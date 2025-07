Gallardo lo llevó a River, salió campeón, jugó en Europa y anunció su retiro a los 32 años: “No fue una decisión fácil”

Arzura, en River. Llegó como reemplazante de Kranevitter

El mediocampista Joaquín Arzura anunció su retiro definitivo del fútbol profesional a los 32 años, luego de su paso por el club italiano Isernia, según comunicó el propio jugador en sus redes sociales. El volante agradeció en un extenso mensaje la trayectoria que recorrió desde sus inicios hasta la decisión de colgar los botines: “Hoy decido ponerle un punto final a mi etapa de futbolista profesional. Está claro que no fue una decisión fácil y no hay palabras que resuman todo lo vivido”.

Tras la consagración de River Plate en la Copa Libertadores 2015, el técnico Marcelo Gallardo incorporó a Arzura junto con Iván Rossi para reforzar el mediocampo, ante la salida de figuras clave como Matías Kranevitter, quien entonces fue adquirido por el Atlético de Madrid en 8 millones de euros.

Arzura llegó a River después de destacarse en Tigre, en un pase valuado en 1.6 millones de dólares por el 60% de su ficha. Sin embargo, el jugador no logró continuidad con el primer equipo de Núñez, disputó 19 encuentros, convirtió un gol ante Unión por la Copa Argentina 2016 —torneo que posteriormente ganó el club— y formó parte del plantel que levantó la Recopa Sudamericana ese mismo año. Además, integró la delegación argentina en los Juegos Olímpicos de 2016, bajo la tutela de Julio Olarticoechea, aunque no jugó minutos.

Después de año y medio en River, la falta de oportunidades llevó al volante mixto a buscar nuevos horizontes en Europa. En 2017 pasó a préstamo, con opción de compra, a Osasuna de España. Su desempeño allí resultó positivo, pero el club español no ejecutó la opción y el mediocampista regresó a la Argentina. Poco después, su carrera continuó con una cesión al Almería, aunque el vínculo se rescindió a los seis meses. Más tarde, Arzura jugó en Nacional de Montevideo, donde tuvo escasa participación, y retornó al país para sumarse a Huracán, participando en solo cuatro partidos.

Ya en 2021, tras finalizar su contrato con River y una breve experiencia en Panetolikos de Grecia, Arzura se unió a Instituto de Córdoba, donde disputó 36 partidos en dos temporadas y contribuyó a lograr el ascenso a la Primera División en 2022. El año siguiente firmó con Quilmes y luego con Villa Dálmine, hasta recalar en Independiente Rivadavia en enero de 2024. Allí jugó un solo encuentro, antes de emigrar a Italia para cerrar su carrera en el Citta Di Isernia San Leucio, equipo de la Cuarta División.

Varios de sus ex compañeros le dejaron comentarios elogiosos tras la decisión que tomó. Uno de ellos fue Leandro González Pirez, ex River y hoy jugador de Estudiantes: "Joacooo queridoooo !! Te deseo lo mejor amigo en lo que te propongas! Hermosa carrera hiciste! Sentiré súper orgulloso del camino recorrido!!".

El arquero Augusto Batalla también le mandó su respaldo: “Grande, Chavito. Felicitaciones y a disfrutar de la vida”.

La imagen que compartió en Instagram: Arzura, con las casacas de los equipos en los que jugó

LA CARTA DE ARZURA CON EL ANUNCIO DE SU RETIRO

Hoy decido ponerle un punto final a mi etapa de futbolista profesional.

Está claro que no fue una decisión fácil y no hay palabras que resuman todo lo vivido. Fueron muchos años de entrega, compromiso, dedicación y dejar muchas cosas de lado por el sueño de jugar en Primera División.

Me despido feliz, orgulloso del camino recorrido y de tantas experiencias vividas. Pude cumplir muchísimos sueños, incluso más de los que soñaba de chico.

Gracias a todos los clubes que me abrieron las puertas. No quiero dejar de hacer una mención especial a Tigre, club que me formó y me dió la primera oportunidad en el fútbol profesional.

Quiero agradecer a todos los compañeros con los que tuve la suerte de entrenar cada mañana y luchar en cada partido, muchos de los cuales, se convirtieron en grandes amigos.

El fútbol seguirá siendo el motor de mi vida, pero esta vez desde otro lugar.

Mamá, gracias por llevarme siempre a todos lados y acompañarme a cada cancha sin importar hora, lugar ni clima. Sin vos nada de esto hubiera sido posible.

También a mis hermanas, Agus y Flopi, mis primeras hinchas, a vos male por bancarme en todas, y ahora a nuestro pequeño Felix.

Papá, sé que allá, desde donde estás, estuviste guiándome siempre.

El fútbol fue, es y será el sueño de aquel Joaquin que lo único que hacía era patear una pelota en el patio de su casa. ¡Gracias a todos!