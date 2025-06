El especial festejo de cumpleaños de Thiago, el hijo de Gonzalo Montiel y Karina Nacucchio

El tierno festejo de cumpleaños de Thiago, el hijo de Gonzalo Montiel

Gonzalo Montiel, defensor de River Plate y campeón mundial con la Selección Argentina, organizó una fiesta de cumpleaños para su hijo Thiago con la presencia especial de uno de los personajes más populares del universo Plim Plim. La canción de Abejita Chiquitita, que se acerca a los 1.000 millones de reproducciones en YouTube, se convirtió en el centro de la celebración familiar junto al lateral y su pareja, Karina Nacucchio. La participación de este personaje animado marcó un momento significativo para la familia Montiel y sus invitados.

La celebración se realizó en un entorno íntimo, donde solo familiares y allegados participaron, pero la atmósfera se llenó de entusiasmo gracias a la actuación en vivo de Abejita Chiquitita. Tanto adultos como niños se sumaron al baile y al canto, motivados por la popularidad de la canción y la energía del personaje. Las imágenes y videos del evento fueron compartidos en redes sociales por Gonzalo Montiel y su pareja Karina, quienes mostraron la alegría de su hijo Thiago durante su primer cumpleaños.

Guillermo Pino, presidente de la empresa Smilehood y creador de Plim Plim, expresó su satisfacción por haber formado parte de un momento tan especial para la familia Montiel. “Acompañar momentos familiares tan importantes como este nos llena de alegría. Ver a Thiago, a Gonzalo y a toda su familia disfrutar con Abejita Chiquitita refuerza nuestra misión: compartir valores, hábitos positivos y música que una a las personas”, afirmó Pino.

La presencia de Abejita Chiquitita, en la fiesta del hijo de Gonzalo Montiel

La presencia de Abejita Chiquitita en la fiesta no solo aportó entretenimiento, sino que también subrayó el impacto emocional y cultural que los personajes de Plim Plim tienen en las familias argentinas.

Todo esto sucedió en la antesala del viaje de Gonzalo Montiel a los Estados Unidos, donde afrontará el Mundial de Clubes con River Plate. El Millonario debutará en la primera edición del certamen internacional contra Urawa Red Diamonds (Japón) el próximo 17 de junio desde las 16 (hora argentina). En la segunda fecha se batirá a duelo contra Rayados de Monterrey (México) el sábado 21, a partir de las 22. El elenco dirigido por Marcelo Muñeco Gallardo bajará el telón en la fase de grupos cuando se enfrente a Inter de Milan (Italia) el miércoles 25 desde las 22.

El lateral derecho, que supo consagrarse campeón de la Copa del Mundo con la selección argentina, volvió al club de los amores a principios de 2025. En ese momento, su pareja, Karina Nacucchio, publicó un sentido mensaje en el que detalló la emoción por su regreso a River, en una decisión que se tomó conjuntamente con toda la familia, incluido el pequeño Thiago.

Gonzalo Montiel junto a su pareja, Karina Nacucchio y su hijo, Thiago (@nacucchio.karina)

“Y llegó el día que tanto esperaba … ¡Gracias a este club te conocí, Gonzalitooo! Se me vienen tantas cosas a la cabeza, pero hay que empezar por el principio... despedirme de mi familia, mis amigos, el barrio, los domingos, los asados, la rutina... Tomar ese avión con Indio, Luca y 5 valijas; muy ilusionada y segura porque si estábamos juntos nada podía salir mal", comenzó en una publicación en su Instagram personal.

A esto, agregó: “Y así fue, solo 4 años dirán, pero fueron 4 años repletos de recuerdos que gracias a vos pude vivir y no me lo voy a olvidar jamás. Estoy muy agradecida de todo lo vivido, pero más agradecida estoy de volver, de sentir ese olorcito a mi país cuando aterrizas y de ver a Thiaguito crecer con la familia como lo hicimos nosotros cuando éramos chicos. El 26/11 me dijiste que había una posibilidad de volver y no hubo una mañana de no imaginarme esa vuelta con muchas lágrimas, no hubo un día sin nombrar a River, no hubo ni un día que no me imaginé a Thiago creciendo en Argentina. ¡Y hoy estás acá moshito, en tu club, el lugar que te vio crecer de los 12 años, donde se juega con el corazón! Por un año lleno de éxitos mi amor Te amamooo muchooo papá”.