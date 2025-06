Así vivió Del Potro la final de Roland Garros entre Sinner y Alcaraz: “Que les den la copa a los dos, ya fue”

El tenista Argentino Juan Martin Del Potro siguió la final de Roland Garros (Efe)

La final de Roland Garros entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner quedará grabada en la memoria colectiva como una de las contiendas más impactantes en la historia reciente del tenis. No solo por la calidad de los golpes y el dramatismo que marcó cada set, sino también por las reacciones que provocó entre las grandes figuras del deporte, quienes acompañaron el espectáculo desde distintos rincones del mundo. Entre esas voces se destacó la de Juan Martín del Potro, ex número tres del mundo y protagonista de duelos memorables contra los mejores de las últimas décadas.

La Torre de Tandil siguió el encuentro con atención y no dudó en compartir sus impresiones a través de sus redes sociales. Su análisis, sincero y directo, desnudó la montaña rusa emocional que representó esa final tanto para los protagonistas como para quienes la miraban. En uno de los momentos más complicados para Alcaraz, cuando Sinner mostraba una versión dominante y parecía imposible de alcanzar, el argentino expuso su parecer con dureza: “Si Jannik no baja un poco el nivel y la intensidad, no veo chance para Carlitos, haga lo que haga no le va a dar resultado, ni slice, ni drop shots, no va a cortarle el ritmo…”.

Sinner y Alcaraz, en la premiación (Susan Mullane-Imagn Images)

En ese instante, la sensación de superioridad del tenista italiano parecía indiscutible. Muchos de los que comprenden los matices de este deporte sintieron lo mismo que plasmó Del Potro, y la incertidumbre en torno al desenlace del partido se extendió entre los fanáticos. Pero el tandilense, experimentado en las vueltas de tuerca que ofrece el tenis, añadió una pausa cargada de humor: “Pero como no sé de tenis, no opino. Me voy a tomar unos mates, chau”. Así suavizó la tensión, reflejando humildad y dejando claro que, en este deporte, cualquier pronóstico puede quedar desmentido en un puñado de puntos.

Uno de los posteos de Delpo en su comentario virtual

Su opinión cuando el nivel de Sinner parecía indoblegable

La historia, lejos de concluir en ese punto, ofreció un nuevo capítulo marcado por la resiliencia de Carlos Alcaraz. Contra todos los pronósticos, el joven español remontó, se reinventó en la pista y obligó a Sinner a buscar recursos inéditos para responder. “Que les den la copa a los dos, ya fue”, publicó Delpo, haciendo alusión al épico partido que estaban disputando en París.

La final se transformó en una batalla de voluntades, una confrontación donde el coraje y la inteligencia táctica pesaron tanto como el talento puro. Del Potro, lejos de cerrarse en su primer análisis, reconoció la grandeza de lo visto ya entrada la noche de París: “Realmente admirable lo de estos campeones, también el respeto y educación entre ellos, sus equipos, sus familias. Aprendieron del Big 3 sin dudas”.

Su mirada en el inicio de la levantada de Alcaraz

Su reconocimiento al español

El reconocimiento no se detuvo en la entrega de los jugadores: también puso el foco en el respeto, la camaradería y el sentido deportivo que ambos desplegaron, aprendidos bajo la influencia de gigantes como Federer, Nadal y Djokovic.

Cuando la victoria finalmente quedó del lado de Alcaraz, Del Potro selló su mirada con una felicitación que resume no solo el desenlace de la final, sino la admiración de quienes han sentido en carne propia lo que significa dejar todo en una cancha de Grand Slam: “Grande Carlitos!!! Qué alegría inmensa, qué merecido por no bajar los brazos, un partido casi imposible. Merecían ganar los 2. Felicitaciones, amigo”.

La estrategia de Alcaraz, según Delpo

El argentino pidió dos trofeos

El link con Nadal, Djokovic y Federer

Su último posteo tras un emotivo hilo