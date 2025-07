Enzo Fernández habló antes de la final del Mundial de Clubes: del regreso de Paredes a Boca a su posible retorno a River

En la antesala de la gran final del Mundial de Clubes entre Chelsea y Paris Saint-Germain, Enzo Fernández habló en una rueda de prensa sobre lo que será el duelo decisivo frente al elenco francés. El mediocampista argentino hizo hincapié en la importancia que tiene el título para ambos equipos y palpitó lo que será el enfrentamiento en el terreno de juego, donde criticó ferozmente el hecho de que tengan que jugar bajo altas temperaturas. Además, habló sobre lo que fue el regreso de Leandro Paredes a Boca Juniors y dejó la puerta abierta para un futuro retorno a River Plate.

La gran definición del certamen se disputará este domingo a las 16.00 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El campeón del mundo con la selección argentina anticipó que el plantel de Chelsea comenzó la preparación para el duelo decisivo tras una jornada de descanso. “Hoy empezamos recién a preparar la final, ayer descansamos. Moisés está bien, va a entrenar seguramente, así que a preparar lo mejor para el domingo”, explicó el volante.

El rival llega con credenciales de peso. París Saint-Germain goleó 4-0 a Real Madrid en semifinales, una actuación que sorprendió incluso al propio Enzo: “Increíble la verdad, sorprendió el partido. Eso demuestra el PSG hoy en día, viene demostrando durante este año lo que logró. Esperemos que el domingo sea un lindo partido”. El argentino no dudó en calificar al conjunto francés como el mejor del mundo en la actualidad: “Es normal que hablen del París, es el último campeón de Champions, viene haciendo las cosas bien hace un tiempo y esperemos que el domingo sea una buena final para nosotros. Hoy en día PSG es el mejor equipo del mundo”.

En otro plano, Fernández fue consultado sobre la presentación de Leandro Paredes en Boca Juniors ante una multitud en La Bombonera. “Vi videos, le mandé mensaje a Leo, lo felicité y le dije que disfrute mucho este momento”, comentó. Inmediatamente, fue preguntado sobre si sueña con que le suceda lo mismo cuando vuelva a vestir la camiseta de River Plate, club que lo vio nacer: “Obviamente sí, sueño con la vuelta a River en algún momento. No ahora pero sí más adelante, espero que sea así”.

Por su parte, realizó una fuerte crítica por las condiciones climáticas en las que se está desarrollando el certamen internacional, principalmente por jugar en horarios donde las temperaturas son extremadamente altas: “El calor es increíble. La verdad no sé. El otro día me mareé un poco, me tuvo que tirar al piso porque estaba mareado. Jugar así, con esta temperatura, es muy peligroso. También por el espectáculo, para la gente que viene a disfrutar al estadio, para la gente que lo ve en la casa, la velocidad de juego no es la misma. Se hace más lento todo”.

Hecho su descargo, Enzo Fernández también hizo un último llamado de atención a FIFA para que se tengan en cuenta estas condiciones también para la Copa del Mundo que se disputará en 2026, también con sede en Estados Unidos. “Esperemos que para el próximo año cambien el horario por lo menos. Más que nada para que el fútbol siga siendo lindo y atractivo”, señaló.

Hay grandes posibilidades de que Enzo Fernández sea el capitán del Chelsea en la final del Mundial de Clubes, ya que Reece James está en duda (AP Foto/Chris Szagola)

El camino de Chelsea hasta la final incluyó la eliminación de Fluminense, y ahora el equipo inglés se prepara para enfrentar a un rival que, según Fernández, exige máxima concentración: “En las finales se juega muy concentrado, sabemos que no podemos dejar espacios y darle la chance a PSG que tiene muy buenos jugadores”.

El mediocampista argentino valoró la importancia de disputar una nueva final internacional: “Las finales siempre son importantes, me gusta jugarlas, he tenido la suerte de ganar la mayoría. Es una final más, obviamente la voy a disfrutar, no como la del Mundial pero se va a disfrutar casi de la misma manera”. Además, agradeció el apoyo de los hinchas de su país: “Esperemos que los argentinos hinchen por Chelsea, les agradezco por el cariño y el amor que me brindan día a día”.

En esta misma línea, sobre el significado del título en juego, Fernández remarcó: “Es muy importante este título, juegan los mejores clubes del mundo. En el pasado lo han ganado, pero uno más no vendría mal. Trataremos de preparar el partido de la mejor manera. Sabemos al equipo que nos enfrentamos, pero confiamos en nuestras armas. Tenemos un gran equipo, un gran grupo. Haremos lo mejor”.