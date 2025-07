El look de Colapinto que llamó la atención en Silverstone y su reacción viral tras probar un snack británico

El look de Colapinto que llamó la atención entre los fanáticos

Franco Colapinto volvió a ser protagonista fuera de la pista en la antesala del Gran Premio de Gran Bretaña. El piloto argentino, que este fin de semana compite en Silverstone como parte del equipo Alpine, fue centro de atención por dos motivos que generaron repercusión inmediata en redes sociales: su llamativo look y una inesperada reacción al probar un snack típico británico.

El look de Colapinto en Silverstone

La escudería Alpine aprovechó la llegada del argentino al circuito británico para presentar públicamente una nueva campera de su colección oficial. Colapinto fue quien la lució en su ingreso al paddock, y la imagen fue compartida desde la cuenta oficial de X del equipo con un mensaje que buscó combinar promoción e identidad: “El momento perfecto para llegar a Silverstone”, escribieron junto al emoji con corazones en los ojos y la bandera del Reino Unido.

El atuendo elegido por el piloto tampoco pasó desapercibido para la organización de la Fórmula 1. Desde la cuenta oficial de Instagram del campeonato publicaron una historia dedicada exclusivamente al look de Colapinto. En tono informal, escribieron: “¿Por qué tan elegante, Franco? Este finde toca Silverstone, muchacho”. La frase acompañó una imagen del argentino sonriendo con la campera de Alpine, seguida de un breve video en el que se lo ve saludando a varios fanáticos mientras ingresa al paddock. El contenido remite a una reconocida escena de la serie Los Simpsons entre Homero y su hijo Bart.

La reacción de Colapinto que se hizo viral

Pero no fue solo su vestimenta lo que acaparó comentarios. La cuenta oficial de Alpine en X compartió otro momento protagonizado por Colapinto, esta vez en compañía de su compañero de equipo Pierre Gasly. “Pierre, Franco y snacks británicos. ¿Qué podría salir mal?”, publicaron junto a una secuencia de dos imágenes.

En la primera, ambos pilotos aparecen degustando diferentes bocadillos típicos del Reino Unido. En la segunda, Colapinto muestra un gesto inequívoco de desaprobación: su expresión sugiere que el sabor del snack que probó no fue de su agrado. La imagen se viralizó rápidamente y fue replicada por fanáticos en diferentes plataformas, consolidando una vez más la popularidad creciente del joven piloto argentino.

Más allá del color fuera de la pista, Franco Colapinto llega al Gran Premio de Gran Bretaña con el respaldo de Alpine, que disipó las dudas sobre su futuro inmediato tras las primeras cinco carreras como titular. El argentino señaló que su principal desafío está en encontrar confianza en el monoplaza desde los entrenamientos del viernes, algo que considera clave para mejorar su rendimiento general.

Gasly y Colapinto probando comida inglesa

“Desde Canadá ya se ha sentido mucho mejor, pero los viernes son especialmente importantes”, explicó durante la rueda de prensa del jueves. “Tenemos que entender cómo lograr rendimiento desde ese día, porque después estamos intentando encontrarlo hasta el sábado. Se pierden los pequeños detalles, esas mejoras que haces normalmente, pero que no aparecen porque estás concentrado en los aspectos más grandes”.

Colapinto remarcó que el auto “es rápido cuando está en su ventana de rendimiento”, pero se vuelve difícil de manejar si sale de ella. Además, admitió que aún no logra tener plena confianza al inicio del fin de semana, en parte porque no participó en la pretemporada y sigue conociendo el comportamiento del coche. “En general, el auto es rápido. Eso es lo principal. Tenemos que intentar extraer ese rendimiento desde el inicio, algo que no podemos hacer siempre. Ese es nuestro principal problema ahora. También hay cosas que debemos mejorar como equipo. Necesitamos encontrar más rendimiento del coche. Tenemos que seguir trabajando juntos para hacerlo más predecible, un poco más fácil de manejar para nosotros, los pilotos”, esbozó.

“El año pasado fue probablemente más fácil para mí”, agregó, en referencia a su paso por Williams. “Este año me está costando tener confianza en las entradas de curva, con esa sensación de inestabilidad. Eso solo viene con más tiempo. Estamos analizando todo y evaluando estos problemas para entender dónde podemos mejorar”, concluyó.

