Una gloria del Barcelona recordó la fiesta secreta junto a Neymar en Dubai: “Una noche de locos”

Piqué contó una anécdota nocturna con Neymar en Barcelona

En la etapa más gloriosa del FC Barcelona, los vestuarios blaugranas congregaron no solo a grandes futbolistas, sino también a verdaderos protagonistas fuera de los terrenos de juego. Más allá de los títulos, las imágenes de los jugadores celebrando campeonatos rodeados de sus hijos se convirtieron en parte del folclore del club, reflejando una plantilla donde la mayoría de las figuras ya gozaba de cierta madurez. En ese contexto, Gerard Piqué se ganó un lugar privilegiado no solo por su jerarquía en la defensa, sino también por su actitud desinhibida y su participación en la vida social.

En una reciente aparición en el pódcast Historias de Fútbol, el ex zaguero del Barsa compartió una anécdota inédita hasta ahora. Piqué recordó aquella ocasión en la que, junto a Neymar, decidió llevar al extremo el arte de la fiesta entre compromisos publicitarios lejos de Barcelona.

El ex defensa explicó con detalles cómo ambos viajaron a Qatar para asistir a un evento de Qatar Airways, por entonces uno de los principales patrocinadores del club: “Teníamos un evento en Qatar y fuimos desde Barcelona porque ‘Ney’ y yo teníamos que hacer una activación con el patrocinio”. Era un viaje de trabajo sin aparente margen para el ocio, sobre todo en un país donde la vida nocturna casi no existe. “Claro, en Qatar no había fiesta y teníamos que hacer el evento al día siguiente por la mañana y volvernos a Barcelona”.

Pero la tentación de una escapada superó la rutina de las responsabilidades. “Sin que nadie supiera nada cogimos un avión privado y nos fuimos de Qatar a Dubái esa misma noche, solo para salir de fiesta”, reveló Piqué. Dubái, a diferencia de Qatar, ofrecía el ambiente animado que buscaban. La aventura se extendió a un círculo íntimo: “Pasamos una noche de locos, vinieron 10 amigos de Ney y 10 amigos míos”.

Piqué y Neymar fueron muy unidos durante su estapa en Barcelona

La locura de aquella noche no terminó con la fiesta. La obligación de regresar a Qatar para cumplir con los compromisos del Barcelona apuró los plazos al límite. “Al día siguiente a las 10 de la mañana teníamos que hacer el evento de Qatar Airways. Volvimos a las 8:30 de la mañana para ir al evento directamente”. Piqué rememoró el esfuerzo físico y mental de presentarse a cumplir, sin haber pasado por el hotel. “De golpe estábamos allí, extremadamente cansados, moviendo avioncitos de papel delante de una cámara”, describió en tono divertido. Admitió, además, el desgaste: “Estaban muy cansados” y “fue muy duro”.

A pesar del esfuerzo, el recuerdo se mantiene como una de las grandes noches de aquella era: “Se lo pasó muy bien” y “la noche estuvo increíble”, resumió. Para ambos, recurrir a este tipo de noches escapistas era parte de la vida de elite, compartida junto a sus grupos cercanos de amigos, sumando entre 15 y 20 personas a la celebración improvisada.

La confesión de Piqué no tardó en generar reacciones. Algunos usuarios criticaron la falta de responsabilidad profesional: “Qué poco ejemplo de responsabilidad”, expresaba uno de los comentarios tras la difusión de la historia. Otros, en cambio, manifestaron su fascinación ante la capacidad de algunos futbolistas para rendir a alto nivel pese a la vida social intensa: “Lo que es realmente alucinante es poder rendir al nivel de Piqué durante tantos años con todas las fiestas que se habrá pegado”.