Quién es Luke Littler, el joven prodigio que revoluciona las competencias de dardos en todo el mundo

Más de 3,1 millones de personas vieron cómo vencía a Michael van Gerwen y se coronaba campeón (Reuters/Andrew Boyers)

El impacto de Luke Littler en el mundo de los dardos ha sido tan amplio que, según reportó AP, el llamado “efecto Littler” ha provocado que el número de academias se duplicara en el último año, alcanzando 115 centros en países tan diversos como Bulgaria y Mongolia.

Una consagración temprana: finalista mundial con solo 16 años

De acuerdo con Rolling Stone, la vida de Littler cambió radicalmente tras su primera aparición en el PDC World Darts Championship, en diciembre de 2023, cuando, con solo dieciséis años, alcanzó la final y derrotó a dos excampeones mundiales, Raymond van Barneveld y Rob Cross, antes de caer ante Luke Humphries.

Este logro lo convirtió en el jugador más joven en llegar a esa instancia y desató una ola de entusiasmo mediático y popular bautizada como “Littlermania”.

La 'Littlermania' impulsa récords de audiencia y seguidores en redes sociales para el joven británico (REUTERS/Peter Cziborra)

Campeón en su segunda participación, récords de audiencia y presencia digital

El medio The Standard detalló que, en su segunda participación, el británico fue aún más lejos: en enero, más de 3,1 millones de personas vieron cómo vencía a Michael van Gerwen y se coronaba campeón, en la transmisión no futbolística más vista del año en Sky Sports.

El ascenso de Littler no solo se refleja en sus títulos, sino también en su impacto cultural y económico. Según AP, tras quedar subcampeón en su debut mundialista, el joven obtuvo 200.000 libras esterlinas (USD 255.000), y al finalizar 2024, su acumulado en premios superó el millón de libras (USD 1,28 millones), tras conquistar diez torneos internacionales en sedes como Baréin y Ámsterdam.

El fenómeno mediático en torno a Littler se refleja también en su presencia digital, ya que, en 2024, Google lo posicionó como el atleta más buscado del Reino Unido y la tercera persona más consultada, solo detrás de Kate Middleton y Donald Trump, y por delante del primer ministro Keir Starmer y el rey Carlos III. Asimismo, su cuenta de Instagram pasó de 4.000 seguidores antes del mundial a 1,5 millones en la actualidad.

Luke Humphries, su gran némesis, venciéndolo en la 2025 Premier League de Londres (REUTERS/Peter Cziborra)

Una pasión temprana: del tablero mágico a las competencias internacionales

La historia de Luke Littler comenzó en Warrington, donde nació el 21 de enero de 2007. Hijo de Lisa Littler y Anthony Buckley, creció en un entorno familiar unido, junto a su hermana y hermano.

A los dieciocho meses lanzó su primer dardo en un tablero magnético y, a los cuatro años, ya usaba dardos de punta de acero. Según relató a The Standard, a los seis o siete años lanzaba desde la distancia reglamentaria, y con tan solo catorce años consiguió su primer título en categoría senior, al imponerse en el Irish Open de 2021.

El entorno familiar ha sido determinante en su desarrollo. Rolling Stone recogió el testimonio del jugador Nathan Aspinall, rival y amigo, quien recordó cómo el padre de jugador lo motivaba con firmeza desde pequeño. El propio Littler reconoció: “Si no fuera por mi padre empujándome, probablemente no me habría alejado de la Xbox. Jugaba al fútbol de niño, pero él me dijo que me centrara en los dardos”.

Luke Littler, la sensación de 18 años que ha revolucionado el mundo de los dardos (EFE/ANDY RAIN)

Esta disciplina lo llevó a obtener la PDC Tour Card para el ciclo 2024-25 tras ganar cinco títulos en el Winmau Development Tour, y a conquistar el World Youth Championship dos meses antes de su debut mundialista.

El éxito de Littler ha tenido consecuencias directas en la popularidad de los dardos. Según AP, el presidente de la Junior Darts Corporation (JDC), Steve Brown, confirmó que la membresía de la organización pasó de 1.600 a más de 3.000 jóvenes en un año.

El propio Littler expresó su satisfacción por ese crecimiento: “Ver de dónde vengo y las academias que están surgiendo gracias a la JDC es de lo más grande que me ha pasado”. En ese tono, se informó que, en la última Navidad, unos 100.000 niños recibieron tableros de dardos con su nombre.

El campeón británico logra hitos históricos y es comparado con leyendas del deporte mundial (REUTERS/Peter Cziborra)

Hitos y competencias fallidas

El recorrido competitivo de Littler incluye logros como su partida perfecta en la final de la Premier League Darts, en el O2 Arena de Londres, ante 20.000 espectadores, una de las hazañas más exigentes de la historia del deporte.

Su capacidad para mantener la concentración y la humildad ha sido destacada por analistas y colegas, incluso frente a comparaciones con figuras como Wayne Rooney o Ronnie O’Sullivan.

“Sé que me han comparado con ellos, y es una locura, pero lo que hemos hecho por nuestros deportes es increíble. Solo sé que me quedan muchos años por delante. La longevidad es la clave”, declaró a Rolling Stone.

El futuro de Luke Littler genera expectativas de nuevos títulos y récords en el mundo de los dardos (Reuters/Andrew Boyers)

El 15 de junio, los ingleses Luke Littler y Luke Humphries, los dos mejores jugadores del mundo, quedaron eliminados del Campeonato Mundial de Dardos de la PDC tras una sorprendente derrota ante Alemania en los octavos de final, misma ronda a la que llegó la dupla argentina en su primera participación.

El futuro de Luke Littler se vislumbra con grandes ambiciones en el mundo de los dardos, se plantea el reto de superar los 16 títulos mundiales y las 214 victorias profesionales de Phil Taylor, una meta que muchos observan con atención.