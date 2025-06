Gambeta entre cuatro y definición ante Dibu Martínez: el golazo de Luis Díaz para poner arriba a Colombia ante Argentina

El 1-0 De Colombia Ante Argentina

Luis Díaz dio la nota de la jornada con un gol memorable. El delantero del Liverpool adelantó a Colombia frente a Argentina en el Monumental con una maniobra personal que será difícil de olvidar. Fue el tanto con el que se quebró el cero entre dos equipos parejos que ya habían generado situaciones para ponerse en ventaja.

Corría el minuto 24 del partido válido por la Fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026 y la Albiceleste merodeaba el área de su rival con la pelota en los pies de Rodrigo De Paul. El que llegó a pellizcarle el balón fue Kevin Castaño, quien orquestó un rápido contragolpe que tuvo a Luis Díaz como actor principal.

El delantero cafetero, recostado como extremo izquierdo, recibió cerca de la mitad de cancha y se echó a correr desenfrenadamente ante el marcaje escalonado de frente de Cristian Romero y Nicolás Otamendi. El Cuti no logró lo inevitable, el enganche de Díaz para su derecha y la posterior gambeta a Otamendi, quien quedó a contrapierna. Nahuel Molina y Leandro Paredes, quienes corrieron hacia atrás desesperados, no consiguieron bloquearlo. Y el Dibu Martínez, pese a que llegó a tocar el esférico, no pudo evitar el 1-0.

Hasta allí, Díaz se había mostrado como uno de los jugadores más desequilibrantes del partido. Siempre listo para el contragolpe, el punta de 28 años ya había avisado con una jugada similar en la que había optado por el remate desde media distancia que murió en las manos del arquero argentino, mientras James Rodríguez gesticulaba pidiendo la pelota por el segundo palo.

El 10 de Colombia modificó su postura de un momento a otro y, del reclamo previo, pasó a celebrar la conquista de su compañero, al que simuló colocarle una corona en su cabeza como si condecorara a un rey.