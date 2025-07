Quedó libre de River, se convirtió en trotamundos, pasó por la Selección y acaba de hacer historia en España: “Fue una locura”

Colombatto, surgido en las inferiores de River y que vistió la camiseta de la selección argentina, fue una de las figuras del histórico ascenso del Oviedo

“Pasé de entrenar solo en un campito y en seis, siete meses a debutar en Primera jugando en San Siro”. Santiago Colombatto es un ejemplo vigente de resiliencia en el mundo del fútbol. De alejarse de su familia para vivir solo a los 10 años en la pensión de River Plate a coronarse como una de las figuras del histórico ascenso del Real Oviedo a la primera división de España tras 24 años de espera. El mediocampista, de 28 años, supo atravesar diferentes adversidades durante su carrera para abrirse camino en el deporte. En medio de todo esto, tuvo que reponerse a duros golpes en momentos inesperados, se fue a probar suerte a Europa a los 17 años, se consagró campeón con la selección argentina y sueña con volver al fútbol de su país.

Antes de ser uno de los pilares del Oviedo que concretó el ansiado ascenso a La Liga de España, Colombatto empezó a entretejer su historia en el fútbol cuando tomó la importante decisión de mudarse a la pensión del Millonario a los 10 años, dejando atrás Ucacha, pueblo del interior de Córdoba. “Creo que fue durísimo para mi familia dejar a su hijo de diez años en una pensión con otros chicos, no verlo por meses. Yo como niño no me daba cuenta en ese momento. Fui en busca de mi sueño de chiquito: por la ilusión de jugar en el club que sos hincha, por venir de donde venía, de un pueblito tan chiquito”, describió el futbolista en diálogo con Infobae.

Sin embargo, recibió la tajante noticia de que iba a dejar de ser tenido en cuenta en el elenco de Núñez a los 15 años: “El golpe más duro que tuve fue cuando quedo libre de River, porque no me lo esperaba y ahí tenía 15 años. Fue el único momento que no me esperaba quedar libre”. Pese a que rápidamente pudo conseguir una prueba en Racing y entrenar allí durante un año, volvió a quedarse sin equipo. “Ya no me sentía igual. No futbolísticamente, sino que para ser jugador tenés que hacer otra cosa: alimentación, las salidas, tenés que tener una disciplina también”, contó el jugador que arrancó como cinco posicional.

Colombatto se fue a vivir a la pensión de River a los 10 años, hasta que quedó libre a los 15

Después de tres meses de incertidumbre, Colombatto volvió a tener una oportunidad en River, aunque optó por tomar otra decisión que fue un punto de inflexión en su vida. Con 17 años de edad, convenció a su familia para viajar a Italia y probarse en el fútbol de aquel país: “En Italia me pasó de todo. De llegar, quedar en un club y, cuando me iban a fichar, que me dijeran que no. También de irme a dormir a la casa de una tía que en ese momento no conocía. No tenía dinero, no tenía nada hasta que conseguí otras pruebas y conocí la gente indicada que me lleva al Cagliari”.

En el Rossoblu tuvo su debut oficial como futbolista profesional, y todo el esfuerzo durante las etapas formativas comenzó a florecer. “Ese año me pasa de todo. En el mismo 2015 terminó debutando a fin de año en Primera. Fue increíble, jugando en San Siro contra el Inter. Lo rápido que pasa el fútbol y las cosas. Después de haber aguantado tanto, de tanto esfuerzo y sacrificio, de todo lo que me pasó en esos seis meses previos antes de conseguir equipo. Y que a los otros seis meses ya estaba debutando en primera”.

-¿Eras consciente en ese momento de todo lo que habías conseguido?

- Al final en ese momento no te das cuenta. Pero el tiempo va pasando y te vas poniendo los pies sobre la tierra. Es que en esos seis meses donde yo no tenía club en Italia, me pasaron 50 mil cosas. Después de esos seis meses conseguí el club y en los siguientes seis meses debutar. Que yo no lo hubiera firmado ni cuando llegué a la casa de mi tía. Entrenarme solo en un campito y que te diga que seis, siete meses, ocho meses, vas a estar jugando en San Siro, era impensable.

- ¿Cómo hiciste para ir superando todos los obstáculos?

- Lo único que pensaba era en agarrar equipo. Tenía tantas ganas de triunfar, que me levantaba todos los días a entrenar o a correr solo. Al final, era imposible que no me pasara algo bueno, porque había cambiado tanto de ese chico que había pasado por Racing, de todo lo que había pasado en River, que había aprendido tanto de esos momentos malos. Me enfoqué tanto en lo que quería, que no salía más, las comidas no las saltaba, en el entrenamiento no perdía nada, no regalaba nada. Y gracias a Dios me pude dar cuenta a tiempo, porque a muchos les pasa darse cuenta cuando ya es tarde.

- Y en medio de todo esto... aparece el llamado del Bocha Batista para la selección argentina.

- A mí cuando me llamo Batista tenía 19. En ese momento ni me lo pensaba lo de la selección. Yo una vez había tenido contacto con la selección italiana, pero les dije que quería jugar para Argentina, que iba a esperar la oportunidad. Locura que un año después me aparece la oportunidad del Bocha, que me lleva al Mundial Sub 20.

