Estados Unidos cayó 4-0 con Suiza, Pochettino sufrió su cuarta derrota en fila y está en el ojo de las críticas: “Una historia de terror”

La derrota 4-0 de Estados Unidos ante Suiza

La estadía de Mauricio Pochettino como seleccionador de Estados Unidos está atravesando un momento de turbulencias a menos de un año de haber tomado el mando en lugar de Gregg Berhalter. El combinado nacional de fútbol de ese país fue goleado por Suiza en una actuación deslucida y los signos de interrogantes empiezan a ser cada vez más grandes de cara a la Copa de Oro que arranca el fin de semana, y a un año del Mundial que organizarán en 2026.

El camino del DT argentino se inició en octubre del año pasado con una victoria 2-0 sobre Panamá en un amistoso, pero luego sufrió una caída ante México en otro duelo de preparación.

El primer desafío oficial llegó con la serie de cuartos de final de la Nations League de la Concacaf que los emparejó con Jamaica: se impuso 1-0 y 4-2 para cerrar un global de 5-2 que los depositó en semifinales.

Tras dos victorias más en amistosos ante Venezuela (3-1) y Costa Rica (3-0), inició el camino de tropiezos que se completó en las últimas horas. Perdió en semifinales de la Nations League 1-0 ante Panamá e hilvanó otra caída 2-1 contra Canadá en el duelo por el tercer puesto.

El fin de semana fue derrotado 2-1 por Turquía en un amistoso que se realizó en Connecticut y complementó le seguidilla este martes con una dura goleada 4-0 ante Suiza en el Geodis Park de Nashville.

Los europeos, que consiguieron la diferencia en un lapso de apenas 23 minutos del primer tiempo antes de los 40 minutos con tantos de Dan Ndoye, Michel Aebischer, Breel Embolo y Johan Manzambi, tuvieron en el complemento el ingreso del argentino naturalizado Lucas Blondel, que en las próximas horas se unirá al plantel de Boca Juniors para el Mundial de Clubes.

Fue en este contexto que el diario The Washington Post remarcó la preocupación que existe sobre el nivel de equipo de cara al inicio de la Copa de Oro y a un año del Mundial que organizará el país en conjunto con México y Canadá.

“El seleccionador Mauricio Pochettino habló de que quería ver a sus jóvenes jugadores actuar como ‘leones o lobos’. Le salieron cordero”, planteó el cronista Steven Goff en su análisis. “Fue una actuación pésima que no augura nada bueno para la próxima Copa Oro de la Concacaf, el último torneo antes del Mundial de 2026″, advirtió, al mismo tiempo que catalogó el rendimiento del equipo en el primer tiempo como “abominable y en ocasiones cómico”.

A un año del Mundial, Pochettino sufrió su cuarta derrota en fila y deberá cambiar la imagen en la Copa de Oro (Foto: Reuters/Steve Roberts-Imagn Images)

El periódico hizo hincapié en que esta es la peor racha de la USMNT desde que padeció cinco caídas consecutivas en 2007 y subrayaron que es la primera vez desde 1980 que Estados Unidos recibe cuatro goles en los primeros 40 minutos. “El público abucheó, y no por última vez. En el descanso, los estadounidenses fueron conducidos a los vestuarios por otro coro de burlas”, aseguró el periodista.

“La selección masculina de Estados Unidos vivió una historia de terror de proporciones épicas al ser abucheada en Nashville”, aseguró el cronista Christian Arnold para el New York Post, quien aclaró que el equipo de Pochettino no presentó “su mejor alineación”, pero que eso no evitó el “enfado” de los fanáticos.

“Esto es, por supuesto, nuestra responsabilidad y mi responsabilidad por la decisión de la elección del 11 inicial, porque creo que queríamos dar la posibilidad a toda la lista para tener minutos y jugar para diferentes circunstancias. Y creo que es un riesgo que asumimos”, reconoció el ex técnico del PSG en conferencia de prensa

Los norteamericanos serán anfitriones del Mundial 2026, pero primero tendrán un desafío especial porque este domingo iniciarán su participación en la Copa de Oro de la Concacaf ante Trinidad y Tobago en California. Luego se toparán en el Grupo D con Arabia Saudita (invitada a este certamen) y cerrarán con Haití. Los dos primeros de cada zona avanzarán a cuartos de final de este torneo que tiene a México como máximo ganador con 12 títulos, seguido por los norteamericanos (7).