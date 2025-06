El brasileño Joao Lucas Reis da Silva se coronó en el Challenger de Santa Fe

El brasileño Joao Lucas Reis da Silva se consagró campeón del AAT Challenger Santander edición Santa Fe (Foto: Prensa AAT)

Este domingo, sobre las canchas de polvo de ladrillo del Santa Fe Lawn Tennis Club, el brasileño Joao Lucas Reis da Silva se consagró campeón del AAT Challenger Santander edición Santa Fe al superar al correntino Lautaro Midón con un marcador de 6-4 y 6-3.

La frutilla que decoró el postre fue el tenista brasileño Reis da Silva. Nacido hace 25 años en Recife, demostró durante toda la semana un importante ritmo en su juego, logrando el mayor título de su carrera en este quinto torneo del circuito en 2025 en Argentina, el cuarto organizado por la Asociación Argentina de Tenis.

Gracias a su reciente consagración, el brasileño avanzará 46 posiciones en el escalafón mundial y se ubicará en el puesto 266. Al cierre del partido, dijo: “Este es mi primer título Challenger; antes había perdido tres finales. Estoy haciendo un gran trabajo con mi equipo y estamos teniendo buenos resultados este año. Estoy muy feliz. Me gusta mucho jugar aquí; en Argentina compito desde los 14 años, en torneos de COSAT e ITF, y siempre me he sentido bien por las condiciones”.

Lautaro Midón alcanzó su primera final de Challenger y por primera vez en su carrera será Top 300 (Foto: Prensa AAT)

Por su parte, Midón, al llegar a la final del Challenger de Santa Fe, también logrará su mejor posición, alcanzando el puesto 285: “Fue una semana muy buena a pesar de no haber ganado hoy. La verdad es que no tengo muchas cosas que reprocharme, porque él jugó increíble y todo el partido estuvo muy bien. Estoy contento con la semana, a pesar de no conseguir el título. Para mi carrera y lo que viene, es muy importante haber llegado a la final y de la forma en que lo hice, jugando buenos partidos. Siempre tengo la visión de seguir mejorando día a día, más allá de los resultados. Si se hacen las cosas bien, vendrán los resultados. Es muy lindo estar dentro del Top 300 por primera vez”.

Próximos Challenger en el país

Villa María será sede del próximo AAT Challenger Santander, del 15 al 21 de septiembre, en el Sport Social Club. Al término, el circuito se mantendrá en el país, con el Challenger de Buenos Aires, en el Racket Club, desde el 22 de septiembre. Ambos torneos serán de categoría 75 y concluirán una temporada récord en el país, que contó con 7 fechas del ATP Challenger Tour. Las anteriores habían sido en Tigre, Rosario, Córdoba y Tucumán.

Beca Galperin al Mérito

El correntino Lautaro Midón se mantiene al frente de la tabla de posiciones de la Beca Galperin al Mérito con 63 puntos

Durante esta semana, en el Challenger santafesino, los jóvenes tenistas argentinos además compitieron por la Beca Galperin al Mérito. El programa tiene como objetivo principal brindar apoyo económico y técnico a tenistas nacidos hasta el 2003 inclusive que demuestren un alto potencial para alcanzar el Top 100 del ranking mundial de la ATP.

La Beca Galperin al Mérito se otorgará anualmente a dos tenistas que cumplan con los requisitos del programa, y consistirá en un apoyo económico de U$S 60.000 (para el primero) y U$S 40.000 (para el segundo), con supervisión de la Asociación Argentina de Tenis para lograr que los fondos sean utilizados, efectivamente, en el desarrollo deportivo del jugador.

Actualmente el correntino Lautaro Midón se mantiene al frente de la tabla de posiciones con 63 puntos, seguido por el catamarqueño Juan Manuel La Serna con 37. Los siguientes en la lista son Luciano Ambrogi (12), Juan Estevez (11), Carlos Zárate (5), Ezequiel Monferrer (3), Tomás Martínez (2), Valentín Garay (2), y Máximo Zeitune (1). También están en la tabla Gonzalo Zeitune (1), Tadeo Meneo (1), Lucio Ratti (1), Lautaro Correa (1), Dante Pagani (1), Fernando Cavallo (1) y Nikos Lehmann (1).

Trungelliti campeón

El argentino Marco Trungelliti se consagró campeón del Challenger de Lyon

El santiagueño Marco Trungelliti (188°) se consagró campeón del Challenger de Lyon de categoría 100 al superar en la final al español Daniel Merida Aguilar (292°) con un marcador de 6-3, 4-6 y 6-3.

Con esta conquista el argentino alcanzó su cuarto trofeo en este tipo de competencias y desde este lunes será Top 153.