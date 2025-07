Wimbledon: Báez, Etcheverry, Comesaña y Ugo Carabelli perdieron en el debut

Sebastián Báez, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña y Camilo Ugo Carabelli quedaron eliminados en el debut de Wimbledon (Foto: REUTERS/Isabel Infantes)

La segunda jornada del tercer Grand Slam de la temporada, Wimbledon, no fue favorable para los tenistas argentinos. De los cinco jugadores que se presentaron en el All England Lawn Tennis Club, solo Mariano Navone logró el triunfo. Sebastián Báez, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña y Camilo Ugo Carabelli fueron eliminados en su debut.

Bajo un sol radiante, Comesaña fue el segundo en salir a la cancha este martes, tras el sorprendente triunfo de Navone, quien ocupa el puesto 91 del ranking mundial. La Nave venció al canadiense Denis Shapovalov (30°) con un marcador de 3-6, 6-4, 6-1 y 6-4. Comesaña, que el año pasado logró su primer triunfo en el cuadro principal de Wimbledon, alcanzó la tercera ronda, pero aún no había ganado en el circuito ATP Tour y cayó en sets corridos ante el francés Corentin Moutet (69°) por 6-4, 6-4 y 6-2.

Moutet, nacido en París hace 26 años, venía de una buena gira en césped, siendo finalista en el ATP 250 de Mallorca, llegando a octavos en el ATP 500 de Queen’s y despidiéndose en la segunda ronda del ATP 250 de Stuttgart. Mostró un buen desempeño, generando dieciséis puntos de break, concretando cinco, y ganó el 85 por ciento de los puntos con su primer saque, con 38 tiros ganadores y solo un quiebre en contra.

Debut y despedida para Tomás Etcheverry en Wimbledon frente al local Jack Pinnington Jones (Foto: REUTERS/Isabel Infantes)

El platense Etcheverry (53°) continúa con una temporada irregular donde los resultados no lo acompañan. Antes de Wimbledon, disputó la exhibición de Hurlingham y llegó con buen ritmo tras vencer al griego Stefanos Tsitsipas (26°) y al estadounidense Ben Shelton (10°). Sin embargo, en la primera ronda, acompañado por su formador Jerónimo Lanteri, y no por su entrenador Horacio de la Peña, con quien no viajó en las últimas semanas y se estaría definiendo su continuidad, perdió ante el local Jack Pinnington Jones (281°), recibió una invitación para participar en el torneo.

Durante el partido, Pinnington Jones marcó el ritmo. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron su saque, definiéndose en un tie break a favor del británico por 7-6(4). En el segundo set, un quiebre fue suficiente para que el inglés se adelantara 6-3. En la tercera manga, cuando Etcheverry parecía recuperarse, estando 5-2 arriba, Pinnington Jones ganó cinco games consecutivos para derrotarlo por 7-5.

Sebastián Báez no pudo culminar su partido de la primera ronda de Wimbledon por problemas físicos frente al local Jack Draper (Foto: REUTERS/Stephanie Lecocq)

En su primera incursión sobre el césped del All England Lawn Tennis Club, Ugo Carabelli (56°) estuvo a la altura frente al estadounidense Marcos Giron (45°). Los dos primeros sets se definieron en tie break, y en ambas ocasiones el californiano se impuso 7-6(6) y 7-6(4). En el tercer set, Giron consiguió un quiebre en el sexto game y se quedó con el partido por 6-3.

Báez (38°) no pudo completar su partido debido a problemas físicos, cuando estaba perdiendo ante el británico Jack Draper (4°) por 6-2, 6-2 y 2-1, y se retiró.

De esta manera, solo dos argentinos siguen dando batalla en el major británico: Navone y Solana Sierra (81°), quien ingresó al cuadro principal como perdedora afortunada y en la primera fase venció a la australiana Olivia Gadecki por 6-2 y 7-6 (8).