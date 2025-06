La frase del profesor que se convirtió en el héroe de Auckland City ante Boca Juniors en el Mundial de Clubes

Christian Gray habló tras su gol a Boca en el Mundial de Clubes

Auckland City consiguió uno de los resultados más importantes de su historia al empatar 1-1 con Boca Juniors por la última fecha de la fase de grupos del Mundial de Clubes. El héroe de los neozelandeses, al margen del brillante arquero Nathan Garrow, que resultó figura, fue el defensor Christian Gray, autor de la igualdad cuando promediaba el segundo tiempo. Después del match, el profesor de escuela dejó una frase con la que contextualizó el valor de la gesta.

“Soy profesor, trabajo en la escuela y también estudio a tiempo completo. Ayudo a los iniciantes, así que también hago un poco de coaching. Cuando llegue a casa, tengo algunas tareas esperándome, eso es a lo que volveré. Todos los chicos volverán a sus trabajos diarios, esa es nuestra realidad”, explicó Gray, sobre las tareas cotidianas que tienen los futbolistas del Auckland cuando no están entrenando o jugando con su equipo semiprofesional.

En diálogo con el canal de la FIFA, el compañero de Gray, Jordan Vale, quien también realiza tareas en una escuela junto al zaguero central de 28 años, había recordado sobre los permisos pedidos para disputar el Mundial de Clubes de Marruecos en 2022: “¡Tuvimos que darles bastantes explicaciones a algunos profesores que no siguen el fútbol! Pero una vez que lo entendieron, todos nos han apoyado muchísimo”.

Gray, el héroe de los neozelandeses contra Boca (Federico PARRA / AFP)

El que le convirtió a Boca se trató del primer tanto de Gray en 13 juegos de la temporada. De hecho, el oriundo de la ciudad local de Gisborne solo había disputado 11 minutos en la competición de FIFA: entró en los instantes finales del cruce contra Benfica en Orlando. Según los registros de Transfermarkt, Christian Gray tuvo distintos pasos por el fútbol de su país y llegó a su actual club a principios de 2022, proveniente del Eastern Suburbs, de la Primera División. Su presencia contra el Xeneize enmarcó el partido número 70 con el Auckland City, en los cuales marcó cuatro gritos y una asistencia. Su último festejo había sido el 24 de mayo de 2024 frente al Pirae de Tahití (4-0) por la final de la AFC Champions League.

Vale destacar que los jugadores del Auckland City no perciben salario alguno por su labor en el verde césped. La legislación local pone un tope de 150 dólares neozelandeses semanales –poco más de 90 dólares estadounidenses– para gastos básicos, como la membresía del gimnasio. En el plantel hay conductores de carretillas elevadoras, un vendedor de bebidas gaseosas, agentes inmobiliarios, profesores, estudiantes universitarios y hasta un gerente de almacén.

Incluso, el capitán, Mario Ilich, trabaja en el departamento de ventas de Coca-Cola y le confesó a The Guardian: “He tomado todas mis vacaciones anuales para este viaje, así que no iré de vacaciones con mi pareja este año, eso es seguro”. Uno de los goleadores del conjunto neozelandés, Angus Kilkolly, detalló el paso a paso de su rutina: “Llego a la oficina a las 7:30, trabajo, entreno tres o cuatro veces por semana, llego a casa a las 21, me acuesto y otra vez desde el principio”. Debió pedir vacaciones sin goce de sueldo para estar en los Estados Unidos.

Otros futbolistas del equipo tienen las siguientes profesiones: Nathan Garrow (estudiante); Regont Murati (empresa de logística), Adam Mitchell (agente inmobiliario), Nikko Boxall (agente de seguros), Jerson Lagos (peluquero); David Yoo (profesor), Gerard Garriga (profesor), Dylan Manickum (jugador de futsal), Myer Bevan (entrenador profesional) y Sebastián Ciganda (limpia piletas y jacuzzis). Este último, arquero, confirmó que repartirán el millón de dólares obtenido por el empate ante Boca entre todo el plantel y el staff. “Me pedí vacaciones en el trabajo, si no, renunciaba. No cobré por estos días que estuvimos en Estados Unidos”, contó en DSports.

El español Garriga también es profesor al igual que Gray (REUTERS/Carlos Barria)

El español Garriga, profesor, dio algunos detalles de la rutina de entrenamiento y los movimientos del equipo: "Entrenamos 3 o 4 días a la semana, a las 6 de la tarde después de un día largo de trabajo. Por la mañana te levantas a las 6 para ir al gimnasio y no tenemos todo lo que tienen los otros, así que creo que hay una gran diferencia, pero demostramos que al final tanto en el fútbol, como en cualquier deporte y en la vida, si sueñas, das todo, al final te llevas la recompensa".

El español también comentó sobre el empate con sabor a triunfo ante Boca: “Es algo histórico, algo muy bonito lo que hemos vivido hoy. Luchamos, fue un David contra Goliat. Un gran club, histórico, uno de los más grandes de Sudamérica, con una historia increíble. Un equipo como Auckland City de Nueva Zelanda, Oceanía, que está ahí un poco olvidado, en la otra punta, y competimos".

Además, aseguró que continuaron trabajando con orgullo pese al 10-0 en contra ante Bayern Múnich y el 6-0 con Benfica y que estaban seguros que mejorarían a medida que avanzara la competición. “Para nosotros fue ganar un torneo. La sensación es más que ganar la liga de Nueva Zelanda, es único. Con todo lo que se dijo de nosotros después del primer partido, que quizás no debíamos estar acá, no lo merecíamos, que tenían que cambiar el formato, hoy demostramos que seguimos vivos. Demostramos que luchamos y que más que criticar, hay que ayudar a que crezcan los equipos pequeños en los lugares donde el fútbol está en crecimiento".