Ayrton Costa se lesionó y trastocó los planes de Boca: el debut absoluto que planea Miguel Russo ante Auckland City

Harry Kane del Bayern Múnich sufre la férrea marca de Ayrton Costa, una de las máximas figuras de Boca Juniors en el Mundial de Clubes (REUTERS/Marco Bello)

La noticia golpeó fuerte en la concentración de Boca Juniors en Estados Unidos. Ayrton Costa, uno de los futbolistas más sólidos durante el inicio del Mundial de Clubes y pieza clave en la defensa frente al Benfica y el Bayern Múnich, sufrió un desgarro que lo marginará del trascendental cruce ante Auckland City y complicará los planes del cuerpo técnico de cara al resto del certamen. La lesión, confirmada tras estudios médicos realizados este domingo, dejó a Miguel Ángel Russo ante un escenario adverso justo en el tramo decisivo de la competencia.

El zaguero central de 25 años llegó con lo justo al evento tras destrabar problemas con la visa, pero rápidamente se ganó un lugar en el equipo y desplazó a Marcos Rojo, en conflicto y con un pie y medio afuera de Boca. Su rendimiento fue uno de los puntos altos en las presentaciones frente los portugueses y alemanes. Sin embargo, el defensor sintió un pinchazo frente al Bayern Múnich y pese a completar los 90 minutos, apenas finalizó el partido alertó sobre la molestia en el gemelo. Según informó Tato Aguilera, los estudios confirmaron la peor sospecha: desgarro y baja para lo que reste del torneo.

La situación golpea los planes de Russo, quien ya contaba con la expulsión de Nicolás Figal y una sanción extendida que reduce aún más las alternativas. Ante la emergencia, Lautaro Di Lollo y el refuerzo Marco Pellegrino se perfilan como titulares para el partido contra Auckland City, representante de Oceanía. Di Lollo cumplió una actuación correcta ante el Bayern y Pellegrino, recién incorporado, tiene la oportunidad de debutar en un contexto de máxima exigencia.

El panorama defensivo es crítico. Boca viajó con lo justo en esa zona y ahora sufre dos bajas clave en la zaga. Marcos Rojo, a pesar de su experiencia internacional, no será considerado para el once inicial y su continuidad en el club está en duda. Cristian Lema, otro central del plantel, no fue incluido en la lista del Mundial de Clubes por decisión técnica. Ante esto, el cuerpo técnico baraja también la opción de utilizar a Rodrigo Battaglia como eventual marcador central, aunque su posición natural es la de mediocampista y allí se erigió como una de las figuras del equipo en ambas presentaciones.

Boca afrontará ante Auckland City un duelo que no admite distracciones: el formato del Mundial de Clubes no permite margen para el error y un traspié significa la eliminación. El Xeneize apunta a acceder a octavos y para ello deberá golear por al menos seis goles al cuadro neozelandés y esperar que Benfica pierda con el Bayern Múnich.

Los encuentros se llevarán a cabo al unísono este martes a partir de las 16 (hora argentina). Se pueden seguir GRATIS por DAZN a través de su aplicación y/o página web.

El elogio de Guardiola a Boca Juniors en el Mundial de Clubes