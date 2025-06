San Lorenzo confirmó quién es su nuevo entrenador tras la partida de Russo a Boca

Ayude, en el momento de la firma de su contrato con el Ciclón (X: @SanLorenzo)

Damián Ayude resultó designado como el nuevo entrenador de San Lorenzo, en reemplazo de Miguel Ángel Russo, quien se marchó a Boca Juniors. El anuncio se formalizó esta tarde, con la firma del contrato que lo vincula al equipo por un año. La rúbrica contó con la presencia de las máximas autoridades del club, incluyendo a Julio Lopardo, vicepresidente, Martín Cigna, secretario, y Carlos Sánchez, director de fútbol.

El equipo técnico de Ayude, de 43 años, estará compuesto por Rodrigo Lista como ayudante de campo, junto con Gustavo Rojas y Gastón Romano, quienes se encargarán de la preparación física del equipo. Además, Luciano Forciniti contribuirá como videoanalista. El flamante DT del elenco de élite venía desempeñándose en la Reserva.

Si bien, luego de la salida de Russo tras la derrota ante Platense en las semifinales del Torneo Apertura, sonaron otros nombres, como los de Ramón Díaz, Gustavo Quinteros o Pipo Gorosito, la dirigencia enseguida había elegido como interino a Ayude. Y ahora llegó su confirmación como DT fijo del plantel profesional, que sufrirá una transformación a partir de las varias ofertas que viene recibiendo el Ciclón (por ejemplo, las de Boca por Malcom Braida y Gastón Hernández).

El estratega posee una extensa trayectoria en las divisiones juveniles. Tuvo pasos por clubes de la talla de Nueva Chicago, Chacarita y Argentinos Juniors. Justamente en el Bicho fue en donde más tiempo permaneció: estuvo desde 2007 a 2015 y transitó por varias categorías hasta que recaló en la Reserva.

Además, sumó una vasta experiencia en el ámbito internacional. Tras su estadía en el elenco de La Paternal, Ayude y Larcamón emigraron hacia Venezuela para dirigir al Deportivo Anzoátegui. Luego, sus caminos se separaron y Ayude formó parte del equipo de Omar Asad, que manejó los destinos del plantel de Estudiantes de San Luis en la primera parte del 2017.

Posteriormente, el DT dio un paso importante desde lo profesional, ya que se convirtió en el entrenador principal de Unión San Felipe de Chile en la temporada 2017/2018. Tiempo después volvió a Argentina para formar parte del cuerpo técnico de Alejandro Nania en Barracas Central.

Ayude, junto al vice Julio Lopardo, el secretario Martín Cigna y Carlos Sánchez, director de fútbol (X: @SanLorenzo)

Esos pergaminos le alcanzaron a Ayude para iniciar su camino en las divisiones formativas de la selección argentina. Durante dos años fue el ayudante de Fernando Batista sub 23 y sub 20 y juntos lograron el segundo puesto del Sudamericano Sub 20 de Chile, el título del Panamericano Sub 23 en Lima 2019 y el Torneo Preolímpico de Colombia 2020, sumado a la participación en el Mundial Sub 20 de Polonia y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Además, fueron juntos a la sub 17 de Venezuela.

Antes de su llegada al Ciclón, Ayude se reencontró con Larcamón en México y en Brasil. Dirigieron al León en 2023 y de ahí pasaron al Cruzeiro.

En el último mercado de pases, había sonado como posible técnico de Temperley, que milita en la Primera Nacional. Sin embargo, permaneció en San Lorenzo y ahora le llegó su gran oportunidad. En los últimos años, varios orientadores de la Reserva llegaron a dar el salto de Reserva a Primera en el Ciclón, como el Pampa Biaggio, Gustavo Monarriz y el Pipi Romagnoli. Esta vez, llegó el tiempo de Ayude.