El tenso cruce de Domínguez con un periodista tras la caída de Estudiantes y su comparación con Guardiola: “¿Estás cansado de mí?"

El enojo de Eduardo Domínguez cuando le preguntaron sobre su continuidad en Estudiantes

El clima en La Plata está próximo a una tormenta. En la Ciudad de las Diagonales hay malestar por el presente de Estudiantes, dado que el Pincha no gana en el ámbito local desde el primero de abril, cuando se impuso ante River Plate por 2 a 0 en el Monumental.

Desde entonces, el conjunto de Eduardo Domínguez acumuló nueve derrotas y tres empates; y sólo se sostiene por la Copa Libertadores, donde logró acceder a los octavos de final, donde se medirá con Cerro Porteño. Además, la caída en la Supercopa Internacional frente a Vélez alimentó una crisis interna en el club, a causa de las diferencias políticas que se desean implementar de cara al futuro.

El lunes por la noche, Estudiantes volvió a defraudar. Fue en su visita al 15 de Abril, por la primera fecha del Clausura, donde Unión se quedó con el triunfo por la mínima diferencia, pero el resultado pudo haber sido mucho más amplio si no estaba bajo los tres palos Fernando Muslera, uno de los mejores refuerzos del fútbol argentino.

En este contexto, cuando el entrenador se trasladó hacia la sala de prensa para tener contacto con los periodistas, uno de los presentes le realizó una consulta que no cayó bien: “¿Te llama la atención el bajo nivel del equipo, la poca respuesta de los jugadores, la escasez de ideas y de situaciones de peligro? Quiero consultarte si podés revertir esta situación, o es parte de un final de ciclo“...

El fastidio en Domínguez se percibió de inmediato. “Otra vez”, lanzó antes de comenzar con su respuesta. “Cómo responderte de la mejor manera, porque desde hace tres meses me vienen preguntando lo mismo”, continuó con una clara intención de mantener la calma. “Se ve que no te gustan los procesos largos, ¿Estás cansado de mí?“, siguió con ironía. Y argumentó: “Como que estar tanto tiempo en un lugar es como que te jode. No me quiero comparar, porque ni cerca esto, pero es como que le pregunten a Guardiola si va a seguir o no porque no ganó un año un título. Es creer o no creer en el proyecto. Sabemos que nos está costando; es algo evidente, pero sí que vamos a salir, y lo vamos a revertir", completó.

En el tenso contacto con los periodistas, el entrenador siguió bajo la misma tendencia: “Estaba hablando con el grupo de los jugadores, recién inicia el torneo, no es que está terminando, no nos tenemos que confiar, tenemos tiempo y espacio para revertir la imagen que estamos dejando. La no representación al hincha que espera otra cosa. No hay que esconderse y dar la cara, y la vamos a dar".

“El equipo individualmente esta para aspirar a que juegue mejor, los invité a los jugadores que hagamos grupo y estemos fuerte, que no corran todos para cualquier lado, sino todos para el mismo lado, por supuesto que vamos a revertir la situación y lo vamos a dar vuelta. Esto no es para todos como ganar tampoco es para todos, como ganar después de ganar tampoco es para todos, es nuestra lucha de ganar después de ganar", concluyó.