“No puedo creerlo”: El golazo desde mitad de Totti en un partido de leyendas

El ex futbolista de la Roma y la selección de Italia participó de un partido de leyendas en Parma

El partido de leyendas que se disputó en Italia contó con la participación de los argentinos Juan Sebastián Verón y Javier Zanetti, pero además de reunir a otros grandes futbolistas que pasaron por la Serie A, tuvo un golazo espectacular del ídolo de la Roma, Francesco Totti, quien anotó con un remate desde atrás de mitad de cancha.

La acción de Totti se produjo en el evento Operazione Nostalgia, que se realizó en el estadio Ennio Tardini del Parma, despertó las ovaciones del resto de los ex futbolistas que compartieron el partido con él. La leyenda de la Roma paró el balón en el centro del campo, lo dejó picar y sacó un potente disparo con pierna derecha. La pelota viajó a toda velocidad y se metió en el arco defendido por Sébastien Frey.

“¡Francesco Totti, madre mía! ¿Qué has hecho, Francesco? ¡No puedo creerlo. No puedo creerlo! ¿Qué ha hecho Francesco? Madre mía, no puedo creerlo. Desde su propia mitad... De ninguna manera, chicos", expresó el comentarista del partido, asombrado por el golazo del ex jugador de la selección italiana.

Más allá de la perlita de Totti, las figuras históricas del fútbol italiano y mundial se dieron cita para celebrar el legado de la Serie A con la presencia de ex jugadores de renombre, como los de Roberto Baggio, Hristo Stoichkov, Gianfranco Zola, Roberto Donadoni, Adriano y Aldair, entre otros, quienes compartieron cancha y también momentos fuera de ella. El partido terminó con un empate 7-7, lo que reflejó el carácter festivo y espectacular del evento.

Juan Sebastián Verón y Javier Zanetti, presentes en un partido homenaje entre leyendas, en Italia (@SerieA)

Juan Sebastián Verón, actual presidente de Estudiantes de La Plata, integró el equipo dirigido por Cosmi y compartió alineación con Totti y Aldair, entre otros destacados. El público local ovacionó a la Brujita recordando su paso por el Parma, y el argentino se convirtió en uno de los protagonistas del amistoso. El ex mediocampista participó en la creación del primer gol con una combinación destacada y marcó un tanto de rabona desde fuera del área, lo que generó una ovación en las tribunas. El medio argentino resaltó que su rendimiento fue sobresaliente y que su presencia en el campo evocó recuerdos de su etapa en la Serie A.

Por su parte, Javier Zanetti formó parte del equipo rival, dirigido por Roberto Donadoni. El ex lateral del Inter compartió equipo con futbolistas como Frey, Apolloni, Lucarelli, Benarrivo, Dino Baggio, Fuser, Gianfranco Zola, Hernanes, Adriano y Stoichkov. El Pupi, al igual que Verón, fue ovacionado por los aficionados y demostró su vigencia en el campo de juego, a pesar de los años transcurridos desde su retiro profesional.

El evento no solo se limitó al espectáculo deportivo, sino que también funcionó como un homenaje a una generación dorada que dejó huella en el fútbol italiano. Tras el éxito de la edición en Parma, la organización anunció que Operazione Nostalgia continuará el 28 de junio en Vicenza y el 6 de septiembre en Reggio Calabria, lo que permitirá que más aficionados puedan disfrutar de la presencia de estas leyendas.