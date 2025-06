Duro castigo para Boca Juniors: FIFA le impuso 4 fechas de suspensión a Nicolás Figal y Ander Herrera en el Mundial de Clubes

Boca recibió un duro golpe con sus expulsados (Reuters/Nathan Ray Seebeck)

Boca Juniors fue duramente castigado por la sanción que impuso la FIFA después del informe que elevó el árbitro mexicano César Arturo Ramos por los expulsados Nicolás Figal y Ander Herrera: les dieron cuatro fechas de suspensión a ambos en el Mundial de Clubes. Por su parte, el italiano Andrea Belotti, quien también vio la roja después de la revisión en el VAR, solamente fue sancionado con dos partidos.

Vale recordar que el vasco fue expulsado después de la sanción del penal que Carlos Palacios le cometió a Nicolás Otamendi sobre el final de la primera parte. El español, quien ya estaba afuera de la cancha producto de una lesión muscular que se produjo al minuto 20, habría insultado al árbitro mexicano, que informó sobre la agresión verbal en su informe post encuentro.

LO TUVIERON QUE AGARRAR 😯



El motivo por el que fue expulsado Ander Herrera #FIFACWC@FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/ga7t4WcLr0 — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) June 16, 2025

Por su parte, Figal protagonizó una durísima infracción sobre Florentino Luís al minuto 88, donde en su intento por recuperar la pelota le clavó los tapones a la altura de la tibia. El árbitro no dudó y le enseñó el camino a las duchas. Hasta ese momento, el Xeneize tenía un hombre más que su rival ya que anteriormente había sido echado el italiano Andrea Belotti, por un planchazo en la cabeza de Ayrton Costa.

Estas bajas le provocarán un dolor de cabeza a Miguel Ángel Russo, quien ya piensa cómo suplirlas de cara al duelo de este viernes ante el Bayern Múnich por la segunda fecha del Grupo C. A priori, el cuerpo técnico tiene pensado darle la titularidad al juvenil Lautaro Di Lollo, mientras que en el mediocampo ingresaría Tomás Belmonte, quien reemplazó a Herrera cuando se lesionó en el primer tiempo del match ante Benfica.

Figal y Ander Herrera, con cuatro fechas de suspensión

La reacción de Figal luego de ver la roja por su dura entrada dejó entrever que la decisión del juez fue justificada. De hecho, el ex Independiente e Inter Miami les pidió perdón a los fanáticos a través de las redes sociales con un mensaje: “Aunque todavía me dura la bronca por el resultado de ayer, no quería dejar de pedirles disculpas a todos los hinchas por la jugada del final que termina en mi expulsión. Gracias por el aguante de siempre. Defender estos colores es maravilloso. Seguiremos trabajando para lo que viene”.

De esta manera, Boca no tendrá disponibles a ambos futbolistas hasta las hipotéticas semifinales del Mundial de Clubes, ya que ambos se privarán de estar presentes el viernes ante Bayern Múnich, el martes contra Auckland City y, en caso de pasar de ronda, en los octavos y cuartos de final. Vale remarcar que se esperan novedades por el parte médico de Ander Herrera, quien de todas formas tendría una considerable rehabilitación tras su ruptura fibrilar en el debut.

CÓMO CAYÓ LA SANCIÓN EN LA CONCENTRACIÓN DE BOCA

Russo se mostró disconforme con las decisiones del árbitro mexicano César Arturo Ramos (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Si bien Miguel Ángel Russo y algunos futbolistas del plantel boquense habían sido críticos por la determinación de cobrar el penal de Carlos Palacios a Nicolás Otamendi, con el correr de las horas fueron bajando revoluciones y entendieron que, en los tiempos que corren, la decisión fue acertada. “Para mí no fue penal, pero es discutible. Estamos en un nivel en el que los árbitros son mexicanos. Me han dirigido en Arabia. Yo los conozco", habíe declarado el DT de Boca.

En el búnker azul y oro tampoco discutieron la expulsión de Nicolás Figal, aunque sí les llamó la atención que el juez mexicano le mostrara la tarjeta roja de inmediato, a diferencia de la jugada en la que Belotti le marcó la cabeza con los tapones a Ayrton Costa, donde tuvo que recurrir al VAR para aumentar la sanción de amarilla a roja.

Tanto el cuerpo técnico como la directiva de Boca están muy enojados por las sanciones que diezmarán al equipo para la competición. Sobre todo con la de Figal, considerado fundamental por Russo y que había arrancado el tercer ciclo del entrenador en el club como titular.