“Mascota expulsada”: la insólita situación en el cierre del partido entre Boca y Ferro por los playoffs de la Liga Nacional

Expulsaron a la mascota durante el partido de Boca Juniors y Ferro por la LNB

Boca Juniors se impuso 86-70 sobre Ferro Carril Oeste en el quinto y decisivo juego de la serie de cuartos de final de la Liga Nacional de Básquet y avanzó a las semifinales ante su público, en una Bombonerita colmada, que fue testigo de un encuentro caliente, con varios cruces entre los protagonistas.

En el cierre del partido, cuando el conjunto xeneize ya había prácticamente liquidado la historia, se produjeron algunos encontronazos entre los jugadores y los árbitros debieron tomar medidas. En el local, José Vildoza fue expulsado por doble falta técnica, al igual que Alejandro Diez, de Ferro. Sin embargo, la nota la dio la mascota de Boca, que debió ser retirada del rectángulo de juego por el juez principal, el experimentado Pablo Estévez.

La Pantera, que se encarga de animar a los espectadores durante los tiempos muertos, se propasó en sus gestos hacia la tribuna y Estévez no tuvo más remedio que expulsarla de la cancha. Al salir, la mascota siguió con su gracia mientras se encaminaba hacia el vestuario. “Le dice que se vaya de la cancha. Mascota expulsada. ¿Cuántos partidos le darán a la Pantera? Antes la había expulsado Chiti (otro árbitro)“, dijeron en la transmisión de TyC Sports sobre el incidente.

Esa insólita acción no fue la única situación de tensión que se vivió en el partido. Vildoza, una de las figuras de Boca, tuvo un fuerte cruce verbal con el Ruso Valentín Bettiga, a quien insultó e invitó a pelear mientras se dirigía al túnel luego de ser descalificado. El jugador local recibió una infracción en el cierre del duelo y reaccionó de mala manera. La situación no pasó a mayores y el encuentro terminó con la celebración de los jugadores xeneizes en el centro de la cancha.

José Vildoza al ataque. El base de Boca fue el máximo anotador del juego ante Ferro (Foto: Javier Centeno - Prensa Liga Nacional)

En cuanto al juego, Boca se recuperó de un flojo arranque (perdió el primer cuarto 20-15) y encaminó su clasificación a semifinales mejorando su rendimiento los siguientes parciales para no pasar sobresaltos. El tercer período fue el disparador de lo que terminó siendo la noche, cuando los dirigidos por el Polaco Gonzalo Pérez llegó a sacar máxima ventaja de 17 puntos siendo muy complejo para Ferro acortar distancias. El cierre fue todo azul y oro con un juego muy caliente y friccionado desde lo físico.

Pepe Vildoza fue el máximo anotador con 23 puntos, seguido de su compañero Santiago Scala (20) y Andrés Ibargüen (15). Por el lado de Ferro, Alejandro Diez resultó el goleador con 15 tantos, acompañado por Emiliano Lezcano y Tomás Spano, con 10 unidades cada uno.

Hay que recordar que la serie fue muy emotiva y tuvo como principal atractivo el “triple imposible” del Tucu Lezcano, jugador de Ferro, quien convirtió el tanto ganador en el juego 3 con una conversión de aro a aro que sorprendió hasta a Manu Ginóbili. “La tiré pensando que había más tiempo. La pelota iba derecha y cuando entró, no lo podía creer. Si ves el video yo no grito, no hago nada. Solo me agarro la cabeza y me reía porque por lo que acababa de meter. No sabía si valía o no", le confesó el héroe tucumano de 24 años a Infobae.

A pesar de la proeza de Lezcano, el equipo de Caballito no pudo liquidar la serie ante el campeón vigente de la Liga Nacional y quedó eliminado de la competencia. Boca seguirá su camino ante Quimsa de Santiago del Estero en una de las semifinales, desde el 22 de junio. Del otro lado del cuadro, Instituto de Córdoba se enfrentará a partir del 20/6 a Regatas Corrientes en busca de la final.