Colombatto ganó la medalla dorada de los Juegos Panamericanos de Lima con la selección argentina

Colombatto se hizo su lugar en la mitad de la cancha en una camada que estaba integrada por futbolistas del calibre de Exequiel Palacios, Santiago Ascacibar, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez, Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Cristian Cuti Romero, entre muchos otros. Bajo la dirección técnica de Fernando Batista y Carlos Úbeda, el cordobés disputó el Mundial Sub 20 en el año 2017 en Corea del Sur. Además, ganó la medalla de oro de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, algo que también le permitió integrar el combinado nacional que disputó los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Ponerte la camiseta de la selección argentina es de las mejores cosas que me ha pasado dentro del fútbol. Al final, para mí, que vengo de un pueblito tan chiquito donde realmente nos queda tan lejos eso, es inimaginable llegar a ese lugar. Me acuerdo que para el Sub 20 mi viejo había ido a Corea. Mi familia también me vio campeón en el Panamericano. Son cosas que las tengo en mi recuerdo y son de las cosas más bonitas que me ha pasado dentro del fútbol”, describió el futbolista con un temblor en la voz que traspasaba el parlante del celular.

A pesar del presente de la Selección dirigida por Lionel Scaloni, Colombatto sigue trabajando para tener su oportunidad en el elenco albiceleste: “Ir a la mayor es uno de mis sueños a cumplir. Pero bueno, también soy realista en que hoy en día en la selección hay grandísimos jugadores con un nivel muy alto. Hoy en día la selección argentina es la mejor selección del mundo. Voy a trabajar para poder ganarme una oportunidad. Eso, sin duda”.

A lo largo de su carrera, Colombato jugó un total de 339 partidos, donde marcó 22 goles y dio 35 asistencias

En medio de todo esto, Colombatto, que se describe como un jugador “bueno técnicamente”, se fue ganando su lugar a nivel clubes paso a paso. Tras cesiones desde el Cagliari al Pisa, Trapani, Peruggia y Hellas Verona, el volante abandonó Italia para pasar al Sint-Truidense. Después de un paso fugaz por Bélgica, apareció León de México, algo que cambió su carrera. El argentino se asentó en el club azteca y fue una pieza clave de la consagración de la Leagues Cup en 2021. Aunque en 2022 volvió a cruzar el charco para vestir la camiseta del Famalicão de Portugal.

Hasta que su vida se volvió a topar con un quiebre en su carrera. Real Oviedo, histórico equipo de España, anunció su llegada de cara a la temporada 2023/24. Vale destacar que el elenco europeo forma parte del conglomerado accionista Grupo Pachuca, que también tiene en su haber al León. El objetivo en la institución española era claro: volver a jugar en la Primera División. Tras 24 años vagando por las categorías inferiores de la RFEF, coquetear con la desaparición por deudas y algunas finales perdidas, el Carbayón rompió la maldición en el 2025. Con Santi Colombatto como uno de sus pilares en la mitad de la cancha, el Real Oviedo se impuso en los playoffs sobre el Mirandés y volverá a jugar en La Liga de España.

“Es la primera vez que estoy tanto tiempo en un club. Ya estoy hace dos años y voy por mi tercero. Creo que encontré una estabilidad profesional que era lo que estaba buscando. Y, dentro de esa estabilidad profesional, encontré el sueño que hace diez años que estoy buscando: poder jugar en una de las grandes ligas, al nivel de encontrarte con los mejores jugadores del mundo. Ese es un sueño que estaba buscando hace mucho tiempo y se me va a cumplir ahora. Siento que Oviedo me lo está dando y que es hoy en día es mi lugar en el mundo", describió sobre la conexión que entabló con el elenco asturiano.

Tal era la expectativa por el ascenso del Oviedo, que las calles de la ciudad se pintaron por completo de azul y blanco después del hito concretado: “La gente estuvo 25 años esperando este momento. Fue una locura lo de la gente, una locura. Oviedo tiene 200.000 y algo de habitantes, creo. Y en las calles durante los festejos había 260.000 personas. Había gente que vino desde Nueva York, de Miami, de Estados Unidos, gente de adentro de España. Eso era una locura. Te juro que era una locura. Fueron dos días de festejo”.

Colombatto fue una pieza clave en el histórico ascenso del Oviedo

“El fútbol es todo para mí. Yo vivo el fútbol 24 horas al día. Soy muy apasionado por lo que hago. Siempre busco mejorar, no solamente me quedo con el entreno del club. Sino que también por afuera trabajo con mi entrenamiento, mi fisio. Todo video que pueda incluir para mejorar. Al final, uno tiene muchos sueños que quiere lograr, y yo voy en busca de ello. Cuando termine mi carrera, no quiero quedarme con que no me entregué. Quiero decir que lo intenté todo para poder lograrlo. Los pequeños detalles son los que hacen la diferencia. Para mí, el fútbol es todo y yo vivo para el fútbol", explicó sobre su pasión por el deporte.

Y, dentro de estos sueños por cumplir, tiene una deuda pendiente en el club de sus amores: River Plate. “Es un sueño que siempre digo que tengo pendiente. Uno nunca sabe si va a pasar, porque la verdad, la vida del futbolista muchas veces te lleva para otros lados. Pero siempre es un sueño pendiente de poder tener una oportunidad en River. Tengo la espina de no haber podido jugar ahí, de haber vivido tantos años y no haber podido lograr eso. Esa es una espinita que tengo clavada”, reveló.

Dicho sueño también está ligado con su familia, el pilar fundamental en su vida: “También es una espina personal de poder jugar en mi país. La gran parte de mi vida, desde los diez años en adelante, me la he pasado fuera de mi casa y creo que no hay cosa más linda que poder jugar con ellos en la tribuna. Ellos realmente son muy importantes en mi carrera. Por el apoyo, por la constancia, porque siempre te empujan a ir atrás de tu sueño. No hay nada imposible y que con sacrificio y con trabajo, todo se consigue”.

“No hay nada más lindo que que poder hacer feliz a la familia con algo que te gusta a vos”, afirmó Colombatto con notable orgullo mientras se prepara para afrontar una nueva temporada con el Real Oviedo, y tachar otro sueño más de su lista: jugar en una de las grandes ligas codo a codo con las grandes estrellas del mundo del fútbol.