Cayeron a la lona al mismo tiempo en una de las peleas más brutales de MMA y el ganador por KO recibió un contrato de 100 mil dólares

La espectacular pelea de MMA en Tailandia

En una brutal pelea en el Estadio Lumpinee en Bangkok, Tailandia, Ramadan Ondash mantuvo su invicto en ONE Championship tras lograr un nocaut en el segundo asalto frente a Chartpayak Saksatoon en una intensa pelea de Muay Thai de peso paja. El combate tuvo una relevancia notable en la noche del viernes en la reconocida promotora asiática, ya que ambos peleadores cayeron al piso en reiteradas oportunidades, incluido un momento en el que los dos tocaron la lona al mismo tiempo. A esto se suma que el ganador, de 18 años, se llevó un bono tras ser elegido como la performance de la noche y firmó un contrato por 100 mil dólares.

Desde el inicio, Ondash, quien es apodado El Escorpión, demostró una lectura precisa de la estrategia de su oponente. Saksatoon, conocido por su estilo agresivo y su habilidad con las patadas, intentó imponer su ritmo en los primeros compases del enfrentamiento. Sin embargo, el libanés supo anticipar los movimientos del tailandés, bloqueando y esquivando las patadas para responder con contragolpes certeros. De hecho, logró interceptar sus piernas en varias oportunidades, donde logró tirarlo al piso e inclinar la balanza a su favor en los momentos iniciales del combate

Aunque el primer punto de inflexión llegó cuando El Escorpión entró al intercambio corto y derribó a Chartpayak con un potente gancho de izquierda. El impacto de ese golpe evidenció la potencia y precisión del joven peleador, que no dudó en aprovechar cualquier apertura en la guardia de su rival, el cual no paraba de tambalear y caer al piso. No obstante, la respuesta del tailandés no se hizo esperar. En un giro inesperado, el tailandés conectó un gancho de derecha que envió a Ondash a la lona.

Ramadán Ondash, el joven libanés de 18 años que ganó un contrato de 100 mil dólares (onefc.com)

Con el público completamente eufórico por el brutal combate que se estaba llevando a cabo en el cuadrilátero, finalizó el primer round. Aunque el segundo asalto comenzó en la misma línea. Ambos peleadores mostrando una actitud decidida y ofensiva. La intensidad del combate aumentó, y los dos luchadores intercambiaron golpes en una secuencia que culminó con un doble derribo espectacular solamente cinco segundos después de que haya sonado la campana.

Este momento, en el que ambos cayeron al suelo tras conectar sus ataques, reflejó el alto nivel de competitividad y la paridad existente entre los contendientes. Sin embargo, la capacidad de recuperación de Ondash marcó la diferencia. Se levantó primero y, sin perder tiempo, aprovechó la oportunidad para conectar un explosivo gancho de izquierda que dejó fuera de combate a Chartpayak a los 33 segundos del segundo asalto.

De esta manera, la victoria no solo mantuvo el récord perfecto de Ramadan Ondash en la promotora asiática: mejoró su registro en ONE Championship a 4-0, consolidándose como uno de los peleadores más prometedores de la división de peso paja.

Uno de los aspectos más destacados de la noche fue el reconocimiento económico que recibió el joven boxeador. Tras su contundente actuación, el libanés se convirtió en el segundo boxeador más joven en obtener un contrato de $100.000. Además, fue uno de los tres peleadores que se llevó la distinción por tener la performance de la noche, la cual le otorga un bono especial de USD 10,000. Esta pelea supuso un hito en su corta trayectoria como peleador y lo posicionó como una figura a seguir en el panorama internacional del Muay Thai.

Ondash mantiene un invicto de 4-0 en la promotora asiática y se posiciona como una de las máximas promesas (@ramadan_ondash)