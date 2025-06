El ranking de los futbolistas que más dinero ganan y serán protagonistas del Mundial de Clubes

Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Vinicius Jr y Harry Kane, los futbolistas mejores pagos que estarán en el Mundial de Clubes 2025 (agencias)

El Mundial de Clubes de la FIFA que dará inicio este sábado 14 de junio con el duelo entre Inter Miami y Al Ahly de Egipto en el Hard Rock Stadium contará con 32 equipos y grandes figuras del fútbol, entre los cuales cinco de ellas están entre los que más dinero ganan.

Las cinco estrellas que la revista Forbes -especializada en finanzas y negocios- ubicó en su ranking de jugadores con mayores ganancias que estarán presentes en el campeonato que se desarrollará en los Estados Unidos, suman un total de 381 millones de dólares de ingresos en el último año y el líder de la tabla es el argentino Lionel Messi, con USD 135.000.000.

El detalle que publicó la revista es que el capitán de Inter Miami se posiciona como el jugador con mayores ingresos por amplio margen. De su total ganado en la temporada, 60 millones provienen de su salario y bonificaciones como futbolista, mientras que los 75 millones restantes corresponden a patrocinios, apariciones y otros negocios. El astro argentino, que ha conquistado 46 títulos a lo largo de su carrera, buscará ampliar su palmarés con el equipo de la Florida, aunque las probabilidades de que el club estadounidense se corone son bajas, ya que las casas de apuestas lo sitúan con una cuota de 65 a 1 para alzar el título.

Además de Messi figuran otros nombres destacados en la lista de los mejores remunerados del Mundial de Clubes 2025. Le sigue el francés Kylian Mbappé (Real Madrid) con 90 millones de dólares en ganancias anuales y cierra el podio el noruego Erling Haaland (Manchester City) con 62 millones. En la cuarta posición está el brasileño Vinicius Jr. (Real Madrid) con 55 millones de la divisa norteamericana y cierra el Top 5 el inglés Harry Kane (Bayern Múnich) con 39 millones.

Lionel Messi durante el entrenamiento del Inter Miami antes del inicio del Mundial de Clubes (REUTERS/Hannah Mckay)

Otro de los puntos a destacar es que entre las ausencias más notorias en el certamen continental a nivel clubes se encuentra la del portugués Cristiano Ronaldo, quien, con 275 millones de dólares en ingresos estimados, es el deportista mejor pagado del mundo. El delantero de 40 años, recientemente campeón con la selección de Portugal en la UEFA Nations League, no estará presente porque su actual equipo, el Al Nassr de Arabia Saudita, no logró la clasificación. Su contrato expira este mes, lo que generó especulaciones sobre un posible fichaje temporal por alguno de los equipos participantes, posibilidad que incluso mencionó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Sin embargo, Ronaldo descartó esa opción: “No estaré en el Mundial de Clubes. Algunos equipos se pusieron en contacto conmigo. Algunos tenían sentido y otros no, pero no puedes intentar hacer todo. No puedes atrapar todos los balones”. Posteriormente, reafirmó su permanencia en Al Nassr al declarar que “nada cambiará”.

Otros futbolistas de alto perfil tampoco estarán en el torneo. El egipcio Mohamed Salah, con ingresos de 53 millones de dólares, quedó fuera porque el Liverpool no clasificó. Además, Neymar, quien percibió 76 millones, tampoco participará, ya que rescindió su contrato con Al Hilal en enero. El club saudí sí competirá, pero el nuevo equipo de Ney, el Santos de Brasil, no estará presente.

En cuanto a los protagonistas del torneo, Forbes analizó el impacto de Lionel Messi desde su llegada al Inter Miami en 2023. El club estadounidense incrementó su valoración hasta 1.200 millones de dólares, la segunda más alta de la MLS. El futuro del argentino en el sur de la Florida es incierto, ya que su contrato vence a finales de 2025 y se encuentra en negociaciones para una posible extensión. A punto de cumplir 38 años, La Pulga sigue siendo una figura dominante en el mercado, con acuerdos comerciales con grandes empresas como Adidas, Lay’s y Mastercard. Solo cuatro deportistas en la lista de los atletas mejor pagados del mundo superaron los 75 millones de dólares en ingresos fuera del campo, y Messi es uno de ellos.

Cristiano Ronaldo, el futbolista mejor pago del mundo, no estará presente en el Mundial de Clubes, ya que Al Nassr no se clasificó (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Forbes explicó que su ranking de los futbolistas mejor pagados en el Mundial de Clubes de la FIFA 2025 se basa en estimaciones de ingresos para la temporada 2024-25, incluyendo salarios base, bonificaciones y, en algunos casos, derechos de imagen gestionados por los clubes. En el caso de Messi, que juega bajo el calendario anual de la MLS, la cifra corresponde a su compensación de 2024. Los ingresos fuera del campo incluyen patrocinios, licencias, apariciones, memorabilia y negocios propios. Se considera que los patrocinadores de la liga subsidian parte de su contrato, y ese valor se incluye en la estimación de ingresos en el campo.

El informe detalla además que las cifras provienen de bases de datos públicas como Capology.com y de conversaciones con expertos del sector. Todos los montos se expresan en dólares estadounidenses, redondeados al millón más cercano, y no incluyen ingresos por inversiones ni deducen impuestos o comisiones de agentes. Los traspasos tampoco se consideran en los cálculos.