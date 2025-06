“Messi tiene razón”: la categórica respuesta de una figura de la selección mexicana sobre la supuesta rivalidad con Argentina

El delantero mexicano Raúl Jiménez, actualmente jugador del Fulham, opinó sobre la supuesta rivalidad entre la selección argentina y la Tri, un tema que generó controversia en los últimos años, especialmente tras el enfrentamiento entre ambos equipos en el Mundial de Qatar 2022.

“No sé qué pasó con los mexicanos, de cuando arrancó esa bronca porque yo siempre me sentí muy querido por la gente de México, nunca les falté el respeto, pero ellos se pusieron en una posición de entender una rivalidad con nosotros que no existe. No existe una comparación entre Argentina y México", había comentado Lionel Messi sobre la pica, en abril de este año. Ahora, Jiménez se refirió a los dichos del astro rosarino: "Messi tiene razón".

En una entrevista con el podcast “Vamos Show”, el atacante mexicano fue tajante al hablar del controversial enfrentamiento entre hinchas: “O sea, sí, hay rivalidad, pero es más de los mexicanos con los argentinos, porque al final la mayoría de las veces le han ganado a México, tienen una mayor historia en el futbol, han llegado más lejos en torneos importantes, el último Mundial lo ganaron".

Las palabras de Messi que desataron la respuesta de Jiménez

El comentario de Messi, que desató un amplio debate en redes sociales tanto en México como en Argentina, se centraba en la falta de fundamentos claros para considerar esta relación como una verdadera rivalidad deportiva. Las palabras del capitán argentino generaron reacciones divididas: algunos usuarios respaldaron su postura, mientras que otros lo acusaron de minimizar los sentimientos de los aficionados mexicanos.

Jiménez, por su parte, dio cuenta de los dichos del actual jugador del Inter Miami. “En cierto punto tiene razón. No sé de dónde salió, no es por demeritar a México porque quiero estar en el top, pero creo que Messi tiene razón”, agregó con contundencia.

Raúl Jiménez, futbolista de la selección de México (AP Photo/Ricardo Mazalan)

En el contexto de los logros futbolísticos, Argentina ha sido históricamente una potencia mundial, con tres títulos de la Copa del Mundo en su haber, mientras que México aún busca consolidarse como un contendiente serio en el escenario internacional

Por otro lado, habló, en diálogo con Claro Sports, sobre la participación de la selección mexicana en el Mundial 2022, cuando estuvo dirigida por el argentino Gerardo Tata Martino: "Si hubo ciertas cosas ahí que al final no se manejaron de la manera como se debió haber manejado... muy como soldados, como si estuviéramos en el ejército. No estoy diciendo que nos traten como vivos y que hagamos lo que queramos... No ser tan estrictos".

Vale recordar que el elenco nacional mexicano no pudo superar la fase de grupos de la máxima cita del fútbol de selecciones, al quedar en el tercer puesto del Grupo C, por detrás de la Albiceleste y de Polonia y solo por delante de Arabia Saudita.