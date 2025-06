La cruda reflexión del capitán de Brasil antes del debut de Carlo Ancelotti por Eliminatorias: “Es un desastre”

Danilo brindó un panorama complejo con vistas al Mundial 2026 (EFE/Rodrigo Jiménez)

El estreno de Carlo Ancelotti como entrenador de Brasil sucederá en un cruce decisivo en las aspiraciones del Scratch por clasificarse al Mundial 2026. Sin margen de error, la visita al llano de Guayaquil para medirse a Ecuador podría marcar un punto de inflexión en un equipo que todavía no tiene el boleto asegurado a la próxima Copa del Mundo. Uno de los convocados por Carleto lanzó una dura reflexión sobre el momento del equipo.

El zaguero central del Flamengo, Danilo, le concedió un reportaje al emblemático Romario en el canal de YouTube del ex emblema de la Verdeamarela, en el que participó junto a sus compañeros del Fla, Gerson y el uruguayo Giorgian De Arrascaeta. El futbolista de 33 años, con una dilatada trayectoria en Europa con las camisetas de Porto, Real Madrid, Manchester City y Juventus, fue consultado sobre si el equipo de Ancelotti era favorito para la cita mundialista y dejó una tajante respuesta citada por el portal Globo Esporte: “Hoy, hoy no. Es decir, en el fútbol creo en todo. Es difícil decir esto, porque dirán que el capitán de la selección brasileña va a decir que Brasil no puede ganar la Copa del Mundo. Hoy, tal y como están las cosas, si miras a la selección brasileña, es un desastre”.

“Ahora vamos a tener un nuevo entrenador, administrativamente estamos entregados a no sé qué”, señaló Danilo Luiz da Silva. Sus expresiones suceden a pocos días de que Ednaldo Rodrigues haya sido destituido por la Justicia brasileña de su cargo como presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). Un Tribunal de Río de Janeiro nombró como interventor de la CBF a un vicepresidente del organismo, Fernando Sarney, con la orden de celebrar elecciones en el plazo más breve posible para elegir una nueva directiva para el órgano rector del fútbol.

De igual manera, uno de los capitanes de la selección, quien ha marcado un gol y seis asistencias en 65 juegos, ponderó la llegada del ex DT de Real Madrid como un puntapié para mejorar la floja producción colectiva, que los ha llevado a perder el clásico 1-4 contra la Argentina en Buenos Aires: “Por su trayectoria como entrenador, los trofeos que ha ganado y el respeto que impone, no hay nada que discutir. Creo que él va a recuperar el respeto que la selección brasileña ha perdido en los últimos tiempos, ya sea en las dinámicas de juego, en los enfrentamientos con los árbitros, con otros entrenadores, o con los demás jugadores. También desde lo externo, en lo administrativo, y en lo que el mundo percibe de la selección”.

“Tener una figura como Ancelotti, sin dudas, te da más respaldo y respeto. Creo que habrá presión sobre él por los resultados, y tal vez eso quite un poco de presión sobre los jugadores. Pero nosotros, como atletas, también tenemos que asumir: ‘Un momento, el entrenador es de élite, debemos encontrar la manera, porque ya hemos cambiado de entrenador varias veces y las cosas no han mejorado’”, añadió.

Además, Danilo se mostró esperanzado con el nuevo ciclo del sucesor de Dorival Júnior en la dirección técnica: “Nadie sabe lo que ocurrirá. Pero confío plenamente en que, de aquí al próximo año, las cosas pueden mejorar significativamente. Es algo que depende de los jugadores, de Ancelotti, y de la capacidad de protegerse ante toda la situación que ocurre fuera del campo. Es crucial blindarse de las críticas y de las expectativas, porque eso puede romper a cualquiera”.

Por último, resaltó la importancia de imponer el resultado por sobre las formas para comenzar la recuperación: “Es como decir: 'Ah, Brasil ganó 2-0, pero jugó mal’. Hermano, ganó. 'Ah, Brasil no está jugando bien’. Yo también quiero jugar bien, todos queremos jugar bien, nadie quiere pasar por dificultades. Pero entre no ganar jugando bonito o ganar y no jugar de la mejor manera, prefiero ganar. Lo siento, soy de esos”.

Días atrás, Danilo también había sido noticia por sus sorpresivas declaraciones sobre el combinado nacional después del triunfo de Flamengo ante Botafogo PB por la tercera ronda de la Copa de Brasil: “Hoy la Selección importa cero o menos”. Sus palabras causaron asombro, aunque parecieron estar enfocadas en que recién acababa de terminar el partido y había quedado enfrascado en lo ocurrido en el campo, ya que inmediatamente agregó: “En cuanto a nuestro comportamiento hoy, independiente del primer resultado, con todo el respeto al Botafogo, salimos concentrados”.

Brasil se medirá a Ecuador este jueves desde las 20 (hora argentina) en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil y el martes completará la doble fecha de Eliminatorias desde las 21:45 contra Paraguay en el Neo Química Arena de San Pablo.

