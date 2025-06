El curioso método para la defensa perfecta que el Colo Mac Allister le explicó a Klopp: “Te lo voy a robar”

Carlos Javier Mac Allister contó una divertida anécdota que vivió con el ex entrenador del Liverpool

Carlos Javier Mac Allister fue un reconocido jugador de fútbol que en la década del 90 se lució como marcador de punta izquierdo en Boca Juniors. El Colorado, quien también tuvo un fugaz paso por la selección argentina, se caracterizaba por su férrea defensa y recordó una anécdota imperdible que involucra al alemán Jürgen Klopp.

El papá de Alexis Mac Allister fue invitado al programa “Desde el Respeto”, que se emite por radio Vórterix y desarrolló la frase de su autoría: “Se marca como se coge (sic)”. El periodista Germán Beder le pidió al Colo que fundamente su argumento.

“Es muy simple”, contestó el ex futbolista de 57 años. Y continuó: “Si yo te quiero marcar, te tengo que encimar, te tengo que agarrar, te tengo que empujar, te tengo que acomodar, te tengo que rozar... Menos penetrar, todo lo demás. Eso se lo dije a Klopp el día que lo conocí“.

Luego, el ex secretario de Deportes de la Nación durante la presidencia de Mauricio Macri, contó cómo fue el encuentro con el entrenador alemán, quien por ese entonces dirigía al Liverpool de Inglaterra, equipo en el que juega su hijo, Alexis Mac Allister.

Jürgen Klopp, ex entrenador del Liverpool, observando un partido del equipo inglés en Anfield (REUTERS/Phil Noble)

“Fue tremendo... Empezamos a hablar y Klopp me dice: ‘Bueno, ¿qué vio ayer?’ (en la práctica). Estaba el traductor ahí al lado. Klopp, estaba así como vos (señala al conductor), y yo estaba acá. Entonces me preguntó qué vi. Lo miré al traductor y le dije: ‘Decile que lo que yo vi es que se falló en la marca, porque los jugadores hoy no entienden un concepto que es el más sencillo de todo y es que se marca como se coge’“, expresó Mac Allister.

La sorpresa del traductor fue total: “Colo, yo no le puedo decir esto”. “No, no, decile que ahora voy a desarrollar la idea... Vos, decile eso”, respondió el pampeano. Luego de que el intérprete le expresara a Klopp las palabras de Mac Allister, el técnico alemán quedó impactado y gritó: “What (Qué)”. “Terminé de desarrollar la idea y me dijo: ‘Es muy bueno eso, a partir de hoy me lo quedo para mí’”, completó.

El técnico nacido en Stuttgart, Alemania, hace 57 años es reconocido a nivel internacional por su estilo de liderazgo carismático y su enfoque innovador dentro y fuera del campo. Klopp logró notoriedad como entrenador en el Borussia Dortmund, donde tomó el cargo en 2008. Condujo al club alemán a conquistar dos títulos de la Bundesliga (2010-11 y 2011-12) y una final de la Champions League en 2013. Su planteo táctico, conocido como “gegenpressing”, pone énfasis en la presión alta y la rápida recuperación tras la pérdida del balón, lo que revolucionó la estrategia del equipo y lo llevó al éxito nacional e internacional.

En octubre de 2015 asumió como técnico del Liverpool FC, donde revitalizó al equipo inglés. Bajo su conducción, los Reds ganaron la UEFA Champions League en 2019 y la Premier League en la temporada 2019-20, poniendo fin a una sequía de 30 años sin títulos de liga para el club. Klopp es valorado tanto por su cercanía con los jugadores como por su capacidad para inspirar a los equipos a desarrollar un estilo de juego intenso y colectivo.