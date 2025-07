Alarmantes declaraciones de Pierre Gasly sobre el nivel de Alpine en la Fórmula 1: “No tiene demasiado sentido”

Gasly analizó las herramientas con las que cuenta en Alpine (REUTERS/Jakub Porzycki)

El piloto francés Pierre Gasly no ha dudado en exponer la difícil situación que atraviesa Alpine en la actual temporada de Fórmula 1, marcada por una decisión estratégica que ha dejado al equipo en una posición comprometida. Antes del inicio de la actividad en Silverstone, el galo fue tajante: “Esperaba tener un poco más de rendimiento este año. No lo conseguimos, estamos muy lejos de eso".

Es que Alpine está último en el Campeonato de Constructores y acumula 11 unidades, todas sumadas por Gasly. El compañero de Franco Colapinto aceptó que los focos estén puestos en la evolución que tendrá el equipo en la próxima temporada, con el ingreso de los motores Mercedes. “Siempre he estado a favor de centrarme por completo en 2026. Así que, sinceramente, apoyo al 100 % las decisiones que hemos tomado”, dijo, aunque reveló que fin de semana a fin de semana la frustración lo aborda por el pobre rendimiento que ofrece el monoposto de este año.

“Nos hemos quedado rezagados este año. Y no habrá evolución. Habrá que pelear con las armas que tenemos. Estamos en una situación difícil“, se lamentó. “El ánimo cada fin de semana es bueno, intentamos luchar al máximo, hacer lo mejor posible. Intento dar lo mejor, exprimirlo todo hasta el límite absoluto. Es cierto que es difícil. En igualdad de condiciones, hoy, al ver el rendimiento de todos, todo está muy ajustado. Lamentablemente, estamos más bien en el fondo de la parrilla”, continuó. Y fue concluyente: “Hoy, luchar por un octavo, un duodécimo o un decimocuarto puesto no tiene demasiado sentido”.

El francés describió uno de los detalles que les plantean complicaciones tanto a él como al argentino. “Con neumáticos nuevos, pudimos rendir decentemente, pero en condiciones de carrera, con degradación y altas temperaturas, no fuimos capaces de ser competitivos”. E hizo énfasis en los problemas en la Qualy. “Sabemos que tenemos muchas posibilidades de quedar eliminados en la Q1 en la clasificación, así que intentamos hacerlo lo mejor posible dentro del cockpit y esperar que otros pilotos pierdan un poco de tiempo”, contó.

“Cuando ves a alguien en el podio que no hace el trabajo bien, pero tiene el coche perfecto y que tú terminas fuera de los puntos, sintiendo que hiciste todo lo posible con el coche que tienes... No es muy satisfactorio volver a casa el domingo por la noche”, confesó.

El monoplaza de Gasly, en el GP de Austria, la fecha pasada (REUTERS/Jakub Porzycki)

Más allá de su catarsis, intentó dejar un mensaje positivo en el cierre de su exposición ante los medios en Inglaterra. “Podemos luchar. Si es posible, algunos dirán que sí, otros que no. El año pasado nos dieron por perdidos al principio y al final conseguimos darle la vuelta a la situación. Pero, en mi opinión, este año es diferente”, afirmó el piloto. “En 2024, teníamos un coche con ritmo para luchar por los puntos, algo de lo que estamos muy lejos en este momento. Es automovilismo, así que puede pasar cualquier cosa”, agregó.

Los cambios en la dirección, la reconfiguración del dúo de pilotos y los resultados frustrantes han generado un clima de incertidumbre en Alpine. Sin embargo, el galo intenta mantenerse al margen de las turbulencias y centrarse en su labor. “Sinceramente, intento no preocuparme demasiado por estas cosas. Sé lo que tengo que hacer como piloto. Tengo que mantener la concentración, trabajar duro y motivar al equipo. Puede que el ambiente turbulento no ayude, pero veo lo duro que trabajan los miembros del equipo para hacerlo bien. Lo que puedo hacer es dar ejemplo. De momento, sólo tenemos que trabajar duro y no pensar en nada más”, cerró.