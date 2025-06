Conmoción en Italia por la muerte de la promesa del automovilismo Matteo Doretto a los 21 años

El accidente ocurrió durante los entrenamientos previos al Rally de Polonia (@Today_it)

El automovilismo italiano atraviesa días de dolor tras conocerse la muerte de Matteo Doretto, piloto de 21 años que se perfilaba como una de las grandes figuras emergentes de la especialidad. Doretto, recientemente consagrado campeón junior de Italia en 2024, perdió la vida cuando su Peugeot 208 Rally4 se estrelló contra un árbol durante los entrenamientos previos al Rally de Polonia, prueba del Campeonato Europeo de Rally.

El accidente se produjo cerca de Elganowo, en las inmediaciones de Pasym, al norte de Polonia. Grzegorz Rozanski, portavoz del cuerpo de bomberos de Olsztyn, relató: “El cuerpo de Doretto quedó atrapado dentro del vehículo, siendo complicada su extracción del interior de la carrocería. A pesar de los intentos de revivirlo, no pudo ser”. El impacto afectó principalmente al lado del conductor y los bomberos trabajaron durante largo tiempo para intentar rescatarlo con vida, pero el equipo médico solo pudo certificar su fallecimiento en el lugar.

Su copiloto, Samuele Pellegrino, de 26 años, logró salir del auto por sus propios medios. Pellegrino presenció los esfuerzos de los rescatistas y fue trasladado posteriormente a un hospital local, donde permanece en buenas condiciones físicas, aunque fue internado en estado de shock por precaución.

Matteo Doretto nació y creció en Azzano Decimo, en la provincia de Pordenone. Su vínculo con el rally tiene profundas raíces familiares. Hijo de Michele, quien junto a su madre Barbara compitió y ganó varias carreras importantes, y nieto de Nello, una figura reconocida en el rally regional. Desde pequeño, Doretto acompañaba a su familia en competiciones. “Ayudaba por diversión, me entretenía con la presión de los neumáticos. Hasta que me picó el gusanillo de intentarlo en el rally”, contó el propio Matteo en una entrevista reciente en el programa Sotto il casco, de Aci Sport TV.

Recordando sus inicios, agregaba: “De niño empecé con el karting. En la primera carrera, en la primera curva, uno que venía detrás me pasó por encima. Me puse a llorar y dije que no quería saber nada más del karting.”

Doretto se había consagrado en el Campeonato junior de Italia en 2024 (@matteodoretto)

La carrera deportiva de Doretto fue veloz. Debutó en el Rally de Piancavallo, donde terminó segundo. Logró quinto lugar entre los menores de 25 años en la final nacional de la Copa Italia Rally en 2022. En la temporada siguiente, se sumó al AciTeam Italia, la plataforma de la federación para impulsar jóvenes talentos. Terminó séptimo en el Campeonato Italiano Absoluto de Rally Junior y, en 2024, alcanzó el título nacional, lo que le permitió debutar en el Campeonato Europeo y participar en el Rally de Polonia, clásico del calendario internacional.

Doretto alternaba su prometedora carrera deportiva con el trabajo en el taller familiar y compartía su afición por los autos con su novia Melissa, quien también lo acompañó como copiloto en algunas pruebas. Sobre su formación detrás del volante, relataba con modestia: “He recorrido muchos kilómetros con nuestro Panda de cortesía. Fue sin duda una experiencia muy formativa”.

La noticia de su muerte generó múltiples expresiones de dolor en el ámbito social, político y deportivo italiano. El ministro de Relaciones con el Parlamento, Luca Ciriani, manifestó: “Lamento profundamente el trágico fallecimiento de Matteo Doretto. Campeón de rally, orgulloso pordenonés, orgullo de Friuli. Su pasión por los rallyes tenía profundas raíces, entrelazadas con el amor familiar. Después de su abuelo y su padre, hoy fue Matteo quien llevó el nombre de su familia a la cima en una disciplina que los vio comprometidos durante tres generaciones. Abrazo con sincero afecto a sus seres queridos y a quienes lo amaron. A Dios, Matteo, siempre te llevaremos en nuestros corazones”.

Doretto compartía su afición por los autos con su novia Melissa (@matteodoretto)

El gobernador de Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, sumó su voz al duelo y lo describió como un “joven talento pordenonés en el automovilismo”. Fedriga subrayó: “Nos deja un chico con una carrera prometedora por delante y que supo destacarse gracias a su pasión, compromiso y determinación. Ante esta tragedia, toda la región está conmovida por quienes lo querían”.

El propio Matteo, cuando le consultaron recientemente sobre sus aspiraciones de futuro, respondió sin dudar: “Piloto”. Con un toque de humor, añadió: “Dejo todas las puertas abiertas: piloto de rally o incluso taxista”. Luego, con tono serio, completó: “Intentaré sacar adelante el negocio familiar. Que ya es todo un desafío”.