Franco Colapinto contó detalles de su encuentro con Brad Pitt: la particularidad que lo sorprendió

Hace casi diez días, luego del Gran Premio de Canadá, Franco Colapinto se dio un gran gusto: concurrió con varios de sus colegas a la avant premiere de “Fórmula 1, la película” a Nueva York y conoció a su protagonista, el ya legendario actor Brad Pitt. Incluso, se dio el gusto de posar junto a un monoplaza Alpine, el artista y su compañero Pierre Gasly en el icónico Times Square.

El argentino fue vestido de traje, pero sin corbata y con una remera; se mostró con su habitual actitud relajada. Se mostró sorprendido por la magnitud del evento: “Nunca vi tantas televisiones juntas en mi vida”.

Uno de los momentos más comentados de la noche fue el encuentro entre Colapinto y Pitt, captado por las cámaras. En el video, se observa cómo el argentino se acerca al actor, quien estaba conversando con Gasly, para saludarlo con naturalidad. El breve intercambio, que incluyó apretones de manos y sonrisas, se viralizó rápidamente en redes sociales.

Pues bien, el bonaerense, de 22 años, dio detalles de ese encuentro en una entrevista publicada por uno de sus principales sponsors.

“Brad estuvo medio flojo, como en la película. No, mentira, crack, crack. Lo conocí. Estaba afeitado, y dije ‘este no es’. Estaba pelado, sin barba y me dije ‘¿qué pasó Brad?’. Los años nos pegan a todos. Seguro a las chicas no les importa. ¿Qué tiene? ¿60 años? Ya está grande. No importa, ¿no? La verdad, un crack, muy buena persona. Además, cómo nos recibió... Y, después conocer a Brad, cuando estuve viendo sus películas desde los 10 años... Es una locura, un sueño", describió.

Colapinto volverá a salir a pista este fin de semana en lo que será la vuelta de la Máxima a territorio europeo tras la excursión en Canadá. Tras llegar en el puesto 13 en el circuito de Montreal, el piloto argentino tendrá su quinta carrera con el equipo francés.

La actividad en el trazado Red Bull Ring se iniciará este viernes 27 de junio desde las 8.30 de Argentina con la práctica libre 1 y continuará ese mismo día con el segundo entrenamiento a partir de las 12 del mediodía. El sábado 28, luego de la FP3 (a las 7.30), llegará el primer desafío con la clasificación que se desarrollará a las 11 de la mañana.

El domingo 29 de junio, a las 10 de la mañana de Argentina, saldrá a la pista a bordo del A525 de Alpine en la carrera a 71 vueltas en este circuito de 4.318 metros de extensión que tuvo su primer GP de F1 hace 55 años (1970).

El circuito es muy conocido por el pilarense y le trae buenos recuerdos, ya que allí venció en la Fórmula Regional en 2021. También fue tercero y cuarto en la Fórmula 3 en 2022 y 2023, y el año pasado resultó segundo en la Fórmula 2.

“No fue el resultado que queríamos el fin de semana en Canadá, pero avanzamos sesión tras sesión y mostramos que había potencial en el auto. Solo necesitamos seguir trabajando duro y seguir dando pasos en la dirección correcta de cara a Austria este fin de semana”, comentó Franco en declaraciones difundidas por la escudería.

“Es un circuito que conozco bien por haber competido allí en categorías formativas y, más recientemente, por haber conseguido un podio en la carrera principal de Fórmula 2 del año pasado. Es un circuito de pilotos, lo que significa que hay que ejecutar todo a la perfección y mantener un buen ritmo constante, ya que es una vuelta muy corta. Habrá presión para maximizar todo en la clasificación y darnos la mejor chance posible de sumar puntos en la carrera", añadió.

En dicho parte, también habló de su cónclave con el protagonista de clásicos como “Entrevista con el vampiro”, “Bastardos sin gloria” y “12 monos”. “Fuera de la pista la semana pasada, hicimos una parada en Nueva York para el estreno de F1: The Movie. Fue una experiencia única caminar por la alfombra roja en Times Square y conocer a Brad Pitt. Sin duda, fue un día que nunca voy a olvidar. La película será el tema de conversación en el paddock este fin de semana y me entusiasma que todos la puedan ver. En pista, seguimos muy enfocados y sabemos que tenemos que unir todo a lo largo del fin de semana en Spielberg para sumar puntos importantes para el equipo”, concluyó.