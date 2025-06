La violenta patada que recibió Lionel Messi en el duelo de Inter Mami y Al Ahly en el inicio del Mundial de Clubes

El arranque del Mundial de Clubes tuvo como protagonista al Inter Miami que cuenta con Lionel Messi como una de sus grandes estrellas. En el Hard Rock Stadium de Miami, el combinado del capitán de la selección argentina enfrentó al Al Ahly, un combinado de Egipto que es una de las instituciones con más títulos internacionales en el planeta.

El rosarino, que venía de ser titular ante Colombia en el empate 1-1 por la 16ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, tuvo un rol protagónico en el juego y se llevó todas las miradas. Pero una de las jugadas que posó los reflectores sobre su figura poco tuvo de su responsabilidad: Achraf Dari le pegó una violenta patada a la altura de la rodilla que lo dejó tendido en el suelo y encendió las alarmas.

La dura entrada de Achraf Dari sobre Messi (Foto: Reuters/Marco Bello)

El detalle es que el defensor de 26 años, que milita en la selección de Marruecos, no recibió ningún tipo de sanción por esa maniobra: no pitaron falta y tampoco vio tarjeta alguna. El árbitro que representa a Australia Alireza Faghani no pitó nada, decisión que convalidó su colega español Carlos del Cerro Grande, a cargo del VAR en el duelo inaugural del certamen.

Si bien esta jugada que se desarrolló a los 34 minutos de la etapa inicial generó gran debate, más discusión causó el penal que pitó el árbitro Faghani seis minutos más tarde en el área del Inter Miami por una supuesta falta de Telasco Segovia sobre Ahmed Sayed Zizo. Finalmente, el arquero argentino Oscar Ustari tapó el disparo desde los doce pasos de Mahmoud Trézéguet y permitió que el partido se vaya igualado sin goles al entretiempo.

Los únicos dos futbolistas amonestados en la primera parte del encuentro fueron jugadores de las Garzas: los argentinos Tomás Avilés y Federico Redondo.

Messi pidió una sanción para la violenta falta que recibió (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

