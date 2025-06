Oscar Ustari, el héroe inesperado en el estreno del Mundial de Clubes: atajó un penal y brilló para el Inter Miami de Messi

PÓNGANLE UNA ESTATUA EN MIAMI A OSCAR USTARI 🤯



El estreno del Mundial de Clubes tuvo un héroe impensado: el arquero argentino Oscar Ustari brilló debajo de los tres palos del Inter Miami, que empató 0-0 con el Al Ahly en el primer juego del Grupo A. El portero de 38 años tapó un penal en la primera etapa, pero además evitó varias jugadas de peligro que generó el equipo egipcio y hubiesen significado la derrota del elenco comandado por Javier Mascherano en esta primera en la competencia.

El ex guardameta de Boca Juniors e Independiente tuvo su aparición más excelsa a los 42 minutos de la etapa inicial en el Estadio Hard Rock. El árbitro sancionó un dudoso penal por una infracción de Telasco Segovia sobre Ahmed Sayed Zizo y, en el mano a mano contra Mahmoud Trézéguet, Ustari adivinó el palo para despejar la pelota. En el rebote, contuvo un disparo sin potencia del propio Trézéguet.

El hombre que fue elegido como la figura del duelo en los Estados Unidos inició su show a los cinco minutos con una tapada a Wessam Abou Ali en una jugada posteriormente invalidada por fuera de juego. A partir de ahí, evitó el festejo de Emam Ashour y rechazó un cabezazo a quemarropa a la salida de un córner. Sumo a su repertorio otra tapada a Mohamed Ben Romdhane en el complemento.

En charla con Telefe, Oscar Ustari habló sobre su sensacional labor personal: “Siempre trato de dar lo mejor, a veces pasa que podemos ayudar al equipo. Esto es futbol, lo importante es que pudimos mantener el cero en el arco, y manteniendo el cero en el arco siempre tenes posibilidades de convertir”.

Más adelante, se refirió a su tapada en la pena máxima: “Son esos momentos animicos que tiene el partido. No es fácil atajar un penal y en la situación que estábamos, ellos estaban llegando mas que nosotros, pero en el segundo tiempo supimos encontrar el momento, los espacios y fuimos superiores. Nos faltó el gol”.

“Me quedo con el trabajo de todo el equipo, no me gusta hablar de lo invidiual somos un equipo. hay que seguir preparándose”, cerró.

El argentino desembarcó en Las Garzas en septiembre del 2014 ante la lesión del arquero suplente CJ Dos Santos con la idea de generarle competencia al titular Drake Callender. Sin embargo, terminó tomando la titularidad ante las bajas que hubo en el puesto. El futbolista que cumplirá el próximo mes 39 años desembarcó en la MLS con el pase en su poder tras finalizar su experiencia en el Audax Italiano de Chile.

Osky llegó como recambio, pero se convirtió en una pieza tan importante que a finales de mayo le renovaron el contrato hasta el final de la temporada 2026. “Ustari ha sido el portero titular de Inter Miami en 20 de los 23 partidos del equipo hasta la fecha en 2025, dejando su portería a cero en seis ocasiones. Además, ha sido nombrado al Equipo de la Jornada MLS esta temporada regular 2025 gracias a su buen accionar bajo los tres postes, siendo incluido en el Equipo de la Jornada en la semana ocho tras una actuación estelar que le permitió mantener su portería a cero jugando como visitante contra el Chicago Fire FC”, indicaron en ese momento desde el comunicado oficial de la entidad.

Con Callender actualmente lesionado, el suplente de Ustari es otro argentino: Rocco Ríos Novo, un guardametas nacido en Estados Unidos pero nacionalizado argentino. El futbolista de 23 años se formó en Lanús, pasó por las selección albiceleste juvenil pero realizó la mayor parte de su incipiente trayectoria en el fútbol norteamericano entre Atlanta United y Phoenix Rising.

Hay que tener en cuenta que Ustari cumplirá dos décadas como futbolista profesional en octubre, cuando celebre los 20 años de su estreno en Independiente de Avellaneda: fue en un duelo ante Newell’s con Julio César Falcioni como DT. Su gran nivel sorprendió a todos, a punto tal que fue citado por la selección argentina mayor y viajó como tercer arquero al Mundial de Alemania 2006.

El guardametas que logró el tercer puesto con Argentina en el Mundial Sub 17 del 2003, fue campeón de la Copa del Mundo Sub 20 del 2005 y se colgó la medalla dorada de los Juegos Olímpicos del 2008 vio perjudicada su carrera por una serie de lesiones, aunque eso no le impidió vestir las camisetas de Getafe, Almería (en España), Boca Juniors, Newell’s (en Argentina), Sunderland (Inglaterra), Atlas, Pachuca (en México) y Liverpool (Uruguay), más allá de los ya mencionados Independiente, Audax Italiano e Inter Miami.

