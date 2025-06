La furia de un jugador de Brasil que no fue citado por Ancelotti en su primera lista: “No sé si convocaron a quienes lo merecían”

El enojo de Renan Lodi por no ser convocado con Brasil

Carlo Ancelotti tendrá su debut absoluto como director técnico de la selección de Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas, donde deberá medirse contra Ecuador en Guayaquil. Todo esto sucede en medio de convulsionadas semanas de la CBF, en la cual fue destituido su presidente y el capitán del plantel dejó en claro el delicado presente del combinado nacional. Ahora se sumó una dura sentencia por parte de Renan Lodi, ex jugador del Atlético Madrid y que milita actualmente en el Al-Hilal, quien no fue convocado y criticó con fiereza la decisión.

En una entrevista con Globo Esporte en EPTV, el lateral izquierdo mostró su descontento por no integrar la primera lista del flamante entrenador italiano, quien optó por elegir a Carlos Augusto del Inter de Milán y Alex Sandro de Flamengo para ocupar dicha posición. “Pensé que tendría otra oportunidad (en la convocatoria de Ancelotti). No sé si la CBF o quien arme las convocaciones tiene prejuicios contra la liga saudí, porque esta temporada fui el lateral que más goles y asistencias marcó. Y si nos fijamos en los convocados, no tienen las mismas cifras”, destacó el marcador de 27 años.

Seguidamente, agregó: “Si se basa en números, podrías mirar los míos. Creo que merecía una oportunidad. Pero tampoco pienso en eso, me concentro en mi club, en ser campeón. Si algún día llega, estaré muy agradecido”. Según indicó el portal brasileño Lance!, Lodi marcó más goles (4) y brindó más asistencias (8) en comparación con los jugadores que fueron citados, además de que sus registros mejores números en diferentes aristas como pases decisivos por partido, Balones recuperados p/p e Intercepciones p/p.

Renan Lodi jugó un total de 19 partidos con Brasil (REUTERS/Ricardo Moraes)

“No sé si convocaron a quienes realmente lo merecían. Si ves mis números, debería irme. Pero con la llegada de Ancelotti, se basará en el mérito, no en factores externos”, sentenció el hombre que supo ser dirigido por Diego Cholo Simeone en el elenco Colchonero. Vale resaltar que tiene 19 partidos disputados con la camiseta de Brasil, aunque no es convocado desde noviembre de 2023.

Allí, jugó su último encuentro en la derrota por 2-1 ante Colombia, cuando Fernando Diniz era el entrenador. Una de las acciones más recordadas por Renan Lodi en la Canarinha está relacionada con la final de la Copa América 2021, cuando Ángel Di María le ganó la espalda y marcó el gol que le dio el título a la selección argentina.

“Por cómo lo conozco y las oportunidades que he tenido de enfrentarme a él, estoy absolutamente seguro de que lo hará bien porque sabe gestionar bien al grupo. Cuando Vini llegó al Real Madrid, y llegó poco después, Vini no estaba en un buen momento. Cuando llegó Ancelotti, lo abrazó con entusiasmo y le dio una oportunidad. Después de un año o dos, Vini era uno de los jugadores más destacados. Es la forma en que dirigió, no solo a Vini, sino a toda la estructura que tenía en el Real Madrid”, argumentó el futbolista respecto a la llegada de Carlo Ancelotti al banco de suplentes.

La primera lista de convocados de Carlo Ancelotti en Brasil

A su vez, hizo hincapié en la forma de trabajar que tiene el histórico estratega: “Es una figura paterna para los jugadores. Lo notaba incluso jugando contra él desde la banda. Mi agente lo conoce bien personalmente y dice que la gestión de Ancelotti es fantástica. Cristiano Ronaldo y Messi podrían estar juntos y él no trataría a nadie diferente. Es igual con todos”.

Más allá del disgusto del jugador, quien dejó a entrever que volverá por “méritos propios”, el medio local Globe Esporte indicó que Lodi había integrado una lista preliminar, aunque finalmente no superó el corte. Con este panorama, el lateral izquierdo que se posiciona como claro candidato a ser incluido en el primer once titular de Carlo Ancelotti es Alex Sandro, experimentado defensor de 34 años.

Arqueros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Hugo Souza (Corinthians);

Defensas: Alex Sandro (Flamengo), Alexsandro Ribeiro (Lille), Beraldo (PSG), Carlos Augusto (Inter de Milán), Danilo (Flamengo), Léo Ortiz (Flamengo), Marquinhos (PSG), Vanderson (Mónaco), Wesley (Flamengo);

Mediocampistas: Andreas Pereira (Fulham), Andrey Santos (Estrasburgo), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Ederson (Atalanta), Gerson (Flamengo);

Delanteros: Antony (Betis), Estevão (Palmeiras), Gabriel Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Wolverhampton), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Vini Junior (Real Madrid).