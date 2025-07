Neuer apuntó contra Donnarumma tras la escalofriante lesión de Musiala en el Mundial de Clubes: “¿No quieres ir a verlo?”

La dura crítica de Neuer a Donnarumma tras la lesión de Musiala

Paris Saint-Germain logró un histórico resultado al imponerse por 2-0 sobre el Bayern Múnich y sacar su boleto a las semifinales del Mundial de Clubes, donde se medirá contra el Real Madrid. No obstante, la imagen que quedó impregnada en los aficionados del Mercedes Benz Stadium fue la de Jamal Musiala tendido en el césped, con la pierna izquierda atrapada bajo el cuerpo de Gianluigi Donnarumma. La gravedad de la lesión quedó patente en la reacción inmediata del arquero italiano, quien, visiblemente afectado, se llevó las manos al rostro y se agachó junto al jugador alemán.

Pese a esta reacción, el que encendió la polémica fue el alemán Manuel Neuer, quien arremetió contra Donnarumma, responsabilizándolo por la lesión de su compañero y criticando su actitud tras el incidente. El capitán del Bayern expresó su descontento en la zona mixta y dejó en claro su disgusto. “En el caso de Jamal (Musiala), es una situación en la que se asume el riesgo. Una situación en la que, en mi opinión, no hay que meterse. Pero bueno, le deseamos suerte para que no sea tan grave, aunque seguro que lo será. Lanzarse ahí es arriesgado. Se asume la lesión del rival”, argumentó.

En esta misma línea, Neuer cuestionó la falta de empatía del portero rival: “Me acerqué a él y le dije: ‘¿No quieres ir a verlo?’. Jamal está ahí tirado, probablemente se quedará en el hospital, creo que es de respeto ir a verlo, desearle lo mejor y pedirle perdón”. Pese a la fuerte recriminación, aseguró en que el italiano se retractó posteriormente y le ofreció sus disculpas. “Así lo hizo después. Siempre hay que jugar limpio. Yo hubiera reaccionado de otra manera”.

El choque se produjo cuando Musiala recibió un pase en profundidad de Michael Olise y se lanzó a toda velocidad hacia el área, mientras el defensor ecuatoriano Willian Pacho intentaba cubrir la jugada y Donnarumma salía decidido a atrapar el balón. La colisión fue inevitable: el arquero, de casi 2 metros de estatura, se deslizó por el césped y terminó cayendo sobre la pierna del alemán, que quedó en una posición antinatural. El volante ofensivo de 20 años permaneció en el suelo, incapaz de reincorporarse, mientras el personal médico ingresaba al campo y el italiano, aún conmocionado, le sujetaba la camiseta.

El árbitro inglés Anthony Taylor detuvo el partido de inmediato tras la intervención de Harry Kane, quien advirtió la gravedad de la situación y solicitó asistencia médica para su compañero. Las imágenes de la repetición mostraron con claridad cómo el tobillo izquierdo de Musiala se dobló bajo el peso del portero italiano.

Según informó el medio alemán Bild y el portal francés RMC Sport, Donnarumma fue al vestuario del elenco bávaro para disculparse con Musiala tras el partido, pero el joven ya había salido para someterse a exámenes médicos. Por esta situación, el propio arquero optó entonces por escribirle un mensaje.

De esta manera se retiró Jamal Musiala del estadio (Crédito: AFP)

La preocupación por el estado de Musiala se extendió rápidamente. El entrenador del Bayern, Vincent Kompany, manifestó su frustración y tristeza en conferencia de prensa. “La situación de Jamal fue emotiva. Todos vimos lo sucedido, no pintaba nada bien. Esperemos que no sea demasiado grave y que se recupere lo mejor posible”, describió el entrenador, quien no se atrevió a brindar un diagnóstico, aunque dejó en claro que “parece una lesión en el tobillo”.

Al mismo tiempo, agregó: “Fue complicado. Pocas veces he estado tan enfadado en el descanso, no por los jugadores, sino por estos jóvenes. Un chico como Jamal vive para esto. Me hierve la sangre en este momento. Que esto le haya pasado a un chico que ama este deporte y es muy importante para nuestro equipo”

Desde el PSG, el técnico Luis Enrique abrió su rueda de prensa con un mensaje para el lesionado: “Le deseo a Jamal Musiala una buena recuperación. Fue un partido difícil y tuvo mala suerte”. Por su parte, el marroquí Achraf Hakimi también expresó su apoyo: “Siento que es una lesión muy grave. Le doy todo mi apoyo. Espero que vuelva pronto al campo”, mientras que Désiré Doué añadió: “Estamos muy tristes por Musiala, que se retira lesionado. Nos dio mucha pena en el vestuario”.

Donnarumma se mostró muy acongojada tras la jugada (Crédito: AFP)

El propio Doué, que marcó el 1-0, subrayó la dificultad de estas situaciones tanto para el lesionado como para el propio Donnarumma: “Le enviamos todo nuestro apoyo porque son situaciones muy complicadas, esperamos que se recupere lo mejor posible. ¿Donnarumma? Le dimos todo nuestro apoyo. Nunca es fácil verse involucrado en este tipo de acciones que acaban mal. Es parte del fútbol, esperamos que todo vaya bien en su rehabilitación”.

Hasta el momento, el Bayern no ha emitido un parte médico oficial, aunque las imágenes del partido evidenciaron la gravedad del percance. El diario alemán Süddeutsche Zeitung informó que “no hubo un diagnóstico preciso inmediatamente después de la derrota por 2-0 en Atlanta. Sin embargo, se habló de una fractura, posiblemente en el tobillo”. El medio también señaló que Max Eberl, directivo del club, sugirió la posibilidad de que Musiala fuera operado incluso en Estados Unidos.

Por su parte, el periódico Bild detalló que “Musiala se fracturó el peroné izquierdo y sufrió daños en varios ligamentos”, lo que implicaría un periodo de recuperación estimado de cuatro o cinco meses.