El delantero de la selección argentina que está a punto de comprar el Flamengo para intentar ganar la Libertadores

Taty, con la casaca de la Selección, en un duelo ante Paraguay (REUTERS/Cesar Olmedo)

Valentín Castellanos, de 26 años, actualmente en la Lazio, se encuentra a punto de convertirse en el nuevo refuerzo del Flamengo, que busca potenciar su plantel de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores.

El club brasileño, líder del Brasileirao junto a Cruzeiro y con presencia en los octavos de final de la Copa de Brasil, ha avanzado en las negociaciones para incorporar a Castellanos, según reportes de SBT Sports Río. El acuerdo con el jugador ya contempla salario y duración del contrato, y las conversaciones entre Flamengo y Lazio se encuentran en una etapa avanzada. La dirigencia del conjunto carioca se muestra optimista respecto a la inminente llegada del atacante mendocino.

Castellanos, conocido como Taty, inició su carrera profesional en Universidad de Chile en 2017, donde integró la categoría Sub 19 y debutó en el primer equipo durante la Copa Sudamericana. Ante la falta de oportunidades, optó por trasladarse a Montevideo City Torque.

En 2022, Castellanos brilló en New York City, lo que atrajo la atención de Marcelo Gallardo, entonces entrenador de River Plate, quien lo consideró como posible reemplazo de Julián Álvarez. Sin embargo, la tasación de 15 millones de dólares por parte del club estadounidense resultó inaccesible para el equipo argentino. Posteriormente, el delantero se trasladó al Girona en España -donde llegó a anotarle cuatro goles al Real Madrids en un partido- y, en 2023, fue transferido a la Lazio.

Castellanos, en la Lazio. Las lesiones limitaron su rendimiento en la última temporada (REUTERS/Remo Casilli)

Durante su etapa en Italia, Castellanos disputó 86 partidos, marcó 20 goles y entregó 13 asistencias. En la última temporada, participó en 40 encuentros en todas las competencias, con 14 goles y ocho asistencias. Su rendimiento le permitió recibir su primera convocatoria y debutar con la selección argentina, donde el DT Lionel Scaloni lo ha considerado como pieza de recambio en las Eliminatorias Sudamericanas.

Sobre su experiencia en la Lazio, el atacante manifestó: “Es un club muy grande a nivel mundial y también a nivel de la Serie A de Italia. Estoy creciendo muchísimo acá y le estoy agradecido totalmente a la gente del club por el trato que me dan, por eso creo que fue una buena decisión venir. Es el club que me hizo cumplir el sueño de poder estar con la camiseta de la selección argentina también. Cuando empiezas a competir en estos clubes y haces las cosas bien, el llamado de la selección puede estar siempre y eso me motiva día a día”. Sin embargo, el ofrecimiento del Fla lo tentó con volver al continente americano.

El inminente fichaje de Castellanos por Flamengo se produce tras la reciente incorporación de Jorginho desde el Arsenal, en el marco de una estrategia para fortalecer el plantel de cara a los desafíos continentales. El Mengao, que disputará los octavos de final de la Copa de Brasil ante Atlético Mineiro y buscará el pase a los cuartos de la Libertadores frente al Internacional de Porto Alegre, se posiciona como uno de los principales candidatos tras su desempeño en el Mundial de Clubes, certamen en el que llegó a octavos de final -cayó ante Bayern Múnich- y supo vencer al campeón Chelsea en la fase de grupos (3-1).