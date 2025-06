El cruce de declaraciones que derivó en la libertad del Perrito Barrios tras la balacera en Dock Sud: “Está lleno de criaturas, no tires más”

De “el Perrito barrios fue a buscar el arma y me amenazó, me disparó, volvió a amenazarme y me tiró de nuevo” a “él tenía un arma igual que su primo Santi pero no sé quién me dio el disparo”. Esa modificación entre la primera declaración de una de las víctimas, Pablo Godoy, que fue la que recogió la policía y la segunda, que es la que hizo en sede judicial fue la clave para que la jueza Mariana Bonafine no convalidara el pedido de prisión de la fiscalía y decretara la libertad del jugador de Barracas central. ¿Esto significa que ya quedó desvinculado del proceso? No, pero que a menos que le traigan alguna imagen donde se vea al futbolista disparando, su situación va camino al sobreseimiento. En cambio se complicó la situación de su primo, Santi, que era parte del partido que generó el escándalo y que hoy está prófugo ya que la otra persona herida, Leila García, aseguró que fue él quien disparaba para todos lados.

El fallo judicial tiene algunas aristas por demás interesantes. El árbitro del partido relata que todo comenzó con una pelea tras una jugada entre Santi barrios y un rival llamado Kevin que es también familiar de quien hacía de juez del partido de ese torneo relámpago en el Playón de Dock Sud donde se juega por plata, mucha plata. En esa confrontación Kevin le dio un codazo tremendo a Santi que no mereció sanción. El primo de Barrios se fue al vestuario a limpiarse la sangre y cuando regresó le pegó una trompada en la nuca y cuando su rival se dio vuelta, le aplicó un cabezazo. Y ahí se generalizó la guerra de todos contra todos.

Según ese relato, en ese momento los Barrios fueron hasta la camioneta del perrito y regresaron ambos armados aunque cuando se le pregunta quién disparó, el árbitro Godoy dijo ante el fiscal que fue Santi Barrios. “Me gritó: ‘Te dije que se iban a querer matar’, y me tiró dos veces. Yo caí al asfalto y él se fue bien tranquilo “, fue su declaración textual.

A eso hay que sumarle la declaración de la bufetera Leila García, que también termino herida con cuatro balazos, quién aseguro: “Santiago Barrios, el Perrito y una mujer fueron hasta una camioneta negra e inmediatamente ví que Santi empezó a disparar y al instante vi a Pablo (por el árbitro Godoy) tirado y herido. Su relato textual es el siguiente: “Que en un momento quedo frente a frente con él, que tenía el arma en la mano y que le dije: ‘Santi no bardees, está lleno de criaturas, no tires más tiros’. Y él le dice: ‘Vos me viste como tengo la cara’. Que yo le respondo, eso fue jugando, no tirando tiros. Que en ese momento no me da bola por lo que encaro para meterme adentro del club y siento el ardor en mis piernas y escucho varios disparos mas. En ese momento me miro el jean todo con agujeritos, me habían pegado los tiros“.

Como se ve, todos apuntan al primo de Barrios como el autor de los disparos. Eso y la situación de que el Perrito también terminó herido fue lo que convenció a la jueza para liberarlo asegurando que no hay sustento alguno por ahora para decir que fue quien disparó y declaró prófugo a su primo Santi. Además le pegó un palazo al fiscal porque enmarcó el hecho en la ley de espectáculos deportivos que agrava en un tercio la pena haciéndole notar que esa ley rige torneos profesionales y no barriales. Así a las 11 de la mañana el oficial de consigna y delante del abogado del jugador, Mariano Lizardo, procedió a sacarle las esposas que lo ataban a la cama del hospital. Tras 48 horas, el Perrito Barrios quedaba en libertad.

Barrios actualmente está en Barracas Central (Foto: Fotobaires)