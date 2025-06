El futuro de Frank Fabra en Boca Juniors: el club argentino que lo tiene en carpeta y qué destino podría tener

Frank Fabra podría disputar el Mundial de Clubes con Boca e irse del club

Frank Fabra transita el que seguramente sea su último año con la camiseta de Boca Juniors. El lateral colombiano que siempre fue ponderado por Juan Román Riquelme y mostró uno de sus niveles más altos de la mano de Miguel Ángel Russo en 2020/2021, fue incluido en la lista de buena fe para el Mundial de Clubes, pero también tiene clubes interesados en sus servicios y podría emigrar cuando acabe esta competencia. Un equipo argentino y varios colombianos lo tienen en carpeta. ¿Qué pasará con su futuro?

Según pudo saber Infobae, Fabra está en lista como posible refuerzo de Newell’s. Como Cristian Fabbiani está al tanto de la inminente salida de Ángelo Martino, quien ejecutaría una cláusula de salida propia valuada en 200 mil dólares para quedarse con el pase en su poder, y el DT no está del todo conforme con las alternativas que tiene en ese sector de la cancha, la Lepra iría a la carga por un ex rojinegro como Milton Casco y Frank Fabra.

Desde Boca desmintieron que haya habido contacto formal por el colombiano de 34 años, aunque sí admitieron que desde hace varias semanas reciben llamados desde Colombia, donde hay clubes que pretenden contar con el oriundo de Antioquia, quien en sus pagos vistió las camisetas de Envigado, Deportivo Cali e Independiente Medellín antes de ser adquirido por el Xeneize en 2016.

Fabra tiene los días contados en Boca: ¿se marcha a otro club en este mercado? (Fotobaires)

Fabra ganó nueve títulos con la casaca azul y oro, al mismo tiempo que tiene uno de los salarios más importantes del plantel. Sin embargo, su relación con el público se resquebrajó en los últimos años, sobre todo teniendo en cuenta algunos fallos no forzados en partidos trascendentales por Copa Libertadores como contra Santos en San Pablo (semifinales de 2020) y Fluminense en Río de Janeiro (final de 2023).

“Como Marcelo en Real Madrid, es Fabra para nosotros”, llegó a declarar Riquelme en el transcurso de la Libertadores 2023 en la que elXeneize llegó a la final de la mano de Jorge Almirón. Román incluso intercedió cuando Frank y el brasileño Marcelo, por entonces jugador del Fluminense (a la postre, verdugo boquense en Río de Janeiro), se encontraron en Casa Amarilla: “Aquel juega como vos”.

Y eso no fue todo, porque en ese entonces el colombiano se había reencontrado con su mejor nivel. Sin embargo, la infantil expulsión en la final de la Copa lo ubicó en el centro de las críticas, pero allí Riquelme también saltó por él: “Lo que tiene es que los errores se los hacen pagar mucho y las cosas buenas que hace no se las festejan tanto porque no le gusta andar mucho en la tele. Pero es un jugador que queremos, sabemos que comete errores como todos pero que quiere mucho a nuestro club y confiamos en él”. Estas frases fueron después de que la directiva le renovara su contrato hasta fines de 2025 para hacerle completar así una década en la institución.

Fabra pelea por un lugar en Boca, pero estaría detrás de Lautaro Blanco y Marcelo Saracchi en la consideración de Russo

Hoy la realidad es otra. El Consejo de Fútbol evalúa desprenderse de él a fin de año por dos cuestiones: achicar el presupuesto del plantel profesional y descomprimir un sector de la cancha que está superpoblado por la presencia de Lautaro Blanco y Marcelo Saracchi hasta el potencial lateral izquierdo Ayrton Costa, sabiendo que no habrá competencia internacional en el segundo semestre.

Tras el arribo a Miami, a Miguel Russo lo consultaron por Fabra y respondió: “Lo quiero mucho porque lo conozco hace mucho tiempo. Conmigo tuvo un año muy bueno, tuvo un nivel muy alto, pero hoy las realidades son realidades. Uno mira todo, que al técnico le cueste decidir es siempre una ventaja, eso es una realidad”. Esta ambigua declaración generó expectativa respecto a una posible titularidad de Frank, aunque lo cierto es que para el flamante cuerpo técnico también estaría detrás de Blanco y Saracchi en la consideración.

Las estadísticas marcan que en lo que va de 2025 Fabra apenas disputó tres partidos: entró 22 minutos en el debut oficial ante Argentino de Monte Maíz por Copa Argentina, completó los 90′ contra Argentinos Juniors por la primera jornada del Torneo Apertura e ingresó 21′ en la caída frente a Racing en Avellaneda, también por el campeonato local. Pero los números del colombiano continúan siendo escasos si se toman otros parámetros como referencia. Fabra disputó solamente 9 partidos oficiales en el último año calendario y apenas completó uno solo de ellos. La estadística es alarmante si se toma como referencia que es uno de los mejores pagos del plantel.

“No lo veo a Frank jugando en otro equipo argentino que no sea Boca”, le deslizaron por lo bajo a este medio sobre su futuro. Pero evidentemente la puerta de salida está abierta y solamente de la voluntad del futbolista depende su futuro profesional que, al corto o mediano plazo, está lejos de la Ribera.