás como él. Pero su número 10 no debe morir con él: debe seguir haciendo soñar, inspirando, volando sobre los campos. Mantenerlo vivo es el verdadero homenaje. ¡El número 10 no solo pertenece al pasado, sino a quienes tienen el valor de soñar como Diego!”. “Por desgracia, no todos piensan como tú. Para mí sería algo maravilloso”, le respondió una persona.

De Bruyne, habitúe del 17 en el City y del 7 en la selección de Bélgica, se sometió a los exámenes médicos en Roma hace unas semanas y mantuvo sus primeras charlas presenciales con sus nuevos compañeros en un plantel que tiene entre sus filas a sus compatriotas Cyril Ngonge y Romelu Lukaku.

De Bruyne firmó contrato hasta 2027 (@sscnapoliES/X)

Más allá de haber sido retirada en el 2000, la 10 de Maradona volvió a ser elegible entre 2004 y 2006, cuando Napoli participó de la Serie C, en la que se jugaba por orden numérico (del 1 al 11). Llegó a esta situación tras declararse en quiebra en 2004 y ser levantado bajo otro nombre gracias a la colaboración de Aurelio De Laurentiis.

La historia sobre el último futbolista que la utilizó en la categoría del ascenso se la disputan un argentino y un charrúa. Roberto Pampa Sosa es uno de los que toma como propio ser el último en lucirla, pero el volante uruguayo Mariano Bogliacino dio precisiones sobre su verdad en charla con El Observador de Uruguay: “Jugué todo el año con la camiseta 10. El año anterior (2004) a que yo llegara, el Pampa Sosa se va de Udinese, se va a jugar de la A a la C con el Napoli, es la primera incorporación que hace De Laurentiis y (Pierpaolo) Marino, que era el director deportivo. Él le había dicho al director deportivo que su sueño era jugar con la última camiseta del Napoli cuando jugara en la C. Él juega por el campeonato, juega en la última fecha con ese número y yo juego después de haber ganado el campeonato. La última vez la usé yo. Después, pensándolo ahora, es algo tremendo haber usado esa camiseta”.