“Mírame, pequeño cerdo”: el tenso cruce entre dos reconocidos tenistas en el ATP de Stuttgart

Un episodio llamativo se dio en el duelo que animaron el francés Corentin Moutet y el italiano Fabio Fognini, en el encuentro correspondiente a la primera ronda del ATP 500 de Stuttgart. El espectáculo dejó momentos de alta tensión, especialmente durante el saludo final en la red, cuando los protagonistas tuvieron un cruce cargado de provocaciones.

El partido, que terminó con la victoria del singlista galo por 6-4, 6-7 (3) y 6-3, estuvo marcado por un cruce verbal entre ambos intérpretes, en el que Fognini lanzó un insulto directo a su rival tras errar una devolución decisiva.

A partir de ese momento, el francés, ubicado en el puesto 91 del ranking internacional de la ATP, no tuvo que esforzarse demasiado para desestabilizar emocionalmente al italiano, quien ocupa el puesto 117 del escalafón mundial y fue invitado al certamen alemán por la invitación que recibió por parte de la organización.

Cabe señalar que durante el segundo set, el experimentado tenista de 38 años, perdió la calma tras fallar un golpe de derecha y romper su raqueta en dos, un gesto que evidenció su frustración en el transcurso del compromiso.

Pese a lograr igualar el marcador en dicho parcial, el ex número 9 del mundo no consiguió mantener el control en la tercera manga. El desenlace llegó cuando Fognini falló una devolución, lo que selló la victoria de Moutet. En ese instante, el italiano se dirigió al francés en la red con duras palabras: “Mírame, pequeño cerdo. No me importa nada sobre ti”, un comentario que reflejó la tensión acumulada durante el encuentro.

El comportamiento de Fognini no fue el único incidente destacado en el historial reciente de Moutet. El parisino, conocido tanto por su talento como por su carácter polémico, ya había protagonizado un altercado en marzo pasado con el kazajo Alexander Bublik durante el Challenger de Phoenix. Sin embargo, en esta ocasión, el francés optó por no responder a las provocaciones de su rival y se retiró rápidamente de la cancha tras despedirse del umpire y del público presente.

El triunfo coloca a Moutet en la siguiente ronda del torneo, donde enfrentará un desafío de mayor envergadura al medirse contra el local Alexander Zverev, actual número 3 del mundo. Este choque, programado para el jueves, representa una prueba significativa para el francés, quien buscará avanzar en un certamen que reúne a destacados nombres del circuito profesional.

El ATP 500 de Stuttgart, celebrado en Alemania, es uno de los eventos más importantes en la temporada sobre césped, que sirve como antesala de lo que será Wimbledon. La actuación de Moutet y el comportamiento de Fognini en este partido inicial han generado comentarios en el ámbito deportivo, destacando tanto el rendimiento competitivo como las controversias que a menudo acompañan a estos dos tenistas.