Los mejores memes de la carrera de Colapinto en Canadá: la estrategia de Alpine, el blanco de las burlas

Franco Colapinto finalizó en el 13º puesto durante el Gran Premio de Canadá, correspondiente a la décima fecha de la temporada de la Fórmula 1. En un circuito desconocido para él, el Gilles Villeneuve, el argentino destacó con una largada brillante y el plan de la escudería priorizó su desempeño sobre el de su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly. Coqueteó con la zona de puntos a partir de su sólido andar y su habilidad para gestionar los neumáticos, aunque no lo favoreció la estrategia de la parada temprana en boxes.

El inicio de la jornada estuvo marcado por un contratiempo técnico en el monoplaza de Franco Colapinto. A tan solo 20 minutos del inicio de la carrera, el piloto reportó una vibración en los frenos delanteros y los técnicos de Alpine reemplazaron las pastillas y discos de freno, dejando el auto listo para la competencia.

El argentino partió desde la décima posición con neumáticos medios y protagonizó una largada destacada. En una maniobra al límite, superó a su ex compañero de equipo en Williams, Alex Albon. Sin embargo, el tailandés, al reincorporarse a la pista tras un error, lo llevó contra el muro. A pesar de este incidente, Colapinto logró mantener su posición, aunque ambos fueron superados por Nico Hülkenberg, piloto de Sauber.

En la vuelta 14, realizó su primera parada en boxes, donde su equipo optó por colocar neumáticos duros. Al regresar a la pista, se ubicó en la 19ª posición, lo que marcó el inicio de una estrategia que buscaba maximizar el rendimiento en las vueltas finales.

El desempeño de Colapinto en el Gran Premio de Canadá no solo destacó por su habilidad al volante, sino también por la confianza depositada en él por el equipo Alpine. La escudería priorizó su ritmo sobre el de su compañero Pierre Gasly, quien debió dejarlo pasar. Además, su capacidad para gestionar los neumáticos fue nuevamente un punto fuerte, pero no le alcanzó para sumar, porque el desgaste de las gomas no le permitió batallar con los autos que le quedaban por delante. El ingreso del Safety Car, incluso, lo favoreció para defender su posición final. De hecho, Colapinto calificó como “mala” la estrategia del equipo, más allá de que entendía que en los papeles podía parecer la correcta.

Una vez más, los fanáticos argentinos vibraron con su carrera. Destacaron su largada y la presencia del actor Guillermo Francella en boxes, lo que generó que afloraran los memes que lo tuvieron como protagonista, especialmente, su personaje Pepe Argento, de la sitcom “Casados, con Hijos”.

Luego, el blanco de las bromas estuvo en la estrategia que privó al bonaerense de sumar sus primeros puntos en Alpine (sí cosechó en dos oportunidades en su experiencia con Williams en 2024).

A pesar de no sumar puntos en esta ocasión, la actuación de Colapinto en un circuito desconocido como el Gilles Villeneuve demuestra su capacidad de adaptación y su potencial para seguir creciendo en la Fórmula 1. La temporada continúa, y el piloto argentino buscará aprovechar las próximas oportunidades para consolidarse como una de las promesas del automovilismo internacional. En dos semanas lo espera el Gran Premio de Austria.

LOS MEJORES MEMES DE LA CARRERA DE COLAPINTO

