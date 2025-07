Los Pumitas perdieron ante Francia, pero avanzaron a las semifinales del Mundial juvenil

Una derrota que está mal, pero no tan mal. Es que Los Pumitas cayeron por un amplio marcador ante Francia, pero ello no le impidió acceder a las semifinales del Mundial M20. El 52-26 adverso ante Le Bleu, en el último compromiso del Grupo B del certamen internacional no opacará la producción del representativo nacional en el torneo que reúne a los mejores del planeta.

El próximo lunes, el elenco albiceleste enfrentará a Sudáfrica en Viadana (a las 15.30 de Argentina), en un desafío que se presenta ante el equipo más dominante del campeonato, que viene de aplastar a Australia por 73-17, a Escocia por 73-14 y a Inglaterra por 32-22.

El seleccionado sudafricano, que ya superó a los argentinos por 36-25 en el Rugby Championship de la categoría, dignifica un choque complejo, dado que combina el tradicional poder físico de los Springboks con backs desequilibrantes y jugadores peligrosos en el fondo de la cancha.

La clasificación de Argentina en la competición que se desarrolla en Italia se selló pese a la caída frente a los galos. El resultado permitió que ambos equipos avanzaran a la siguiente fase, relegando a Inglaterra, el último campeón, fuera de la lucha por el título.

El empuje de los forwards de Los Pumitas resultó decisivo para obtener el punto de bonus ofensivo, lo que les aseguró el pase como el mejor segundo de la fase de grupos.

La diferencia de nivel entre los europeos y los sudamericanos se hizo evidente desde el inicio. Francia, con jugadores habituados al ritmo del Top 14 y el PRO D2, impuso condiciones desde el primer minuto. El equipo dirigido por Nicolás Fernández Miranda se vio superado en los primeros movimientos, acumulando infracciones y errores defensivos que permitieron a los franceses tomar una ventaja de 26-0 a los 13 minutos. Le Bleu mostró superioridad física, avanzando metros en cada contacto y desbordando una defensa sudamericana que ya había mostrado fragilidad en partidos anteriores.

Los antecedentes recientes de Los Pumitas reflejan una tendencia a comenzar los partidos en desventaja: ante Gales, a los 30 minutos perdían 24-7; frente a España, el descanso los encontró 30-7 abajo; y contra Francia, la primera mitad concluyó 38-7. A pesar de estas dificultades, la reacción en la segunda etapa permitió alcanzar el objetivo de marcar cuatro tries, requisito para el punto de bonus, aunque la diferencia en el tanteador nunca estuvo en duda.

El scrum nacional fue una de las pocas armas efectivas, forzando siete penales en los 80 minutos y sirviendo de plataforma para el primer try, apoyado por Felipe Ledesma. El segundo llegó de la mano de Tomás Rapetti, considerado el mejor jugador argentino del partido, quien junto a Gael Galván aportó solidez en la primera línea. No resulta casual que Rapetti continúe su carrera en Toulouse y Galván en La Rochelle, dos clubes destacados del Top 14.

El pie de Pascal Senillosa resultó determinante para ganar metros en los penales y presionar a Francia. El fullback de Hindú también demostró temple e inteligencia al intervenir en las disputas y mantener la concentración del equipo en la búsqueda de tries, el objetivo indispensable para avanzar.

El Mundial M-20 se caracteriza por su formato breve, con partidos cada cinco días, donde el oportunismo y la suerte en la composición de los grupos pueden ser decisivos. El año pasado, Los Pumitas mostraron un rugby sólido y terminaron quintos tras vencer dos veces a Sudáfrica, a Fiyi y Australia, aunque quedaron fuera de las semifinales por un try ante Inglaterra. En esta edición, con menos nombres y menor solidez, el fixture resultó más accesible y el equipo logró el cuarto try ante el líder del grupo, asegurando su lugar entre los cuatro mejores.

Desde la creación del Mundial M-20 en 2008, esta es la cuarta vez que Argentina accede a semifinales, instancia en la que cayó en las tres anteriores: 35-3 ante Sudáfrica en 2012, 37-7 frente a Irlanda en 2016 y 34-13 contra Australia en 2019. Para tener opciones ante Sudáfrica, Los Pumitas deberán evitar concesiones y mantener la intensidad durante los 80 minutos.