El hecho histórico que marcará la carrera de F1 que protagonizará Colapinto en Canadá

Natalie Corsmit es la comisaria deportiva en la historia en carreras de F1 (@nataliecorsmit)

Natalie Corsmit, una experimentada comisaria deportiva con más de dos décadas de trayectoria, hará historia este fin de semana al debutar en la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Canadá, que tendrá la presencia del argentino Franco Colapinto con el equipo Alpine. Será la tercera mujer en ocupar este rol en la categoría reina del automovilismo, un hito que refleja los esfuerzos de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) por diversificar y ampliar la representación en sus paneles de oficiales.

De acuerdo con Motorsport, Corsmit también estará presente en los Grandes Premios de Singapur y de México a finales de este año, así como en el Gran Premio de Países Bajos, donde representará a la KNAF, la federación neerlandesa de automovilismo. Además, ha participado en otras categorías de alto nivel, como la Fórmula 2 y la Fórmula 3, consolidando su experiencia en el ámbito internacional desde 2021, por lo que pudo haber trabajado en la fiscalización de alguna competencia de Colapinto en las divisionales promocionales.

Corsmit, nieta del ex comisario y director de carrera de F1, John Corsmit, ha trabajado arduamente para alcanzar este logro. Su participación en el Programa de Alto Rendimiento de la FIA, diseñado para formar a una nueva generación de directores de carrera y comisarios deportivos, fue clave en su ascenso. Este programa evalúa no solo el desempeño en eventos como la Fórmula 2 y la Fórmula 3, sino también la interacción con colegas y la participación en seminarios organizados por la FIA. “Desde que de pequeña iba a la F1 con mi abuelo, quería esto, y el hecho de que esté sucediendo ahora me da muy buenas sensaciones”, añadió.

Corsmit en los boxes del Circuito de las Américas en Austin, Texas, sede del GP de los Estados Unidos (@nataliecorsmit)

La preparación de Corsmit para un fin de semana de Fórmula 1 sigue un enfoque meticuloso. Según detalló, revisa el reglamento, estudia los documentos de la carrera con un año de antelación y analiza imágenes de incidentes previos. Este nivel de detalle es posible gracias al acceso a los sistemas de la FIA, lo que le permite estar completamente preparada para los desafíos de cada evento.

Corsmit será la tercera mujer en desempeñarse como comisaria en la F1, siguiendo los pasos de la española Silvia Bellot, quien debutó en 2011, y la alemana Tanja Geilhausen, quien asumió el rol a principios de este año en el Gran Premio de Australia. Según Corsmit, la presencia de dos mujeres comisarias en la temporada actual no es casualidad, ya que la FIA ha seleccionado a cuatro mujeres y cuatro hombres para el Programa de Alto Rendimiento. “Creo que les gustaría ver a más mujeres en este papel, pero al final nos eligieron en función de lo que demostramos”, señaló.

La FIA ha decidido incorporar un comisario adicional en seis Grandes Premios este año, incluidos Canadá, Singapur y México, donde Corsmit estará presente. Esta medida busca distribuir de manera más eficiente la carga de trabajo en eventos con alta demanda operativa. Normalmente, el panel de comisarios en la F1 está compuesto por tres miembros, incluido un comisario piloto, más un representante designado por la federación local de automovilismo.

El circuito semipermanente Gilles Villeneuve suele ser muy exigente y puede llegar a presentar la alternativa de precipitaciones, por lo que los comisarios deportivos siempre tienen una ardua labor allí (REUTERS/Mathieu Belanger)

El Gran Premio de Países Bajos también será un evento especial para Corsmit, ya que representará a la KNAF en el circuito de Zandvoort, siguiendo una tradición que comenzó con su abuelo hace 40 años, cuando fue comisario en el Gran Premio de Holanda de 1985. “Es muy bonito y especial”, comentó Corsmit. “Y es agradable ver que tanto la FIA como la KNAF confían en mí”.

Además de su labor como comisaria, Corsmit equilibra su vida profesional y personal. Es madre de cuatro hijos y trabaja como responsable de educación en MBO Amersfoort. Según explicó, el apoyo de su familia ha sido fundamental para alcanzar este logro. “Mi marido y mis hijos también están súper orgullosos de que lo haya conseguido. Me han apoyado en los últimos años dándome el espacio necesario para poder hacer esto. Así que en parte es gracias a ellos que esto es posible”, concluyó.

Con su debut en Canadá, Corsmit no solo marca un hito personal, sino que también contribuye a abrir camino para una mayor representación femenina en roles clave dentro del automovilismo.