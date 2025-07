La advertencia sobre el futuro de Max Verstappen que encendió las alarmas en Red Bull Racing tras la salida de Horner

Más allá del despido de Horner, Max Verstappen todavía evalúa marcharse a Mercedes (Foto: Reuters/Leonhard Foeger)

El sismo por el despido de Christian Horner de Red Bull Racing tras dos décadas de liderazgo todavía sigue moviendo los cimientos de la Fórmula 1. La pregunta automática que se instaló ante esa noticia está referida al futuro de Max Verstappen esa escudería. El neerlandés tiene contrato vigente hasta 2028, pero los rumores sobre su posible marcha a Mercedes crecen día a día. La salida del todopoderoso jefe del equipo fue interpretada inicialmente como un guiño al Clan Verstappen, en cortocircuito con el ex Team Manager. Sin embargo, este movimiento de los accionistas parece estar lejos de asegurar la continuidad de Max.

El cronista Erik van Haren, a cargo de la cobertura de Fórmula 1 en el diario neerlandés De Telegraaf, es reconocido por manejar habitualmente información precisa sobre el piloto de su país. En este caso, reafirmó que está claro que Max “desde hace tiempo es evidente que está reconsiderando su futuro en el equipo” y reconoció que “en segundo plano” está manteniendo “conversaciones con el jefe del equipo Mercedes, Wolff”. Aunque eso, aclara, no está vinculado automáticamente a su partida en 2026.

El cronista reitera que “en unas semanas” se conocerá dónde correrá Verstappen la próxima temporada y expone entre líneas que primero pasarán los Grandes Premios de Bélgica (25 al 27 de julio) y Hungría (1 al 3 de agosto) antes de tener certezas al respecto de la determinación del cuatro veces campeón del mundo. Es decir, que luego del primer fin de semana de agosto se esclarecerá el futuro del corredor de 27 años que acumula una década como piloto de F1 en la estructura del energizante.

La Máxima entrará en el proceso de vacaciones de verano que se extenderá del 4 de agosto hasta el 28 de ese mes, teniendo en cuenta que el 29 arrancará la actividad en el Gran Premio de Países Bajos por la 15ª fecha del calendario.

Verstappen definiría su futuro tras las próximas dos carreras (Foto: Reuters/Jaimi Joy)

Si bien la salida de Horner fue interpretada en distintos medios especializados como un guiño a la continuidad de Max, el periódico neerlandés asegura que no es un condimento importante para inclinar la balanza: “Las historias de un acuerdo mano a mano con la dirección de Red Bull -la salida de Horner, lo que significa que Verstappen se quedará definitivamente- son descartadas como tonterías por todas las partes. De hecho, la directiva de Red Bull sigue aterrorizada por la posibilidad de que Verstappen se marche. Pronto se sabrá si Mintzlaff y compañía pueden respirar tranquilos”.

van Haren catalogó como un espiral de información “descabellada” a los rumores que nacieron días atrás sobre un supuesto encuentro de Verstappen con Wolff para acordar el arribo a Mercedes a partir de 2026. Aseguró que en redes se fabricaron “fotos falsas” con inteligencia artificial para alimentar una teoría que por ahora es irreal y que “nadie puede respaldar con pruebas” dichas versiones. "Nada más lejos de la realidad“, planteó a la hora de contrarrestar las versiones que advertían la existencia den una acuerdo total con Mercedes.

En esa línea, planteó que Red Bull seguramente dará las explicaciones oficiales el fin de semana de la carrera en Bélgica por intermedio de Oliver Mintzlaff, director deportivo de la empresa, y que eso abrirá días de muchas especulaciones sobre la injerencia del Clan Verstappen en la salida de Horner. “Los expertos saben que fue Mintzlaff quien tomó la decisión de despedir a Horner con la aprobación de los accionistas de Red Bull”, afirmó el periodista.

De todos modos, desde Países Bajos insisten con lo difundido semanas atrás en ese medio: Verstappen no está seguro de continuar en Red Bull Racing, algo que publicaron en los primeros días de julio. “El próximo mes y medio se sabrá si el actual tercer clasificado seguirá en Red Bull el año que viene o si finalmente se irá a Mercedes”, habían señalado en ese informe, que se desarrolló antes de conocerse el sorpresivo despido de Horner.

No es un detalle menor que la primera reacción desde el entorno del corredor, casi inmediata, fue la desligarse del despido del jefe: “Esta es una decisión que Red Bull ha tomado y hemos tomado nota de ella. Le corresponde a Red Bull compartir la información de fondo sobre la decisión. En opinión de Red Bull, esta es la mejor manera de proceder. Le corresponde a la empresa matriz contratar personal y tomar decisiones estratégicas. Nada cambia para nosotros. Tenemos contrato con Red Bull y estamos comprometidos, como lo hemos estado durante once años. Nuestro principal objetivo ahora es recuperar el rendimiento. Y rápido. Max quiere aprovechar al máximo el equipo que tiene a su disposición, pero también somos conscientes de que el campeonato ya no está a su alcance”, fue el comunicado que difundió el manager del piloto, Raymond Vermeulen, según replicó el portal Formule1 apenas horas después del despido.