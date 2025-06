Iker Muniain anunció su salida de San Lorenzo y puso en duda su futuro como futbolista

Después de nueve meses en los que tuvo que atravesar una montaña rusa de emociones, Iker Muniain anunció su salida de San Lorenzo. En una conferencia de prensa que se llevó adelante en las instalaciones del Ciclón, el español se mostró muy emocionado a la hora de despedirse de la institución y remarcó en reiteradas ocasiones el agradecimiento con el hincha cuervo. Además, el jugador de 32 años dejó abierta la posibilidad de retirarse del fútbol.

“Es un momento especial para mí, a la hora de decir adiós en un momento importante. Despedirme de San Lorenzo, de todos los hinchas, de mis compañeros, del club. En el que he podido vivir por 9-10 meses realmente maravillosos, aparte de todas las circunstancias y los problemas que ha habido en algún momento. Ha sido muy especial, muy bonito. Es un recuerdo que me llevo para toda la vida. Ha sido un viaje que puede parecer corto, pero que realmente, y lo digo de corazón, ha merecido la pena”, comenzó Muniain, confirmando la noticia que ya esperaban los aficionados azulgranas.

En esta misma línea, el vasco continuó: “Es una decisión, como todas, muy meditada. Es una decisión muy difícil, pero como en el deporte y en la vida, siempre hay que tomar decisiones por un motivo o por otro. Estoy aquí para anunciar que salgo de San Lorenzo, y que me voy, pero un trocito de mí se queda aquí para siempre”.

Cuando fue consultado sobre su futuro, donde circularon rumores de que podría colgar los botines de forma definitiva, Muniain no los negó, al punto de que dejó abierta la puerta sobre cuáles serán sus próximos pasos. “He visto que se han dicho muchas cosas, algunas ciertas. Es cierto que por primera vez en mi carrera, desde que debuté con 16 años, siempre estuve en la máxima categoría, es la primera vez que me planteo dejar de jugar. Hay muchas posibilidades de que eso suceda. Dentro de estos días tendré que meditarlo, la decisión de no continuar aquí me ha absorbido mucho y he tenido bastante desgaste, porque no ha sido fácil tomar esta decisión”, aseguró.

A su vez, le dejó un sentido mensaje a los hinchas de San Lorenzo y le agradeció el apoyo constante a pesar del presente del club: “Me llevo muchas cosas. Sobre todo el cariño y el respeto que me brindó cada hincha que me crucé. Cada vez que saltaba a la cancha, verla estallar en los recibimientos. El aguante de la gente en los momentos malos y los buenos. El corazón de mis compañeros, el orgullo, el coraje de afrontar situaciones muy complicadas. He vivido momentos realmente conmovedores que los guardaré dentro de mí”.

MÁS FRASES DE IKER MUNIAIN EN SU CONFERENCIA DE PRENSA DE DESPEDIDA

Uno de los momentos más especiales en su estadía en el Ciclón: “Me pasaron muchas cosas en este tiempo. Todas fueron de emociones fuertes. Si me preguntas por un partido en el que sentí mucha emoción, fue el partido con Tigre. La verdad que, buh, fue muy especial por cómo se dio todo. Respecto a mis compañeros y a la hinchada. Hubo una unión muy grande, un partido que veníamos ganando, nos empataron y después expulsaron a uno. Y ver rugir a la hinchada en el entretiempo y festejar después del partido con ellos, con el esfuerzo de mis compañeros, contra todo pronóstico, y al final poder meter ese gol para estallar. Fue realmente emocionante. Es un recuerdo muy bonito que me impacto vivirlo en la cancha”.

Sobre su paso por el club y la huella que dejó: “Por este grandísimo club, pasaron muchísimas figuras con mucho más recorrido que yo. Y seguramente más importantes. Yo solo he venido aquí para hacerlo de la mejor manera posible y a representar al club de la mejor forma. Agradecido por el cariño, pero por este club han pasado jugadores que fueron ídolos de verdad”.

Tres momentos especiales en San Lorenzo: “Cuando terminamos el último partido de la temporada pasada. Fue un momento muy duro, con la gente muy caliente y un vestuario prácticamente roto. El descanso de un par de días y volver para dar un batacazo, fue un punto muy importante. Otro es cuando llegué al club. La primera vez que entré a la cancha, en el vestuario. Y luego, el final. A pesar de que no fue como todos hubiésemos querido, pero jugar una semifinal y estar tan cerca de jugar una final fue emocionante. Crear esa ilusión en el hincha, pasar por ese trayecto, esa ilusión de nuevo. Se veía en su mirada cuando venía a la cancha. Eso fue bastante especial. Muchas veces los finales en lo deportivo no son tan bonitos como uno hubiese querido. Pero siempre digo es que hay que disfrutar mucho del viaje, que probablemente te deja mejores recuerdos que el resultado final”.

Sobre si los problemas institucionales tuvieron que ver con su decisión: “No he tenido nada que ver en la estabilidad del club y en los problemas. Al revés, cuantos más problemas hubiese, más ganas de quedarme tenía para quedar a ayudar y darle vuelta. En enero, en diciembre, tuve la posibilidad de irme. Pero sentía que tenía que estar aquí. Ni los problemas ni las cosas que suceden en San Lorenzo han sido decisivas para tomar esta decisión”.

Su relación con Miguel Ángel Russo y la derrota contra Platense: “Siempre con mucho respeto y mucho afecto. Tuvimos una relación muy cercana en estos meses juntos. Siempre tuve una relación muy cordial. Respecto a todo lo que se habló antes de la semifinal con Platense, no hay que buscar excusas. Perdimos esa semifinal porque no fuimos mejores que Platense. No supimos sobreponernos en los 90 minutos”.

Similitudes entre San Lorenzo y Athletic Club de Bilbao: “Sí que hay similitudes. Sobre todo en la entrega y la pasión, del corazón por vestir la camiseta que representas. Jugar por el amor a la camiseta. En mi anterior club estaba ahí, ya aquí me encontré con el mismo sentimiento”.

Respecto a la decisión de retirarse y convertirse en entrenador: “Mis objetivos son las de formarme como técnico, cosa que ya estoy en ello. Y empezar a dar pasitos y esperar algún día, poder estar en el lugar que tenga que estar. Si es aquí, encantado y con la mayor de las bendiciones para construir un San Lorenzo que la gente se sienta orgullosa”.

La llegada de Damián Ayude como director técnico: “Se merece mucho cariño y mucho respeto. Viene de hacer las cosas muy bien con la reserva y le deseo lo mejor. Es un gran entrenador, está muy preparado. Está con mucha energía, con conceptos que le pueden venir bien al equipo. Y tiene mucho conocimiento sobre todos los chicos. Me gustaría pedir a los hinchas que haya paciencia y que los apoyen como han hecho siempre”.