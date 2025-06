11 frases de Russo tras la derrota de Boca ante Bayern Múnich: por qué sacó a Merentiel y la difícil clasificación en el Mundial de Clubes

Miguel Ángel Russo se mostró dolido por la derrota (Crédito: Reuters/Hannah Mckay)

Boca Juniors dio batalla ante Bayern Múnich en el Estadio Hard Rock, pero no logró evitar la derrota por 2-1 en la segunda jornada del Grupo C del Mundial de Clubes. El Xeneize quedó obligado a ganarle por goleada al Auckland City y esperar a que los bávaros triunfen ante el Benfica para tener una mínima chance de pasar a los octavos de final.

El entrenador Miguel Ángel Russo dialogó en pleno campo de juego con la transmisión de Telefé sobre lo que dejó la caída en Florida, luego de recibir los goles de Harry Kane y Michael Olise: “Duele perder, es un rival muy difícil, muchas cosas estuvimos bien otras hay que mejorar. Perdimos mucho la pelota, nos metimos mucho atrás, pero también el rival te lleva”.

A continuación, el orientador de 69 años explicó las razones de sus cambios, luego de que retiró a Merentiel a falta de 10 minutos para el final del partido, siendo el autor de un gol de antología para el empate parcial en Miami: “El cansancio de ellos, ellos te van diciendo cuando no pueden más y hay que cambiarlos”.

Boca debe golear y esperar en la última fecha (Crédito: Reuters/Hannah Mckay)

Antes de retirarse hacia los vestuarios, Russo fue consultado por las chances para clasificar a la siguiente ronda, en la que dejó de depender de sí mismo: tiene que ganar y esperar una victoria del Bayern ante Benfica. “Hay que ver, todo es posible”, deslizó Miguelo, consciente de la dificultad de lograr el ansiado objetivo de llegar a los octavos de final.

En conferencia de prensa, el director técnico dejó más definiciones sobre la obligación de vencer por muchos tantos en el duelo venidero: “Veremos de qué forma... Hay que buscar la forma y la manera, el empate hubiera caído bien, bárbaro. Pero bueno, estas cosas son así. Ahora nos toca a nosotros seguir compitiendo, buscando lo mejor. No me extrañaría que esas cosas se den y suceda“.

A continuación, manifestó: “Buscaremos ver cómo viene todo, la tranquilidad necesaria, saber que competimos. Respetamos a todo el mundo. Fíjate que hoy terminaron 1-0 sobre la hora, hizo el gol Benfica. Después vino la tormenta. Nada es fácil, estará en nosotros encontrar el tiempo y las formas”. El otro encuentro del Grupo C se frenó dos horas por cuestiones climáticas.

Russo acumula dos partidos en este nuevo ciclo en Boca con un empate al Benfica y una derrota contra Bayern Múnich (Crédito: Reuters/Marco Bello)

“Hay que dejar pasar esta noche y mañana vamos a volver a hablar de lo que viene. En definitiva uno siempre sigue hasta la última instancia. Está en nosotros cambiar lo que pensamos todos. Cambiar lo que pensamos a nivel de juego, de lo que es Boca y que tenemos que buscar otro tipo de cosas. Boca es Boca y tiene que estar a la altura y a la par todo el semestre que viene”, agregó.

Bayern Múnich se clasificó entre los 16 mejores del Mundial de Clubes con sus victorias ante Auckland City por 10-0 y el Xeneize. Con esa tranquilidad, se medirá el martes desde las 16 (hora argentina) al Benfica, que le ganó a los oceánicos por 6-0 en Orlando. El elenco de la Bundesliga no debe perder para conservar la primera ubicación y, con un empate, avanzarán los dos europeos a los octavos. En simultáneo, Boca Juniors chocará con los neozelandeses en Nashville.

MÁS DECLARACIONES DE MIGUEL ÁNGEL RUSSO

La jerarquía del Bayern Múnich: “Es un equipo que no te podés descuidar porque te juega mucho en lugares muy difíciles. No podés hacer falta. Hay un montón de cosas. Más allá que muchas cosas son favorables, hay que seguir mejorando. Esta es la idea, la forma y en la cual tenemos que buscar las cosas para competir en niveles muy altos”.

El mensaje a los hinchas de Boca: “La hinchada es impresionante, para mí no es nada nuevo. Uno queda con el dolor de perder, pero la gente es impresionante y va a tener mucho que ver. Hay que armar una sociedad con el equipo importante, que el equipo siga demostrando que la gente de Boca es así. Eso es lo que buscamos”.

¿Qué le faltó a Boca para llevarse la victoria? “Es muy difícil. Jugamos a un ritmo muy alto, no es simple de sostener. Hay que estar todo un año preparado, es la realidad, permanentemente para este tipo de competencias. Los últimos 15 días hay muchas cosas con las que estoy contento, pero también hay que mejorar. Y buscar a todos los que están bien y convencidos de esta idea, de esta forma, es la base de todo. Cuando más convencidos estemos, más simple todo”.

El empate en Bayern-Benfica los clasifica a ambos: “Es muy difícil todo este tipo de cosas. No digo nada, hay que jugar, competir. Nosotros buscaremos lo nuestro y veremos los demás. Ese tipo de cosas las dejo de lado. Hay que ir por lo nuestro, y nada más”

La competencia entre UEFA y Conmebol: “Son competitivos los equipos sudamericanos. Brasileños y argentinos compiten, siempre, toda la vida. No me extraña. Esto es muy parejo. No hay diferencias. Competitivamente este es un torneo hermoso, todo el mundo compite, todo el mundo busca algo. De pronto el PSG gana y después no puede con un equipo brasileño. Está dentro de las formas del fútbol. Argentina y Brasil están preparados para eso, para competir a niveles internacionales”

Así está el Grupo C del Mundial de Clubes

*Los principales criterios de desempate son enfrentamiento directo, diferencia de goles y goles a favor, en ese orden