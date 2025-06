Qué dijo Colapinto sobre el choque de Tsunoda y la dura carrera para Alpine en el GP de Austria

*El testimonio de Colapinto

Luego de terminar 15º en el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1, Franco Colapinto analizó la carrera en el Red Bull, que fue la undécima fecha de la temporada. El piloto argentino de 22 años tuvo una competencia dura con un Alpine con poco ritmo y también estuvo involucrado en incidentes.

“Fue un día complicado y un poco caótica la carrera en la segunda parte. No fue fácil para nosotros. El ritmo no era bueno, al final de la carrera pudimos mejorarlo”, comenzó el bonaerense en sus declaraciones con ESPN en el sector destinado a la prensa que tiene acreditación anual.

Respecto del toque que le propinó Yuki Tsunoda, sostuvo que “me chocó, me pidió perdón así que todo bien. Una pena porque veníamos mejorando el ritmo en carrera, venía acercándome a Pierre (Gasly) y rompí mi alerón delantero y el piso. Me hizo perder mucho con las gomas. Estábamos atrás y haciendo todo para avanzar luego de algunos roces”.

También se refirió a la maniobra en la que sacó de la pista a Oscar Piastri que le mereció una sanción de 5 segundos: “Estaba yo peleando con Tsunoda y después de que me chocó solamente quería pasarlo. La verdad es que no lo vi (a Piastri). Estaba en mi punto ciego y no me enfoqué en Piastri y después lo dejé pasar”.

“Hay que entender todo con el equipo y estar más fuertes para la próxima”. Sobre qué hay que hacer para mejorar sostuvo que “hay que trabajar para estar un poco más cerca. Vamos a resetear y mejorar”.

Colapinto este domingo largó 14º con neumáticos blandos. Tuvo dos paradas, una en la vuelta 14ª, la que le pusieron gomas medias, y en la ronda 40ª le colocaron las duras. Con poco ritmo en su A525, Franco hizo lo que pudo.

El corredor bonaerense completó su quinta carrera con Alpine y continúa siendo más que el auto. La aptitud e idoneidad del pilarense le permiten ir en ocasiones un poco más allá de lo que se lo permite el coche. Por segunda vez consecutiva se metió en la segunda instancia en clasificación (más conocida como Q2). Nuevamente los monoplazas franceses mejoraron del viernes para el sábado, aunque el domingo volvieron a tener un merma en el ritmo producto del motor Renault, que hoy es el peor de la categoría.

La carrera de este domingo fue ganada por Lando Norris, quien se acercó a su compañero de equipo en McLaren, Oscar Piastri, en la lucha por el título. El australiano fue segundo en el Red Bull Ring y manda con 216 puntos, 15 más que el inglés. Tercero resultó Charles Leclerc, con la Ferrari.

Mientras que Alpine no puede salir del fondo de la tabla. Sus únicos 11 puntos fueron cosechados por Gasly y cada vez se alejan más Sauber (26), Aston Martin (28), Haas (29) y Racing Bulls (36), en la pelea por el segundo pelotón.

No habrá descanso para la Máxima, ya que el próximo viernes los autos saldrán a pista en el legendario Autódromo de Silverstone, sede del Gran Premio de Gran Bretaña. Allí Franco Colapinto buscará tener una mejor labor con el Alpine.